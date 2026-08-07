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‘Maaşımı ikiye katlayın’ - Chris Waddle, Newcastle’a ‘felaket’ uyarısı yaparken Lewis Hall neden 60 milyon sterlinlik Manchester United transferini düşünüyor?
Yetenekli isimlerin toplu çıkışı St James' Park'tan yöneliyor
Sandro Tonali, Anthony Gordon ve Eddie Howe, Tyneside'a zaten veda etti; Bruno Guimaraes ise 75 milyon sterlinlik (101 milyon dolar) Arsenal transferine yaklaşıyor. Kuzey Doğu'da, Newcastle'ın hangi yöne gittiğine dair ciddi endişeler dile getiriliyor.
1 Eylül'e kadar açık kalacak yaz transfer döneminde, işler düzelmeden önce daha da kötüleşebilir. Seçeneklerini değerlendiren, kendini kanıtlamış başka oyunculara da ilgi gösteriliyor.
Hall da bu kategoriye giriyor; 21 yaşındaki bek oyuncusunun değeri son iki yıl içinde hızla yükseldi. Chelsea'den 2023'te 35 milyon sterlin (47 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra Newcastle'da düzenli forma giyen isimlerden biri oldu.
Old Trafford'da Luke Shaw'un fiziksel durumu hakkındaki soru işaretleri sürerken, Manchester United'ın Hall için resmi teklif sunarak Premier League'deki bir rakibinin kararlılığını sınamaya hazır olduğu öne sürülüyor. Sunulan şartlar onun fikrini değiştirebilir.
Will Hall, Tonali ve Gordon'la aynı yöne mi gidecek?
Newcastle efsanesi Waddle da bunu kabul ediyor. Eski Newcastle United kanat oyuncusu, BetBrain iş birliği kapsamında GOAL'e Hall hakkındaki söylentilerle ilgili şunları söyledi: “Bence şu anda bütün oyuncular buna bakacaktır. Newcastle United'dan bir oyuncuyla ilgilenen herkes buna bakacaktır.
“Oyuncular bakıp şunu düşünecektir: Manchester United, yeniden Şampiyonlar Ligi, muhtemelen maaşımın iki katı, hatta daha fazlası, biraz daha fazla güvence. Biliyorsunuz, kulüp yeniden doğru yöne gidiyor, Manchester United.
“Bu yüzden neden böyle bir çekim gücü olduğunu anlayabilirsiniz ve dürüst olalım, Newcastle transfer piyasasında çok fazla şey yapıyor gibi görünmüyor. Evet, iki ya da üç oyuncu aldılar, sanırım hepsi 20 yaşında ya da daha genç, ve kendilerini kanıtlamış değiller; gelişebilirler, felaket de olabilirler.
“Bakın, geçen yıl yapılan ve oldukça tecrübeli oyuncular olan üç transfer hiç iyi iş çıkarmadı. Bu yüzden biraz kriz içindeki bir kulüpler ve Hall'u, diğerleri kadar, kaybetmek, Premier League'de kalacak bir takım kurmayı çok zorlaştırıyor. Şu anda Newcastle yukarıya bakmaktan çok aşağıya doğru, alt sıralara bakıyor olacaktır.”
Man Utd'nin Hall'ı transfer edebilmesi için ne olması gerekiyor?
Transfer gurusu Fabrizio Romano, Hall süreciyle ilgili bir güncelleme verirken ve büyük bonservisli bir anlaşmanın gerçekleşmesi için neler olması gerektiğini açıklarken şunları söyledi: “Manchester United, sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor ve bu, bir sonraki önceliklerinden biri olabilir.
“Şu anda Lewis Hall çok pahalı görülüyor ve Newcastle'ın onu satma gibi kesinlikle bir niyeti yok. Newcastle, bu yaz zaten birkaç önemli ismi kaybetti. Sandro Tonali Tottenham'a katıldı, Anthony Gordon Barcelona'ya geçti, Bruno Guimaraes Arsenal'a katılıyor ve ayrıca teknik direktör Eddie Howe'ı da kaybettiler.
“Bu nedenle Newcastle, Lewis Hall'u takımda tutmakta kararlı. Sadece sıra dışı bir teklif pozisyonlarını değiştirebilir, bu yüzden önümüzdeki günlerde durumu izlemeye devam edeceğiz.”
Hall bonservisi: Man Utd ne kadar ödemeye hazır?
Manchester United'ın Hall için 60 milyon sterlin (81 milyon dolar) ödemeye hazır olduğu öne sürüldü; zira Michael Carrick iddialı planlarını şekillendirme sürecindeyken, Hall hem bugün hem de gelecek için faydalı bir takviye olabilir.
Ancak Newcastle, bir başka değerli oyuncusunu mücadele etmeden bırakmayacak. Kulüp, yeni teknik direktör Matthias Jaissle'ın Eddie Howe'dan devraldığı kadronun 2026-27 sezonu başlamadan tamamen dağıtılmamasını sağlamaya kararlı.
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