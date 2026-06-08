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Maç sırasında fenalaşan Danimarka'nın kahramanı Christian Eriksen'in durumu "iyi"; eski Manchester United takım arkadaşları, iç rahatlatıcı açıklamanın ardından ona sevgilerini gösteriyor
Eriksen eve döndüğünü doğruladı
Geçtiğimiz hafta sonu, eski Manchester United ve Tottenham oyun kurucusunun Odense'de oynanan Danimarka maçının 65. dakikasında aniden sahaya yığılmasıyla futbol dünyası şok yaşadı. Ancak Eriksen, sosyal medyaya yaptığı paylaşımda durumuyla ilgili olumlu bir güncelleme vererek, iyileşme sürecine başlamak üzere hastaneden taburcu olduğunu doğruladı.
Eriksen, Instagram hesabında paylaştığı samimi bir gönderide şöyle yazdı: "Herkese iyi olduğumu ve ailemle birlikte evde olduğumu bildirmek istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi, ICD'mden aldığım şok hem beni hem de ailemi derinden etkiledi, ancak bunun 2021'de yaşanan olaydan farklı bir durum olduğunu herkese temin etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve iyileşme sürecim çoktan başladı."
- Getty Images Sport
Tıbbi ekip, koruma sağlama konusunda ICD'ye teşekkür ediyor
Euro 2020'de Eriksen'in kalp durması sırasında ona müdahale etmesiyle tanınan Danimarka milli takım doktoru Morten Boesen, oyuncunun göğsüne yerleştirilen teknolojinin tam da amaçlandığı gibi işlediğini açıkladı. Eriksen'in kısa süreli bilincini kaybetmesinin ardından saha ekibi tarafından durumu stabilize edilene kadar geçen sürede maç derhal yarıda kesilmişti.
Eriksen de yaptığı açıklamada bu duyguları yineleyerek, tıbbi müdahaleye teşekkürlerini iletti. "Saha içindeki tüm oyuncuların ve sağlık ekibinin desteği ve yardımına minnettar olmanın yanı sıra, yıllar boyunca bana ve kalbime bakan doktorlara da son derece müteşekkirim. Onların uzmanlığı sayesinde, ICD'm tam olarak tasarlandığı gibi çalıştı: ihtiyacım olduğunda beni korudu. Şu an için odaklandığım şey iyileşmek, ailemle vakit geçirmek, tatile çıkmak ve çocuklarımla futbol oynamak," diye ekledi.
Olay, Danimarka'nın yıldızlarını sarsmış
Danimarka teknik direktörü Brian Riemer’e göre, Nature Energy Park’ta yaşanan üzücü sahneler maçın devam etmesini imkansız hale getirdi. Eriksen, sahadan çıkarılırken takım arkadaşlarına el sallayacak kadar bilinci yerinde olsa da, takımın ruhu olan oyuncunun beş yıl içinde ikinci kez yere yığılmasını görmek, takım üzerinde büyük bir psikolojik yük oluşturdu.
Riemer gazetecilere, "Christian Eriksen sahadan çıkarken takım arkadaşlarına el salladı" dedi. "Hastalanmadan birkaç dakika önce Ruslan Malinovskyi ile bir itişme yaşamıştı ve ben de bu yüzden bu kadar üzgün göründüğünü sanmıştım, ama yanılmışım. O andan itibaren ne ben ne de sahadaki oyuncular maça devam edebilirdik."
- Getty Images Sport
Danimarkalı ikon için destek yağmur gibi yağıyor
Eriksen'in durumunun stabil olduğu haberi, dünya futbol camiasında büyük bir rahatlama yarattı. Wolfsburg'un yıldızı dinlenmek üzere ailesinin yanına dönerken, kariyeri boyunca birlikte oynadığı eski takım arkadaşları, aralarında eski Manchester United yıldızları David De Gea ve Donny van de Beek'in yanı sıra Lautaro Martinez, Davinson Sanchez ve Siem de Jong'un da bulunduğu isimler, kamuoyuna destek mesajları yayınladı.
Danimarkalı takım doktoru Boesen, Pazartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında taraftarlara umut verdi. "Bu sabah Christian ile konuştum ve durumu iyi. Ailesinin yanında ve morali yerinde. Yakında taburcu edilip eve gidebileceği tahmin ediliyor. Oyuncularımıza ve personele iyi bakıyoruz ve onlarla sürekli iletişim halindeyiz," dedi doktor, orta saha oyuncusunun hastaneden resmi olarak taburcu edilmesinden önce.