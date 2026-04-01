"Maaşımdan fedakarlık yapmaya hazırım" - Joao Cancelo, Barcelona'daki kiralık döneminin ortasında önemli bir transfer ipucu verdi

Prestijli Benfica akademisi mezunu olan Cancelo, 2013-14 sezonunda bu Portekiz devi için sadece bir kez A takımda forma giydikten sonra, Valencia, Juventus ve Manchester City'de Avrupa'nın en iyi beklerinden biri olarak adını duyurdu. Canal 11'e samimi bir şekilde konuşan savunma oyuncusu, Estadio da Luz'a olası bir dönüşün maddi kazançtan ziyade duygusal nedenlerle gerçekleşeceğini açıkladı. Şöyle konuştu: "Zaten beklediğimden fazlasını kazandım, ancak Benfica'da oynamak basketbol gibi; bu, oyuna olan sevgiden kaynaklanıyor. Maaşımı düşürmeye hazırım."