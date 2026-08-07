‘Maaşımı ikiye katlayın’ - Chris Waddle, Newcastle’a ‘felaket’ uyarısı yaparken Lewis Hall neden 60 milyon sterlinlik Manchester United transferini düşünüyor?

Sandro Tonali, Anthony Gordon ve Eddie Howe, Tyneside'a zaten veda etti; Bruno Guimaraes ise 75 milyon sterlinlik (101 milyon dolar) Arsenal transferine yaklaşıyor. Kuzey Doğu'da, Newcastle'ın hangi yöne gittiğine dair ciddi endişeler dile getiriliyor.

1 Eylül'e kadar açık kalacak yaz transfer döneminde, işler düzelmeden önce daha da kötüleşebilir. Seçeneklerini değerlendiren, kendini kanıtlamış başka oyunculara da ilgi gösteriliyor.

Hall da bu kategoriye giriyor; 21 yaşındaki bek oyuncusunun değeri son iki yıl içinde hızla yükseldi. Chelsea'den 2023'te 35 milyon sterlin (47 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra Newcastle'da düzenli forma giyen isimlerden biri oldu.

Old Trafford'da Luke Shaw'un fiziksel durumu hakkındaki soru işaretleri sürerken, Manchester United'ın Hall için resmi teklif sunarak Premier League'deki bir rakibinin kararlılığını sınamaya hazır olduğu öne sürülüyor. Sunulan şartlar onun fikrini değiştirebilir.