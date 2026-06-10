Bu, ABD’deki değişken hava koşullarının büyük bir futbol etkinliğini aksatmasının ilk örneği değil. Geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası sırasında birçok maç benzer gecikmeler yaşadı; bu durum, futbol camiasındaki bazı isimlerin belirli bölgelerin yaz turnuvaları için uygun olup olmadığını sorgulamasına neden oldu. Chelsea ile Benfica arasındaki karşılaşma, etkilenen altı maçtan biriydi ve maçın tamamlanması dört saat 38 dakika sürdü.

Bu zorlu deneyimin ardından konuşan Chelsea'nin o dönemki teknik direktörü Enzo Maresca, hayal kırıklığını açıkça dile getirerek şunları söyledi: "Yedi, sekiz maçı ertelerseniz, bu muhtemelen bu turnuvayı düzenlemek için doğru yer olmadığı anlamına gelir." Sonuç olarak FIFA, kaçınılmaz olan gök gürültülü fırtına tehdidini yönetmek için Amerika'nın Körfez Kıyısı ve Güneydoğu bölgelerinde düzenlenen maçlar için duruma göre yaklaşım benimsemiştir.