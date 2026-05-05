"Maça çıkmayacağım!" - Lazio teknik direktörü Roma ile oynanacak derbi maçını boykot etmekle tehdit ederken, Maurizio Sarri istifalar çağrısında bulundu

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Serie A organizatörlerine sert bir eleştiri yöneltti ve tartışmalı öğle saatindeki başlama saati nedeniyle Roma ile oynanacak olan yaklaşan Derby della Capitale maçını boykot etmekle tehdit etti. Tecrübeli teknik direktör, lig yönetiminin derhal istifa etmesini talep ederek, bu fikstür düzenlemesini hem Roma'daki iki kulübe hem de taraftarlarına yönelik bir hakaret olarak nitelendirdi.

  • Program yüzünden öfkeli

    Lazio teknik direktörü, Cremonese'ye karşı kıl payı kazanılan maçın ardından öfkesini dile getirerek, Lega Serie A'nın Roma ile oynanacak maçı 17 Mayıs Pazar günü saat 12:30'a ayarlaması kararını eleştirdi. Sarri, bu zamanlamanın, Mayıs ayının beklenen sıcağıyla birleştiğinde, maçın öneminin tamamen anlaşılmadığını gösterdiğini savundu. O, organizatörlerin sezonun en önemli döneminde büyük kulüplerin fikstürlerini etkili bir şekilde uyumlu hale getirememekle yetersizliklerini ortaya koyduklarını düşünüyor.

    Şehrin gururunu savunmak

    Eski Chelsea teknik direktörü, bu kararı Milano kulüplerine gösterilen muameleyle karşılaştırıldığında Roma derbisinin tarihsel önemine saygısızlık olarak nitelendirdi. Sarri, DAZN Italia’ya şunları söyledi: "Sezonun başında derbiyi 37 derece sıcaklıkta oynamıştık, şimdi ise bizi Mayıs ayında öğle saatlerinde oynamaya zorluyorlar. Bu, Roma şehrine, iki büyük kulübe ve taraftarlara bir hakarettir; bu yüzden bunun bedelini birileri ödemek zorunda.

    Umarım bizi o saatte oynatmazlar ve bunu önerdiği için birinin istifa etmesi gerekir. Şimdiden söyleyebilirim ki, eğer oynatırlarsa, protesto etmek için basın toplantılarına katılmayacağım. Lega Serie A'ya neden Inter ve Milan'ı o saatte oynatmadıklarını sorun."

  • Geleceğe dair belirsizlik

    Maç takvimi konusundaki tartışmanın ötesinde, teknik direktör bu sezonun ardından kulüpte kalıp kalmayacağı konusunda ciddi şüpheler uyandırdı. Gelecek sezon da kalıp kalmayacağı sorulduğunda Sarri net bir cevap vermekten kaçınarak, dikkatini sezonun kalan dört maçına yöneltti.

    Sarri, “Önümüzde dört maç daha var ve bunlardan biri son derece önemli. Aklımız sadece bu maçlarda. Ondan sonra kulüple oturup konuşacağız, sonra bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirip getiremeyeceğimize bakacağız” dedi.

    Zorlu bir final

    Lazio, şu anda 51 puanla Serie A'da sekizinci sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını matematiksel olarak yitirmiş durumda. Buna rağmen, Biancocelesti'yi son derece önemli bir final bekliyor: Bu Cumartesi, yeni Serie A şampiyonu Inter'i evinde ağırlayacak ve bir hafta sonra da Coppa Italia finalinde bu takımla tekrar karşılaşacak. Takımın sezonu, heyecan dolu Roma derbisiyle devam edecek ve 24 Mayıs'ta Pisa'yı evinde ağırlayarak sona erecek.

