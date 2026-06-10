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Maç ertelendi! Florida'daki fırtına sahayı su altında bırakınca İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlık maçlarından sonuncusu ertelendi
Fırtına kaosu Orlando'yu vurdu
İngiltere milli takımı Çarşamba akşamı Inter&Co Stadyumu'nda Kosta Rika ile karşılaşacaktı, ancak maçın başlama saati önemli ölçüde ertelendi. Stadyumdan gelen görüntülerde, şiddetli yağmurun Thomas Tuchel'in turnuva öncesi hazırlıklarının son aşamalarını aksatması nedeniyle oyun sahasında su birikintileri oluştuğu görüldü.
Maçın oynanmasına ilişkin karar, resmi kanallar aracılığıyla taraftarlara hızla duyuruldu. İngiltere'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gecikme doğrulandı ve daha sonra maçın planlanandan bir saat geç başlayacağı teyit edildi.
İngiltere'nin hesabı, "Stadyumda saha incelemesinin ardından, Kosta Rika ile oynanacak bugünkü maç, bölgede başka yıldırım düşmesi olmaması koşuluyla, saat 22:00'de (İngiltere saati) başlayacak" dedi.
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Taraftarlara sığınaklara gitmeleri söylendi
Stadyumun hemen yakınında yıldırım düşmesi vakaları bildirildiğinden, güvenlik organizatörlerin en büyük endişesi haline geldi. Stadyumun içindeki dev ekranlarda acil uyarılar yayınlandı ve erken gelen taraftarlara, fırtına geçene kadar "sığınaklara gitmeleri" ve açık alanlardan uzaklaşmaları tavsiye edildi.
Olumsuz hava koşulları, bölgede resmi uyarıların yayınlanmasına neden oldu ve maçın ne zaman başlayacağı konusunda şüpheler uyandırdı. Şiddetli yağmura rağmen, yerel yetkililer dostluk maçının sonunda tamamlanacağı konusunda iyimser kalıyor, ancak personel zemini kurutmak için çalışırken akşam programı hala belirsizliğini koruyor.
ABD'de hava koşullarının bozulmasına ilişkin geçmiş
Bu, ABD’deki değişken hava koşullarının büyük bir futbol etkinliğini aksatmasının ilk örneği değil. Geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası sırasında birçok maç benzer gecikmeler yaşadı; bu durum, futbol camiasındaki bazı isimlerin belirli bölgelerin yaz turnuvaları için uygun olup olmadığını sorgulamasına neden oldu. Chelsea ile Benfica arasındaki karşılaşma, etkilenen altı maçtan biriydi ve maçın tamamlanması dört saat 38 dakika sürdü.
Bu zorlu deneyimin ardından konuşan Chelsea'nin o dönemki teknik direktörü Enzo Maresca, hayal kırıklığını açıkça dile getirerek şunları söyledi: "Yedi, sekiz maçı ertelerseniz, bu muhtemelen bu turnuvayı düzenlemek için doğru yer olmadığı anlamına gelir." Sonuç olarak FIFA, kaçınılmaz olan gök gürültülü fırtına tehdidini yönetmek için Amerika'nın Körfez Kıyısı ve Güneydoğu bölgelerinde düzenlenen maçlar için duruma göre yaklaşım benimsemiştir.
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Sıcaklık ve nem hâlâ önemli bir faktör olmaya devam ediyor
Yağmur ve şimşek tehdidinin ötesinde, İngiltere milli takımı aynı zamanda yoğun nem ve 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla da mücadele ediyor. Bu durum, yaklaşan Dünya Kupası turnuvası sırasında oyuncuların sağlığını korumak amacıyla her yarıda zorunlu su molalarının uygulanmasına yol açtı.
Ancak kaptan Harry Kane, Kuzey Amerika'daki iklimle ilgili endişeleri hafifletmeye çalıştı. Yeni Zelanda'ya karşı kazanılan hazırlık maçının ardından forvet oyuncusu şunları söyledi: "Su molaları yardımcı oluyor. Birçok kişi sıcaktan bahsediyor ama bunun bazılarının söylediği kadar büyük bir faktör olacağını düşünmüyorum. Ben şahsen ve bir süredir bu koşullarda antrenman yapan birkaç arkadaşım bugün kendimizi iyi hissettik. Hepimiz sporcuyuz, hepimiz profesyoneliz ve daha önce de sıcak hava koşullarında oynamışlığımız var."