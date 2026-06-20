"İç bağında bir sorun var, henüz ne olduğunu bilmiyorum. Yarın MR çektirmeli. Ne yazık ki durum pek de iyi görünmüyor," dedi Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, ZDF kanalında, zorlu bir mücadelenin ardından elde edilen 2-1'lik galibiyetin ardından. Borussia Dortmund'lu savunma oyuncusunun ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada DFB Milli Takımı forması giymeye devam edip edemeyeceği, artık sakatlığının teşhisine bağlı.
Çeviri:
"Maalesef durum pek de iyi görünmüyor": Bir DFB yıldızını Dünya Kupası'ndan erken elenme tehlikesi mi bekliyor?
Schlotterbeck, maçın ilk dakikalarında yaşanan talihsiz bir olayın ardından, yaklaşık çeyrek saat sonra sahada tedavi görmek zorunda kaldı ve bir an için Nagelsmann’ın erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kalacağı izlenimi uyandı.
Schlotterbeck, devre arasına kadar oyuna devam edebildi, ancak ikinci yarıya sahada çıkmadı. İkinci yarının başında Antonio Rüdiger, Dortmundlu oyuncunun yerine oyuna girdi. Nagelsmann, “Sonuçta, bir oyuncunun performans gösterip gösteremeyeceği her zaman oyuncunun kendi kararıdır. Zaten devre arasına kadar çok iyi bir performans sergilemişti,” dedi.
Ne olmuştu? Schlotterbeck, üzerine koşan Fildişi Sahili'nden forvet Amad Diallo'nun önüne topu uzaklaştırırken, rakibin müdahalesi olmadan sol ayağıyla hafifçe büküldü ve ayrıca sağ ayağıyla kendi Aşil tendonuna vurdu.
Bunun üzerine Schlotterbeck bir süre sahada topallayarak yürüdü, ardından DFB takımının sağlık ekibi tedavi için sahaya geldi. Tedavi ilk olarak saha dışında devam ederken, Toronto (Kanada) stadyumundaki Alman taraftarlar bu sırada Schlotterbeck’i cesaret verici tezahüratlarla destekledi.
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DFB Takımı: Nico Schlotterbeck, Fildişi Sahili maçında sadece ilk yarıya kadar oynayabilecek
FIFA’nın yeni kuralları gereği, Schlotterbeck tedavi sonrasında sahaya geri dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kaldı. Sonunda sahaya dönmesine izin verildiğinde, BVB yıldızı hâlâ hafifçe topallıyordu ve yüzünü biraz buruşturdu.
Antonio Rüdiger ve Waldemar Anton, merkez savunma oyuncusu için ilk iki alternatif olarak hafif ısınmaya başladılar. Ancak Schlotterbeck oyuna devam edebildi ve zaman geçtikçe daha düzgün koşmaya başladı.
Takımlar ikinci yarı için soyunma odasından çıktıklarında ise durum netleşti: Schlotterbeck’in sakatlığı ciddiydi ve Rüdiger, Jonathan Tah’ın yanında savunma merkezinde yerini aldı.
Bu arada DFB takımı, yedek oyuncu Deniz Undav sayesinde devre arasında 0-1 gerideyken maçı önemli bir galibiyete çevirdi. Böylece Perşembe günü Ekvador ile oynanacak son grup maçı öncesinde bile eleme turuna yükselme garantilendi.
2026 Dünya Kupası'nda Almanya: DFB milli takımının kadrosu
Pozisyon
Oyuncular
Kulüp
Forma numarası
Kaleci
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Kaleci
Manuel Neuer
FC Bayern Münih
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defans
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defans
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defans
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defans
Joshua Kimmich
FC Bayern Münih
6
Defans
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defans
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern Münih
5
Defans
David Raum
RB Leipzig
22
Defans
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defans
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defans
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defans
Jonathan Tah
FC Bayern Münih
4
Defans
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofansif
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Forvet
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Hücum
Leon Goretzka
FC Bayern Münih
8
Ofansif
Kai Havertz
Arsenal
7
Forvet
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Hücum
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Hücum
Jamal Musiala
FC Bayern Münih
10
Hücum
Leroy Sané
Galatasaray İstanbul
19
Hücum
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Forvet
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Hücum
Nick Woltemade
Newcastle United
11