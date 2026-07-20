ZDF’de Rooney’nin muhatabı olan Kramer ise daha diplomatik bir tavır sergiledi. “Futbolun, ağır bir yürekle buna alışması gerektiğini düşünüyorum,” dedi. “Gösteri fena değil, ama bilet fiyatları öyle değil.”

İnsanın Kramer’ı sarsıp şöyle cevap vermek geliyor içinden: Hayır, böyle bir şov kabul edilemez – ve sporun aşırı heyecanlandırıcı bir etkinlik haline getirilmesinin bu tür aşırılıklarına alışmak zorunda değiliz! Bu zararsız bir zaman ruhu değil, yıllardır saf futbol oyununu oyup boşaltan bir gelişmenin bir sonraki tırmanma aşamasıdır.

Ama elbette Kramer haksız değil, kendimizi kandırmamalıyız: Küresel ölçekte bu tür gösteriler devam edecek. Devasa ölçeklendirme sarmalı, önümüzdeki fırsatlarda daha da hızlanacak. Her büyük etkinlik, bir öncekini aşmak zorunda gibi görünüyor.