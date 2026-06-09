AFP
Çeviri:
Lyon ve John Textor yeniden karşı karşıya: Fransız kulüp, Amerikalı yatırımcı aleyhine dava açtı
Resmi şikayet başvurusu yapıldı
RMC Sport’un haberine göre, Lyon ve ana şirketi Eagle Football Group bu Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Fransız adalet makamlarına resmi bir şikayet dilekçesi sunduklarını doğruladılar. Dava “X” aleyhine açılmış olsa da, bu süreç şüphesiz Textor’u ve onun Mayıs 2023 ile Haziran 2025 arasındaki kulüp yönetimini hedef alıyor. Fransız kulüp, resmi olarak "şirket varlıklarının kötüye kullanımı, ağırlaştırılmış şirket varlıklarının kötüye kullanımı ve bu iki suça iştirak suçlarını teşkil edebilecek olguları hedeflediklerini" doğruladı. Amerikalı yönetici 2026'nın başlarında güçlü bir geri dönüş girişiminde bulunsa da, mevcut yönetim kadrosu artık geride bırakılan hasarın gerçek boyutunu ortaya çıkarmak için kesin olarak saldırıya geçti.
- Getty Images Sport
Zarar verici iç denetim bulguları
Yasal işlem, yönetim kurulunun geçen Aralık ayında yaptırdığı bağımsız bir iç denetimden kaynaklanıyor; nihai rapor ise Haziran ayı başında dış hukuk danışmanları tarafından sunuldu. Yönetim kurulunun bu Pazartesi incelediği belgelere göre, soruşturmacılar "şirket faaliyetlerinde kasıtlı bir düzensizlik" ile birlikte "mali yönetimde sistematik bir şeffaflık eksikliği" tespit etti.
Resmi açıklamada, çok kulüplü ağ genelinde büyük çaplı usulsüzlükler ayrıntılı olarak belirtildi: "Raporda ayrıca, ciddi nakit akışı sorunları ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmesinde gecikmelerin yaşandığı bir ortamda, ekonomik gerekçe olmaksızın gerçekleştirilmiş gibi görünen birkaç yüz milyon avroluk finansal akışlara da dikkat çekiliyor." Bu yıkıcı bulgular, önceki yönetimin tartışmalı dönemi boyunca yaşanan felaket niteliğindeki mali gerçekliği ortaya koyuyor.
Şüpheli transfer işlemleri
Bu şüpheli faaliyetlerin merkezinde, özellikle Brezilya ekibi Botafogo ile ilgili olarak, Eagle çatısı altındaki kulüpler arasında gerçekleşen akıl almaz transfer hareketleri yer alıyor. Örneğin, Lyon, Igor Jesus’u kadrosuna katmak için 40 milyon avrodan fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu Fransa’ya hiç ayak basmadan sonunda Nottingham Forest’a katıldı.
Benzer şekilde, Luiz Henrique'nin Zenit St Petersburg'a transferi, oyuncu hiçbir zaman bu takımda forma giymemesine rağmen, Fransız kulübüne gizemli bir şekilde yüklü bir çek kazandırdı. Daha fazla önlem alınacağı uyarısında bulunan Eagle Football Group, şu açıklamayı yaptı: "EFG soruşturmalarını sürdürüyor ve uygun olduğu durumlarda, ilgili taraflara karşı açılabilecek ek şikayetler üzerinde çalışacaktır. Şirket ayrıca, mali zimmete para geçirme olarak nitelendirilebilecek her türlü bulguyu Lyon Savcılığı'nın dikkatine sunmaya devam edecektir."
- AFP
Kulübün bundan sonraki adımları ne olacak?
Geleceğe bakıldığında, kulübün mevcut yöneticileri Michele Kang ve Michael Gerlinger, kulübün sarsılmış mali yapısını yeniden düzenlemek ve önceki dönemin yıkıcı etkilerini hafifletmek gibi devasa bir görevle karşı karşıya. Sıkı ekonomik reformları hayata geçirip hukuki sürecin sonuçlanmasını beklerken, bu titiz mali temizlik, Fransız devinin orta vadede gerçekleşebilecek bir satış için gerekli bir ön adım işlevi görebilir.