Macaristan teknik direktörü, orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai'nin "Real Madrid'de oynamak istediğini" açıkladıktan sonra Liverpool, oyuncuyu takımda tutmak için büyük bir mücadeleye giriyor
Szoboszlai, Madrid'de gündemin odağı oldu
MARCA'ya göre, Real Madrid, Macaristan kaptanı Szoboszlai'nin Los Blancos'u temsil etmeyi hayal ettiğini iddia eden Rossi'nin yorumlarına dikkat çekti.
Rossi'nin şu sözleri aktarılıyor: "[Szoboszlai] her zaman tek bir hayali vardı: Real Madrid'de oynamak. Dominik Szoboszlai çocukken futbol oynamaya başladığından beri onunla çok yakın ve doğrudan bir ilişkim olduğu için, Real Madrid her zaman onun hayali olmuştur.
Bu adımı atıp atamayacağını bilmiyorum, çünkü karar ona ve kulübüne bağlı.
Liverpool'da kalıp sözleşmesini yenileme olasılığını kesinlikle göz ardı etmiyorum, özellikle de kulüp içinde çok değer verilen bir oyuncu olduğu için. O, Liverpool için çok önemli bir oyuncu ve Liverpool da dünyanın en büyük kulüplerinden biri."
Real Madrid yıldızı Szoboszlai ile kavga ediyor
Szoboszlai yakın gelecekte Real Madrid'e transfer olursa, Arda Güler ile olan husumetini sona erdirmek zorunda kalabilir. İkili, Mart 2025'te milli takımda karşı karşıya geldiğinde, Güler'in Türkiye'si Szoboszlai'nin Macaristan'ını 3-0 mağlup etti.
Güler, Szoboszlai'yi susturunca ikili arasındaki gerginlik tırmandı. Szoboszlai ise Real Madrid'in oyun kurucusunun Instagram paylaşımına "1088" yazarak karşılık verdi ve 2024-25 sezonunda Los Blancos'ta oynadığı az sayıda dakikaya atıfta bulundu.
Birkaç gün sonra, Szoboszlai Instagram'da partneri Borka Buzsik ile düğününü kutlayan bir fotoğraf paylaştıktan sonra, yorumları Güler'in GIF'leri ve fotoğraflarını paylaşan Türk taraftarlarla doldu.
Szoboszlai Liverpool'da kalabilir mi? Sözleşme görüşmelerinde son durum
Liverpool'un Szoboszlai'yi satacağına dair bir garanti yok, özellikle de sözleşme görüşmeleri devam ederken. Ancak, Reds için zorlu bir sezonda nadir parlak noktalarından biri olan 25 yaşındaki oyuncu, geleceğinin kendi elinde olmadığını iddia etti.
Yakın zamanda yeni bir sözleşmeyle ilgili görüşmeler hakkında konuşan Szoboszlai, "Dürüst olmak gerekirse, henüz bir şey yok. Şu andan itibaren hiçbir şey... bu benim elimde değil. İşler böyle yürür. Herhangi bir ilerleme yok ama doğru teklif gelirse, o zaman bakarız.
"Ne olacağını görelim, umarım sonunda herkes mutlu olur. Tabii ki [kalmak istiyorum]. Şehri seviyorum, kulübü seviyorum, bu oyuncularla oynamayı seviyorum, Anfield'ı seviyorum, taraftarları seviyorum, gelecek ne getirecek görelim. Bu benim elimde değil. [Kalmak] isterim. Göreceğiz."
Kırmızı karttan sonra Szoboszlai'nin golü
Szoboszlai, geçen Pazar günü Manchester City'ye evinde 2-1 yenildikleri maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maçlık ceza aldığı için Çarşamba günü Premier Lig'de Sunderland'ı 1-0 yendikleri maçta forma giyemedi. Cumartesi günü Brighton ile oynanan FA Cup dördüncü tur maçında ilk 11'e geri döndü ve Curtis Jones ve Mohamed Salah'ın da gol attığı 3-0'lık galibiyette gol attı.
