Geçtiğimiz hafta sonu, eski Manchester United ve Tottenham oyun kurucusunun Odense'de oynanan Danimarka maçının 65. dakikasında aniden sahaya yığılmasıyla futbol dünyası şok yaşadı. Ancak Eriksen, sosyal medyaya yaptığı paylaşımda durumuyla ilgili olumlu bir güncelleme vererek, iyileşme sürecine başlamak üzere hastaneden taburcu olduğunu doğruladı.

Eriksen, Instagram hesabında paylaştığı samimi bir gönderide şöyle yazdı: "Herkese iyi olduğumu ve ailemle birlikte evde olduğumu bildirmek istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi, ICD'mden aldığım şok hem beni hem de ailemi derinden etkiledi, ancak bunun 2021'de yaşanan olaydan farklı bir durum olduğunu herkese temin etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve iyileşme sürecim çoktan başladı."