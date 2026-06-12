Maç, geriye düşmesine rağmen tersine döndü! Güney Kore, Çek Cumhuriyeti karşısında mükemmel bir başlangıç yaptı

Çekler, Mart ayında play-off'ları geçerek 20 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı; teknik direktör Miroslav Koubek (74), Aralık 2025'te göreve geldiğinden beri takımı gözle görülür şekilde istikrara kavuşturdu. Ancak Çekler, hırslı Güney Koreliler karşısında maçın başından itibaren baskı altında kaldı; Bayer Leverkusen'in golcüsü Patrik Schick oyuna pek tutunamadı.

Güney Kore daha aktif olan takımdı ve çok daha fazla gol fırsatı yakaladı: Eski Bundesliga oyuncusu Son, son anda engellendi (12.), kısa süre sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den Kang-In Lee uzak mesafeden bir şut denedi (14.). Ardından maçın temposu düştü. Çek Cumhuriyeti'nin fikirleri, Güney Kore'nin ise golcü ruhu eksikti. Son, iyi bir pozisyondan sol direğin yanından şutunu kaçırdı (39.).

İkinci yarıda iki kez Asya şampiyonu olan takım açık ara daha iyi oynadı, Jae-Sung Lee bir ribauntta (49.) 1-0'ı kaçırdı. Karşı tarafta ise Krejci, bir taç atışının ardından hiç beklenmedik bir anda golü attı. Ancak Güney Koreliler hak ettikleri şekilde geri döndüler.