"Maçı bizden çaldılar": FC Barcelona'nın süperstarı, acı bir elenmenin ardından hakemlere sert çıktı ve Atlético Madrid taraftarlarıyla tartışmaya girdi

Raphinha sözlerine şöyle devam etti: "Hakemler "çok kötüydü". "Aldıkları kararlar inanılmaz. Bugün Atlético'nun kaç faul yaptığını bilmiyorum - ama hakem onlara tek bir sarı kart bile göstermedi..."

Atleti'ye gösterilmeyen kartlar konusunda tartışmalar olabilir, ancak hakem Clement Turpin, ateşli Metropolitano'da ev sahibi takımın tur atlamasında görevini düzgün bir şekilde yerine getirdi. 90. dakikada Katalanları uzatmalara taşıyacak olan Ferran Torres'in Barcelona adına attığı iddia edilen 3-1'lik golü, VAR müdahalesinin ardından haklı olarak ofsayt nedeniyle geçersiz saydı.

80. dakikada ise Barça'dan Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesi ortalığı kızıştırdı. Defans oyuncusu, kısa süre önce oyuna giren Atletico forveti Alexander Sörloth'u, kaleye doğru ilerlemesini engellemek için düşürdü. Bu hareketi acil fren olarak yorumlamak zordu, çünkü Barcelona'nın bir başka defans oyuncusu Jules Kounde de müdahale edip Sörloth'un net gol fırsatını engelleyebilirdi. Turpin ilk başta Garcia'ya sarı kart göstermeyi planlıyordu ancak VAR'ın müdahalesi üzerine sahneyi monitörden tekrar izledi ve tartışmalı olsa da sonuçta makul bir karar olarak Garcia'yı kırmızı kartla erken oyundan attı.