"Maaşımdan fedakarlık yapmaya hazırım" - Joao Cancelo, Barcelona'daki kiralık döneminin ortasında önemli bir transfer ipucu verdi
Portekizli yıldız seçeneklerini değerlendiriyor
31 yaşındaki bek, Ocak ayında katıldığından bu yana 12 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetmiş olup, şu anda Katalonya'da verimli bir kiralık dönem geçiriyor. Barcelona'nın bu yaz onu kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği bildirilirken, Cancelo'nun ana kulübü Al-Hilal, Haziran 2027'ye kadar onun kayıt haklarını elinde tutuyor. Şu anda Blaugrana'ya yardım etmeye odaklanmış olsa da, savunma oyuncusu sonunda profesyonel kariyerinin başladığı kulübe geri dönme konusundaki derin arzusunu kamuoyuna açıkladı.
Lizbon'a romantik bir dönüş
Prestijli Benfica akademisi mezunu olan Cancelo, 2013-14 sezonunda bu Portekiz devi için sadece bir kez A takımda forma giydikten sonra, Valencia, Juventus ve Manchester City'de Avrupa'nın en iyi beklerinden biri olarak adını duyurdu. Canal 11'e samimi bir şekilde konuşan savunma oyuncusu, Estadio da Luz'a olası bir dönüşün maddi kazançtan ziyade duygusal nedenlerle gerçekleşeceğini açıkladı. Şöyle konuştu: "Zaten beklediğimden fazlasını kazandım, ancak Benfica'da oynamak basketbol gibi; bu, oyuna olan sevgiden kaynaklanıyor. Maaşımı düşürmeye hazırım."
Mali engeller ve transfer stratejisi
Al-Hilal'in 2024 yazında Manchester City'den 25 milyon avroya (21,2 milyon sterlin) transfer ettiği bir oyuncunun bedelsiz ayrılmasına izin vermesi pek olası görünmediğinden, Barcelona'ya kalıcı bir transfer olasılığı hâlâ belirsizliğini koruyor. Barcelona'nın hassas ekonomik durumu düşük maliyetli transferleri gerektirse de, Suudi devi ilk yatırımını telafi etmek için önemli bir transfer ücreti talep etmeye devam edecek. Sonuç olarak, savunma oyuncusunun önemli bir maaş kesintisini kabul etmeye istekli olması, üç taraf arasındaki mevcut çıkmazı aşmada belirleyici faktör olabilir; ancak Benfica'nın da oyuncunun son açıklamalarının ardından devreye girmesi de mümkün.
Hayati önem taşıyan müzakereler ve Avrupa hedefleri
Hansi Flick’in çalıştırdığı Barça takımı, La Liga’nın zirvesinde Real Madrid’e karşı şu anda dört puanlık bir üstünlük sağlıyor ve ligin bitmesine sadece dokuz maç kalmışken, aynı zamanda Atlético Madrid ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline hazırlanıyor. Sezonun sonuna yaklaşırken Cancelo, uzun vadeli romantik hedefleriyle bu acil taktiksel talepler arasında bir denge kurmak zorunda. Bu belirleyici son dönemdeki performansları, Barcelona'nın Al-Hilal ile kalıcı bir anlaşma için masaya oturduğunda ne kadar pazarlık gücü elde edeceğini belirleyecek.