"Maçı bizden çaldılar," dedi Raphinha, Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Salı akşamı oynanan rövanş maçının ardından. Raphinha, uyluk sakatlığı nedeniyle hem gidiş hem de dönüş maçını kaçırmıştı.
"Maçı bizden çaldılar": FC Barcelona'nın süperstarı, acı bir elenmenin ardından hakemlere sert çıktı ve Atlético Madrid taraftarlarıyla tartışmaya girdi
Raphinha sözlerine şöyle devam etti: "Hakemler "çok kötüydü". "Aldıkları kararlar inanılmaz. Bugün Atlético'nun kaç faul yaptığını bilmiyorum - ama hakem onlara tek bir sarı kart bile göstermedi..."
Atleti'ye gösterilmeyen kartlar konusunda tartışmalar olabilir, ancak hakem Clement Turpin, ateşli Metropolitano'da ev sahibi takımın tur atlamasında görevini düzgün bir şekilde yerine getirdi. 90. dakikada Katalanları uzatmalara taşıyacak olan Ferran Torres'in Barcelona adına attığı iddia edilen 3-1'lik golü, VAR müdahalesinin ardından haklı olarak ofsayt nedeniyle geçersiz saydı.
80. dakikada ise Barça'dan Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesi ortalığı kızıştırdı. Defans oyuncusu, kısa süre önce oyuna giren Atletico forveti Alexander Sörloth'u, kaleye doğru ilerlemesini engellemek için düşürdü. Bu hareketi acil fren olarak yorumlamak zordu, çünkü Barcelona'nın bir başka defans oyuncusu Jules Kounde de müdahale edip Sörloth'un net gol fırsatını engelleyebilirdi. Turpin ilk başta Garcia'ya sarı kart göstermeyi planlıyordu ancak VAR'ın müdahalesi üzerine sahneyi monitörden tekrar izledi ve tartışmalı olsa da sonuçta makul bir karar olarak Garcia'yı kırmızı kartla erken oyundan attı.
- Getty Images Sport
Barcelona, Atlético Madrid ile oynadığı ilk maçta bir penaltı kararı verilmemişti
Raphinha, eleştirilerinde ilk maçı da aklından çıkarmamıştı. "Bir maçta hata yapmak olabilir, ama arka arkaya iki maçta mı?! Bunu anlayamıyorum. Hakemlerin Barcelona'nın kazanmasından neden bu kadar korktuklarını gerçekten anlamak isterdim," diye haykırdı her iki maçı da seyirci kalmak zorunda kalan Brezilyalı oyuncu.
Geçen hafta oynanan ve 0-2 biten ilk maçta Barca'ya verilmesi gereken bir penaltı reddedilmişti. 54. dakikada, Atletico'nun kalecisi Juan Musso, bir kale vuruşunu yapmış gibi göründü ve topu beş metre alanının kenarındaki savunma oyuncusu Marc Pubill'e pasladı. Pubill topu eliyle durdurdu, beş metre çizgisine koydu ve tekrar kale vuruşunu yaptı.
Bunun üzerine Barça doğal olarak el ile oynama ve penaltı talep etti, ancak hakem Istvan Kovacs düdük çalmadan oyuna devam etti. Muhtemelen Musso'nun pasında top 5 metre alanını terk etmemişti ve bu nedenle hakemler bunu henüz taç atışı olarak değerlendirmedi.
"Kaleci ona topu pasladı ve o da topa eliyle dokundu. Hadi ama, bu apaçık ortada. VAR'ın neden müdahale etmediğini hiç anlamıyorum. Anlayamıyorum," diye öfkelendi Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, maçın ardından DAZN'e verdiği demeçte.
Barça'nın yıldızı Raphinha, Atlético taraftarlarıyla kavga etti
Ayrıca, yine acil bir faul nedeniyle Pau Cubarsi'ye gösterilen kırmızı kart, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce Barça'da öfkeye neden olmuştu. Blaugrana, bu öfkeyle Madrid'e giderek orada bir geri dönüş mücadelesi başlatmak niyetindeydi.
Ve bu başlangıçta da başarılı oldu; Lamine Yamal (4. dakika) ve Ferran Torres'in (24.) erken golleriyle Barça, yarım saat bile geçmeden 2-0 öne geçti ve ilk maçın sonucunu çabucak eşitledi. Ancak 31. dakikada Ademola Lookman 1-2'lik skoru belirleyen golü attı ve bu gol, Atletico'nun Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmesine yetti.
"İki maçı bir bütün olarak değerlendirirsek, Atletico'dan açık ara daha iyiydik," dedi Flick, Barcelona'nın elenmesinden sonra öfkesini dile getirdi. "Sonuçta durum bu ve bunu kabul etmeliyiz."
Raphinha ise maçın bitiş düdüğünün ardından kutlama yapan Atletico taraftarlarıyla tartışmaya girdi ve jestlerle onların yarı finalde yine eleneceklerini ima etti. Colchoneros, bir sonraki turda muhtemelen FC Arsenal ile karşılaşacak. Arsenal, Sporting Lizbon ile oynadığı çeyrek final maçına açık favori olarak girmiş ve Portekiz'deki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Çarşamba akşamı, Gunners kendi sahasında oynanacak rövanş maçında işi bitirmek istiyor.
- AFP
Juan Musso, Raphinha'ya yanıt verdi: "Sanki üç penaltı almaları gerekmiş gibi davranıyor"
Bu arada Atlético kalecisi Musso, Raphinha'nın tartışmalı açıklamalarına yanıt verdi. 31 yaşındaki Arjantinli oyuncu, "Bu maçın onlardan çalındığını söylemek mümkün değil. Bunu bu şekilde sunmak delilik" diye vurguladı.
Musso şöyle devam etti: "Sanki onlara üç penaltı verilmesi ve bize dört kırmızı kart gösterilmesi gerekmiş gibi davranıyor. Maçı sahada kazandık ve onları deplasmanda 2-0 yendik. Futbolda son adam olarak kırmızı kart görürsün," diyerek Barça'nın iki oyuncusunun oyundan atılmasına yönelik protestolarına da bir gönderme yaptı.
Şampiyonlar Ligi yarı finallerine genel bakış
Tarih
Maç
28 Nisan Salı
Paris Saint-Germain - FC Bayern veya Real Madrid
29 Nisan Çarşamba
Atletico Madrid - FC Arsenal veya Sporting
5 Mayıs Salı
FC Arsenal veya Sporting - Atletico Madrid
6 Mayıs Çarşamba
FC Bayern veya Real Madrid - Paris Saint-Germain