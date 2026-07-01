Maç sırasında birbirlerine saldırdılar! Belçikalı ikili kavga etti, ardından Dünya Kupası’nda unutulmaz bir an yaşattı

Afrikalılar, daha önce zararsız Belçikalılar karşısında aslında her şeyi kontrol altında tutmuşlardı ve Habib Diarra (25.) ile Ismaila Sarr’ın (51.) golleriyle hak ettikleri bir şekilde öne geçmişti. Ancak Kırmızı Şeytanlar tam zamanında uyanmış ve Trossard ile Tielemans, maçı nihayetinde uzatmalara götürmüştü.

Maçı ORF'de yorumcu olarak takip eden eski Bundesliga teknik direktörü Peter Stöger (1. FC Köln ve Borussia Dortmund), Belçika'nın geri dönüşünde Trossard ile Tielemans arasındaki tartışmanın belirleyici bir rol oynadığını düşündü: "Bazen böyle arındırıcı bir olay gerekir," diyerek görüşünü açıkladı Avusturyalı teknik adam.

Stöger haklı çıktı: Uzatmalarda, 16'da 1'e kalma turunun dramatik ve galibiyetle sonuçlanan seyrinde yine Tielemans rol oynadı. 117. dakikada, oyuna sonradan giren Lamine Camara, bir ortada Tielemans’ı yere indirdi. Dodi Lukebakio tamamen boş pozisyonda topu üst direğe çarptırdıktan sonra VAR devreye girdi ve dakikalar süren incelemenin ardından penaltı kararı verildi; Tielemans da bu penaltıyı gole çevirerek skoru 3-2’ye getirdi.

Belçika, önümüzdeki hafta Pazartesi gecesi ile Salı gecesi arasında, ev sahibi ABD ile Bosna-Hersek arasında oynanacak 16'da 1 maçının galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak.