Dört farklı oyuncunun gol atması, United'ın hücumdaki derinliğini ve ön hattaki çok yönlülüğünü ortaya koydu. Sesko, gol yükünün kadro geneline yayılmasının ivme ve takımın genel morali açısından çok büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

Forvet oyuncusu, Avrupa'ya dönüşlerinde M16'daki taraftarların yarattığı elektrikli atmosferi övdü.

"Herkes için mükemmeldi, özellikle de taraftarlarımız için," diyen Sesko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu onlar için çok şey ifade ediyor, özellikle de bu kadar çok gol görmek. Bence bu önemli, özellikle de herkes gol atabildiğinde."