"Maalesef durum pek de iyi görünmüyor": Bir DFB yıldızını Dünya Kupası'ndan erken elenme tehlikesi mi bekliyor?

Schlotterbeck, maçın ilk dakikalarında yaşanan talihsiz bir olayın ardından, yaklaşık çeyrek saat sonra sahada tedavi görmek zorunda kaldı ve bir an için Nagelsmann’ın erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kalacağı izlenimi uyandı.

Schlotterbeck, devre arasına kadar oyuna devam edebildi, ancak ikinci yarıya sahada çıkmadı. İkinci yarının başında Antonio Rüdiger, Dortmundlu oyuncunun yerine oyuna girdi. Nagelsmann, “Sonuçta, bir oyuncunun performans gösterip gösteremeyeceği her zaman oyuncunun kendi kararıdır. Zaten devre arasına kadar çok iyi bir performans sergilemişti,” dedi.

Ne olmuştu? Schlotterbeck, üzerine koşan Fildişi Sahili'nden forvet Amad Diallo'nun önüne topu uzaklaştırırken, rakibin müdahalesi olmadan sol ayağıyla hafifçe büküldü ve ayrıca sağ ayağıyla kendi Aşil tendonuna vurdu.

Bunun üzerine Schlotterbeck bir süre sahada topallayarak yürüdü, ardından DFB takımının sağlık ekibi tedavi için sahaya geldi. Tedavi ilk olarak saha dışında devam ederken, Toronto (Kanada) stadyumundaki Alman taraftarlar bu sırada Schlotterbeck’i cesaret verici tezahüratlarla destekledi.