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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

M16'da kusursuzluk! Benjamin Sesko, Şampiyonlar Ligi'ndeki geri dönüşte Manchester United rahat kazanırken City'ye gözdağı verdi

M. United
Şampiyonlar Ligi
B. Sesko

Benjamin Sesko, Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi'ne dönüş maçında Sabah karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından bunu "herkes için mükemmel" olarak tanımladı. Sloven golcü, takımın baskın performansını pazar günkü Manchester derbisi için ideal hazırlık olarak niteledi.

  • Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü şık bir şekilde kutladı

    Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üç yıllık aranın ardından dönüşünü Old Trafford'da Azerbaycan ekibi Sabah karşısında aldığı rahat 4-0'lık galibiyetle kutladı. Matheus Cunha, ilk golü atarken Bruno Fernandes de ilk yarıdaki üstün performans sırasında farkı ikiye çıkardı.

    Benjamin Sesko, ilk yarının bitimine saniyeler kala üçüncü golü ekledi, Lisandro Martinez ise Old Trafford'daki ilk golünü atarak skoru belirledi.

    Patrick Dorgu da forma giyerken United, taraftarı önünde tatmin edici bir açılış galibiyeti elde etti.

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    Sesko'nun kaleciyi çalımlama analizi

    Sesko, hafta sonunda Everton'a attığı golün ardından üst üste ikinci maçında da fileleri havalandırdı ve ikinci golünü kaydetti. Sloven forvet, öne çıkan Stas Pokatilov'un hatasını değerlendirdi; Sabah kalecisini geçtikten sonra topu boş ağlara gönderdi.

    Maçın ardından TNT Sports'a konuşan golcü, bu fırsatı gole çevirmekten ve takımın etkili atağını tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    "Onun öne çıktığını gördüm ve topu ondan alıp golü biraz daha kolay hale getirmek beni oldukça sevindirdi," diye açıkladı Sesko. "Tabii ki mutluyum."


  • Forvet, gol yükünün paylaşılmasını övdü

    Dört farklı oyuncunun gol atması, United'ın hücumdaki derinliğini ve ön hattaki çok yönlülüğünü ortaya koydu. Sesko, gol yükünün kadro geneline yayılmasının ivme ve takımın genel morali açısından çok büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

    Forvet oyuncusu, Avrupa'ya dönüşlerinde M16'daki taraftarların yarattığı elektrikli atmosferi övdü.

    "Herkes için mükemmeldi, özellikle de taraftarlarımız için," diyen Sesko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu onlar için çok şey ifade ediyor, özellikle de bu kadar çok gol görmek. Bence bu önemli, özellikle de herkes gol atabildiğinde."

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    United, Manchester derbisi öncesi güven tazeliyor

    Avrupa'ya dönüşlerinde üç puanı alan United, odağını hemen yeniden Premier League görevlerine çevirdi. Manchester United, pazar günü Old Trafford'da lider Manchester City'yi merakla beklenen derbide ağırlayacak.

    Sesko, Avrupa'daki belirleyici galibiyetin ligdeki mücadeleleri için ideal bir sıçrama tahtası sağladığına güvenini koruyor.

    Sesko, "Buradaki özgüven artışı kesinlikle büyük" diye ekledi. "Şimdi önemli olan çok iyi toparlanmak ve tabii ki derbiye odaklanmak."

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