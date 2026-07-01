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TrossardGetty Images
Jonas Rütten

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Maç sırasında birbirlerine saldırdılar! Belçikalı ikili kavga etti, ardından Dünya Kupası’nda unutulmaz bir an yaşattı

Dünya Kupası
Belçika - Senegal
Belçika
Senegal
Y. Tielemans
L. Trossard
R. Lukaku

Uzun bir süre, Belçika’nın altın kuşağının büyük bir turnuvayı kazanma yolundaki son denemesinde de utanç verici bir şekilde başarısız olacağı görünüyordu. Ancak daha kısa bir süre önce küçük bir skandala neden olan bir ikili devreye girdi. Sonunda Belçika, dramatik bir şekilde son 16’ya yükseldi.

Dünya Kupası son 16 turunda Senegal ile oynanan maçta, Kırmızı Şeytanlar açısından skor 0-2 iken, 70. dakikadaki “soğuma molası” sırasında Leandro Trossard ve Youri Tielemans aniden birbirlerine saldırdı. 

  • Oyuna sonradan giren Lukaku, kavga eden iki oyuncuyu ayırmak için araya girmek zorunda bile kaldı. Tartışmanın nedeni ilk başta belli değildi.

    Sonunda, maçın bitimine kısa bir süre kala skoru 1-2'ye indiren (86.) yine Lukaku oldu; ardından, tam da kavga eden ikili Trossard ve Tielemans, son dakikada beraberliği sağladı. Trossard, Senegalli takımın ceza sahasına bir orta gönderdi ve Tielemans kafayla topu ağlara göndererek skoru 2:2'ye getirdi (90.). En geç o anda, Premier Lig'in iki yıldızı arasında – Trossard Arsenal'de, Tielemans ise Aston Villa'da oynuyor – her şey yeniden yoluna girmişti. Uzatma devresinin başlamasından önce ikili bir kez daha birbirleriyle el çakıştı.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Afrikalılar, daha önce zararsız Belçikalılar karşısında aslında her şeyi kontrol altında tutmuşlardı ve Habib Diarra (25.) ile Ismaila Sarr’ın (51.) golleriyle hak ettikleri bir şekilde öne geçmişti. Ancak Kırmızı Şeytanlar tam zamanında uyanmış ve Trossard ile Tielemans, maçı nihayetinde uzatmalara götürmüştü.

    Maçı ORF'de yorumcu olarak takip eden eski Bundesliga teknik direktörü Peter Stöger (1. FC Köln ve Borussia Dortmund), Belçika'nın geri dönüşünde Trossard ile Tielemans arasındaki tartışmanın belirleyici bir rol oynadığını düşündü: "Bazen böyle arındırıcı bir olay gerekir," diyerek görüşünü açıkladı Avusturyalı teknik adam.

    Stöger haklı çıktı: Uzatmalarda, 16'da 1'e kalma turunun dramatik ve galibiyetle sonuçlanan seyrinde yine Tielemans rol oynadı. 117. dakikada, oyuna sonradan giren Lamine Camara, bir ortada Tielemans’ı yere indirdi. Dodi Lukebakio tamamen boş pozisyonda topu üst direğe çarptırdıktan sonra VAR devreye girdi ve dakikalar süren incelemenin ardından penaltı kararı verildi; Tielemans da bu penaltıyı gole çevirerek skoru 3-2’ye getirdi.

    Belçika, önümüzdeki hafta Pazartesi gecesi ile Salı gecesi arasında, ev sahibi ABD ile Bosna-Hersek arasında oynanacak 16'da 1 maçının galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak.