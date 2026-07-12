Tartışma, Portekizli hakem Joao Pinheiro’nun ilk olarak Arjantinli Leandro Paredes’e Embolo’ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart göstermesiyle başladı. Ancak video yardımcı hakemi Guillermo Pacheco Larios, “kişi karışıklığı” nedeniyle saha içi inceleme yapılmasını önerdi; bunun üzerine hakem, Embolo’nun aslında simülasyon yaptığını tespit etti. Paredes’e gösterilen sarı kart iptal edildi ve bunun yerine Embolo’ya gösterildi; bu da Rennes forvetine ikinci sarı kart ve dolayısıyla kırmızı kartla sonuçlandı.

Orta saha oyuncusu Remo Freuler de Kansas City Stadyumu’ndaki hakemlik standartlarını aynı derecede sert bir dille eleştirdi. Freuler şöyle konuştu: “Bu tam bir felaket. Hakemin burada ne işi var bilmiyorum. Neden böyle bir durumda onu çağırdıklarını anlamıyorum, çünkü ilk yarıda bunun gibi birçok faul vardı. Belki onlara da sarı kart göstermesi gerekir. VAR’ın bu durumla maçı nasıl değiştirebileceğini anlamıyorum. Bırakın hakem işini yapsın, anlarsınız ya?”



