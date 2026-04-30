Mikel Arteta, maçın bitiş düdüğünden uzun süre sonra bile şaşkınlıkla başını sallıyordu. "Anlayamadığım – ve beni çok öfkelendiren ve kızdıran şey – Eze'ye verilen penaltının nasıl geri alınabildiğidir. Bunu anlamıyorum. Bu, maçın gidişatını tamamen değiştirdi," dedi Arsenal teknik direktörü, Atlético Madrid'de oynanan ve heyecan dolu Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında zorlu bir mücadelenin ardından 1-1 (1-0) berabere kaldıkları maçın ardından.
"Maçın gidişatını tamamen değiştirdi!" Arsenal teknik direktörü Arteta, "hırsızlık" olayının ardından tamamen şaşkına döndü - Diego Simeone'ye yönelik ağır suçlamalar
Ne olmuştu? 78. dakikada Atlético'dan David Hancko, Arsenal'den Eberechi Eze'nin ayağına hafifçe dokundu ve hakem Danny Makkelie hemen penaltı noktasını gösterdi. Ancak video yardımcısının müdahalesinin ardından Hollandalı hakem penaltı kararını geri aldı – zor bir karardı. "Çok basit, bu açık bir penaltı. Eğer penaltıysa, neden VAR'a başvurulması gerektiğini, neden 13 kez izlenmesi gerektiğini anlamıyorum – bu açık bir hata değil," dedi Arteta, DAZN'de.
İptal edilen penaltı, ardından İngiltere'de gündemi meşgul eden konu oldu. Basın, bunu bir "hırsızlık" olarak nitelendirdi. Liverpool efsanesi Steven Gerrard, TNT Sports'ta hakemlerin "kararlarının arkasında durma cesaretine sahip olması gerektiğini" eleştirdi.
Diego Simeone, VAR müdahalesine mi karışmış? "Onun davranışları hakemi buna itiyor"
O da VAR müdahalesini haklı çıkaracak net bir hata görmedi. "Ancak Diego Simeone'nin tavırları, hakemin kararından şüphe etmesine neden oluyor." Atlético'nun eksantrik teknik direktörü, inceleme sırasında her zamanki gibi çılgınca el kol hareketleri yapıp hakem ekibine ısrarla itiraz etmişti.
Tüm bu heyecana rağmen, Arsenal için 20 yıldır ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkma hayali devam ediyor. Gunners, önümüzdeki Salı günü Londra'da oynanacak rövanş maçına sağlam bir avantajla gidiyor. "İnanılmaz bir konumdayız. Kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Her şey bizim elimizde," diyen Arteta, sakatlığı geçen milli oyuncu Kai Havertz'i tekrar kadroda görebilir.