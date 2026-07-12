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‘Maçı mahvetti’ - İsviçre, Lionel Messi ve Arjantin’in yer aldığı Dünya Kupası çeyrek final maçında tartışmalı ‘kişi karışıklığı’ nedeniyle verilen kırmızı karta öfkelenirken, hakem ‘felaket’ olarak nitelendirildi
Yakin, ‘anlaşılmaz’ kararı sert bir şekilde eleştirdi
İsviçre milli takım teknik direktörü Yakin, takımının Arjantin’e uzatmalarda yaşadığı yürek burkan yenilginin ardından hakem performansına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. İsviçreli oyuncular, skor eşitken ve özgüvenleri giderek artarken, VAR incelemesi sonucunda Embolo’nun oyundan atılmasıyla, son dünya şampiyonu karşısında bir saatten fazla süre boyunca 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
Maçtan sonra konuşan ve hayal kırıklığına uğramış Yakin, “Bu durum tamamen anlaşılmaz. Hakemlerini koruyacaklarını biliyorum ama bu kural bugün maçı mahvetti." Teknik direktör, bu kararın maçın gidişatını nasıl değiştirdiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Bu karar, maçın tüm sonucunu belirleyici oldu. Bence bu kuralın futbolla hiçbir ilgisi yok. Böyle bir kuralın getirilmesi tamamen gereksiz. Bu durum son derece incitici."
- Getty Images Sport
İsviçreli yıldızlar hakemi ‘felaket’ olarak nitelendirdi
Tartışma, Portekizli hakem Joao Pinheiro’nun ilk olarak Arjantinli Leandro Paredes’e Embolo’ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart göstermesiyle başladı. Ancak video yardımcı hakemi Guillermo Pacheco Larios, “kişi karışıklığı” nedeniyle saha içi inceleme yapılmasını önerdi; bunun üzerine hakem, Embolo’nun aslında simülasyon yaptığını tespit etti. Paredes’e gösterilen sarı kart iptal edildi ve bunun yerine Embolo’ya gösterildi; bu da Rennes forvetine ikinci sarı kart ve dolayısıyla kırmızı kartla sonuçlandı.
Orta saha oyuncusu Remo Freuler de Kansas City Stadyumu’ndaki hakemlik standartlarını aynı derecede sert bir dille eleştirdi. Freuler şöyle konuştu: “Bu tam bir felaket. Hakemin burada ne işi var bilmiyorum. Neden böyle bir durumda onu çağırdıklarını anlamıyorum, çünkü ilk yarıda bunun gibi birçok faul vardı. Belki onlara da sarı kart göstermesi gerekir. VAR’ın bu durumla maçı nasıl değiştirebileceğini anlamıyorum. Bırakın hakem işini yapsın, anlarsınız ya?”
Embolo, duygusal vedanın ardından ‘yıkıldı’
Embolo, sahadan ayrılırken gözyaşları içinde görüldü. İsviçre milli takımının en önemli gol tehditlerinden biri olan forvet, 2026 turnuvası için IFAB’ın yeni kural güncellemelerinin katı bir şekilde uygulanmasının kurbanı oldu. Karar açıklandığında İsviçre yedek kulübesi öfkeyle çalkalandı; Embolo ise takım arkadaşları tarafından soyunma odasına eşlik edilmek zorunda kaldı.
Yakin, soyunma odasındaki havayı aktararak yıldız forvetinin yaşadığı etkiyi açıkladı. Yakin şöyle konuştu: “Nasıl bir durumda olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yıkılmış durumda. Bugün takıma yardımcı olamadı. Bu hem bizim hem de onun için acı verici. Hakem hatasıydı. O sarı kartı göstermek için kesinlikle hiçbir neden yoktu. Anlamıyorum, zararsız bir durumdu.”
- Getty Images Sport
IFAB kural değişikliği hakkında açıklama
“Yanlış kimlik” terimi geleneksel olarak bir hakemin faul nedeniyle yanlış oyuncuya sarı kart gösterdiği durumlarda kullanılırken, IFAB bu Dünya Kupası öncesinde tanımın kapsamını genişletti. Yeni yorum, bir oyuncuya sarı kart gösterildiğinde, ihlalin aslında rakip oyuncu tarafından işlendiği durumlarda (örneğin simülasyon) VAR’ın müdahale etmesine olanak tanıyor. Bu kural, grup aşamalarının başlarında ABD Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Tim Ream ile Paraguay’ın orta saha oyuncusu Miguel Almiron arasında yaşanan benzer bir olayın ardından, turnuvada ikinci kez gündeme geldi.
FIFA'nın teknolojinin doğru bir şekilde uygulandığı yönündeki tutumuna rağmen, İsviçre kampı hâlâ ikna olmuş değil. Uzatmalarda bir kişi fazla oynama avantajı sonunda sonuç verdi ve Arjantin, Julian Alvarez ile Lautaro Martinez'in attığı iki golle yarı finale yükselmeyi garantiledi. İsviçre için ise adaletsizlik hissi, Kuzey Amerika'daki turnuva serüveninin en baskın duygusu olmaya devam ediyor.
Yakin, “Bu kuralın benim görüşüme göre futbolla hiçbir ilgisi yok,” diye ekledi. “Böyle bir kuralın getirilmesi tamamen gereksiz. Bu durum son derece incitici.”
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