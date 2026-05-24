Maçın iptal edilmesi ve sahaya akın tehlikesi vardı! Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik maç öncesinde Juventus Torino'da tam bir kaos yaşandı

Saat 21.30 civarında Torino Stadyumu'ndaki oyuncular nihayet sahaya geri döndü ve yeniden ısınmaya başladı. Saat 21.50 civarında, Juve için hayati önem taşıyan maçın düdüğü nihayet çaldı. Deplasman tribünü ise daha önce boşaltılmıştı.

Bianconeri, Serie A'nın sezon finali maçında AC Milan, AS Roma ve Como ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran üçüncü ve dördüncü sıralar için mücadele ediyor. Maç gününden önce Juventus ligde altıncı sıradaydı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için en az iki rakibini geçebilmek için mutlaka galibiyete ihtiyacı vardı.