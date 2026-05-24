Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ITA-SERIEA-TORINO-JUVENTUSAFP
Oliver Maywurm

Çeviri:

Maçın iptal edilmesi ve sahaya akın tehlikesi vardı! Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik maç öncesinde Juventus Torino'da tam bir kaos yaşandı

Serie A
Torino - Juventus
Torino
Juventus

Serie A'nın son haftasında Juventus Torino ile Torino arasında oynanan şehir derbisi etrafında kaos yaşandı.

Maç öncesinde iki rakip takımın taraftarları arasında çatışmalar yaşandı; Gazzetta dello Sport’a göre bu olayların ardından sekiz Juventus taraftarı polis tarafından gözaltına alındı. Birkaç kişinin yaralandığı, bunlardan birinin de ağır yaralı olduğu bildirildi.

  • Aslında Pazar akşamı saat 20.45'te başlaması planlanan derbi, taraftarlar arasındaki çatışmalar nedeniyle güvenlik endişeleri yüzünden ertelendi. Isınma sırasında Juventus taraftarları, yaşanan olaylar nedeniyle takımlarına maça çıkmamaları çağrısında bulundu.

    Çoğu oyuncu ilk başta soyunma odalarına geri dönerken, Juve kaptanı Manuel Locatelli taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Juventus taraftarlarının orta saha oyuncusuna, maçın başlaması halinde sahaya gireceklerini işaret ettikleri iddia ediliyor.

    • Reklam
  • US Lecce v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Juventus, derbi galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor

    Saat 21.30 civarında Torino Stadyumu'ndaki oyuncular nihayet sahaya geri döndü ve yeniden ısınmaya başladı. Saat 21.50 civarında, Juve için hayati önem taşıyan maçın düdüğü nihayet çaldı. Deplasman tribünü ise daha önce boşaltılmıştı.

    Bianconeri, Serie A'nın sezon finali maçında AC Milan, AS Roma ve Como ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran üçüncü ve dördüncü sıralar için mücadele ediyor. Maç gününden önce Juventus ligde altıncı sıradaydı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için en az iki rakibini geçebilmek için mutlaka galibiyete ihtiyacı vardı.

  • 38. hafta öncesinde Serie A puan tablosu

    Sıra

    Kulüp

    Puan

    Goller

    1

    Inter Milano

    86

    86:32

    2

    SSC Napoli

    73

    57:36

    3

    AC Milan

    70

    52:33

    4

    AS Roma

    70

    57:31

    5

    Como

    68

    61:28

    6

    Juventus Torino

    68

    59:32