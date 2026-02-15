Macaristan teknik direktörü, orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai'nin "Real Madrid'de oynamak istediğini" açıkladıktan sonra Liverpool, oyuncuyu takımda tutmak için büyük bir mücadeleye giriyor

MARCA'ya göre, Real Madrid, Macaristan kaptanı Szoboszlai'nin Los Blancos'u temsil etmeyi hayal ettiğini iddia eden Rossi'nin yorumlarına dikkat çekti.

Rossi'nin şu sözleri aktarılıyor: "[Szoboszlai] her zaman tek bir hayali vardı: Real Madrid'de oynamak. Dominik Szoboszlai çocukken futbol oynamaya başladığından beri onunla çok yakın ve doğrudan bir ilişkim olduğu için, Real Madrid her zaman onun hayali olmuştur.

Bu adımı atıp atamayacağını bilmiyorum, çünkü karar ona ve kulübüne bağlı.

Liverpool'da kalıp sözleşmesini yenileme olasılığını kesinlikle göz ardı etmiyorum, özellikle de kulüp içinde çok değer verilen bir oyuncu olduğu için. O, Liverpool için çok önemli bir oyuncu ve Liverpool da dünyanın en büyük kulüplerinden biri."