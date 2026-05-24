Maç öncesinde iki rakip takımın taraftarları arasında çatışmalar yaşandı; Gazzetta dello Sport’a göre bu olayların ardından sekiz Juventus taraftarı polis tarafından gözaltına alındı. Birkaç kişinin yaralandığı, bunlardan birinin de ağır yaralı olduğu bildirildi.
Maçın iptal edilmesi ve sahaya akın tehlikesi vardı! Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik maç öncesinde Juventus Torino'da tam bir kaos yaşandı
Aslında Pazar akşamı saat 20.45'te başlaması planlanan derbi, taraftarlar arasındaki çatışmalar nedeniyle güvenlik endişeleri yüzünden ertelendi. Isınma sırasında Juventus taraftarları, yaşanan olaylar nedeniyle takımlarına maça çıkmamaları çağrısında bulundu.
Çoğu oyuncu ilk başta soyunma odalarına geri dönerken, Juve kaptanı Manuel Locatelli taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Juventus taraftarlarının orta saha oyuncusuna, maçın başlaması halinde sahaya gireceklerini işaret ettikleri iddia ediliyor.
Juventus, derbi galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor
Saat 21.30 civarında Torino Stadyumu'ndaki oyuncular nihayet sahaya geri döndü ve yeniden ısınmaya başladı. Saat 21.50 civarında, Juve için hayati önem taşıyan maçın düdüğü nihayet çaldı. Deplasman tribünü ise daha önce boşaltılmıştı.
Bianconeri, Serie A'nın sezon finali maçında AC Milan, AS Roma ve Como ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran üçüncü ve dördüncü sıralar için mücadele ediyor. Maç gününden önce Juventus ligde altıncı sıradaydı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için en az iki rakibini geçebilmek için mutlaka galibiyete ihtiyacı vardı.
38. hafta öncesinde Serie A puan tablosu
Sıra
Kulüp
Puan
Goller
1
Inter Milano
86
86:32
2
SSC Napoli
73
57:36
3
AC Milan
70
52:33
4
AS Roma
70
57:31
5
Como
68
61:28
6
Juventus Torino
68
59:32