Lyon ve John Textor yeniden karşı karşıya: Fransız kulüp, Amerikalı yatırımcı aleyhine dava açtı

Yasal işlem, yönetim kurulunun geçen Aralık ayında yaptırdığı bağımsız bir iç denetimden kaynaklanıyor; nihai rapor ise Haziran ayı başında dış hukuk danışmanları tarafından sunuldu. Yönetim kurulunun bu Pazartesi incelediği belgelere göre, soruşturmacılar "şirket faaliyetlerinde kasıtlı bir düzensizlik" ile birlikte "mali yönetimde sistematik bir şeffaflık eksikliği" tespit etti.

Resmi açıklamada, çok kulüplü ağ genelinde büyük çaplı usulsüzlükler ayrıntılı olarak belirtildi: "Raporda ayrıca, ciddi nakit akışı sorunları ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmesinde gecikmelerin yaşandığı bir ortamda, ekonomik gerekçe olmaksızın gerçekleştirilmiş gibi görünen birkaç yüz milyon avroluk finansal akışlara da dikkat çekiliyor." Bu yıkıcı bulgular, önceki yönetimin tartışmalı dönemi boyunca yaşanan felaket niteliğindeki mali gerçekliği ortaya koyuyor.