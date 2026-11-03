"Uzun süre futbolcuların paralı askerler olduğunu ve yalnızca parayı düşündüklerini söyledik. Şimdi sıra teknik direktörlere de geldi. Takım senin için kuruldu. Sezonun bitmesine sekiz ay varken sezonu tamamlayamıyor musun? Bütün bunların ne anlamı olduğunu anlamıyorum. Teknik direktör, bir grubu olgunluğa taşıyan, oyuncuların gelişmesini sağlayan ve onları her gün görmekten mutluluk duyan kişidir. Teknik direktör bir lider, bir guru, bir peygamberdir; bir kariyerde ve bir kulüpte iz bırakan kişidir. Bir oyuncudan farklıdır."

"Şoke oldum ama futbol ve Lyon taraftarları için korkunç olsa da buna alışmak zorunda kalacağız. Ancak yaşananların genel olarak futbol için korkunç olduğunu düşünüyorum. Bu beni gerçekten tiksindiriyor. Paulo Fonseca'nın yaptığı doğru değil ve bu beni çok rahatsız ediyor. Onun timsah gözyaşlarına bir an bile inanmıyorum, çünkü bu kadar öfkelenen biri kalırdı. Kimse onu kovmadı."