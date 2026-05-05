Eski Chelsea teknik direktörü, bu kararı Milano kulüplerine gösterilen muameleyle karşılaştırıldığında Roma derbisinin tarihsel önemine saygısızlık olarak nitelendirdi. Sarri, DAZN Italia’ya şunları söyledi: "Sezonun başında derbiyi 37 derece sıcaklıkta oynamıştık, şimdi ise bizi Mayıs ayında öğle saatlerinde oynamaya zorluyorlar. Bu, Roma şehrine, iki büyük kulübe ve taraftarlara bir hakarettir; bu yüzden bunun bedelini birileri ödemek zorunda.

Umarım bizi o saatte oynatmazlar ve bunu önerdiği için birinin istifa etmesi gerekir. Şimdiden söyleyebilirim ki, eğer oynatırlarsa, protesto etmek için basın toplantılarına katılmayacağım. Lega Serie A'ya neden Inter ve Milan'ı o saatte oynatmadıklarını sorun."