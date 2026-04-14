Adhe Makayasa

Çeviri:

Lyon teknik direktörü, Endrick'i neden kamuoyu önünde eleştirdiğini açıkladı; Real Madrid'den kiralık gelen oyuncu ise Ligue 1 galibiyetinde maçı değiştiren bir performansla karşılık verdi

Paulo Fonseca, Endrick'e yönelik son kamuoyu önünde yaptığı eleştirinin, Brezilya milli takım oyuncusundan bir tepki koparmak amacıyla kasıtlı olarak uygulanan bir taktik olduğunu açıkladı. Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncu, Lyon'un Lorient'i 2-0 mağlup ettiği Ligue 1 maçında etkileyici bir performans sergiledi; teknik direktörünün sahada daha fazla sorumluluk alması yönündeki çağrısının ardından, her iki golde de kilit rol oynadı.

  • Hesaplı risk karşılığını verdi

    Lyon, Lorient’e karşı aldığı hayati önem taşıyan 2-0’lık galibiyetle hayal kırıklığı yaratan galibiyetsiz serisini sonlandırdı; bu sonuç, Endrick’in ikinci yarıdaki etkileyici performansıyla şekillendi. Form düşüşü ve Fonseca'nın kamuoyuna yaptığı eleştirinin ardından, 19 yaşındaki oyuncu motivasyon stratejisi kapsamında ilk olarak yedek kulübesinde yer aldı. Ancak kiralık oyuncunun oyuna girmesi belirleyici oldu; her iki golde de doğrudan rol oynayan Endrick, sezonun kritik bir döneminde teknik direktörün yüksek baskı uygulayan yönetim tarzını haklı çıkardı.

    Fonseca psikolojik taktikleri açıklıyor

    Portekizli teknik direktör, forvetin performansından "memnun olmadığını" iddia ettiği önceki açıklamalarının tamamen kışkırtma amaçlı olduğunu itiraf etti. Fonseca, Angers maçındaki etkisiz performansı ve uluslararası seyahat yorgunluğundan şikayet etmesinin ardından genç oyuncunun karakterini sınamaya çalışmıştı.

    Lorient galibiyetinin ardından genç oyuncuyu kamuoyu önünde zorlamaya karar vermesinin nedenini açıklayan Fonseca, "Bir teknik direktör olarak, oyunculardan tepki almak için stratejiler bulmamız gerekiyor ve ben de bunu yaptım. Ondan bir tepki almak için konuştum ve o tepkiyi gördüm." dedi.

    Fonseca sözlerine şöyle devam etti: "Evet, konuştuk. Endrick genç bir oyuncu, çok pozitif bir insan; kişiliğini gerçekten çok seviyorum. 19 yaşında, gelişim ve değişim sürecinde, ama konuştuk; her şey yolunda."

  • Madrid'den kiralanan oyuncuya yönelik beklentiler

    Gelişim talebi, Lyon’un Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkını kaybettiği dokuz maçlık galibiyetsiz serisinden kaynaklanıyordu. Fonseca, Endrick gibi kalibrede bir oyuncunun, yaşı veya milli takım arası döneminin getirdiği yükümlülükler ne olursa olsun, örnek teşkil etme “yükümlülüğü” olduğunu vurguladı.

    Lyon teknik direktörü daha önce şöyle demişti: "Endrick'in oyunundan memnun değilim. Buraya oyuncuları kırmak için gelmedim ama Endrick gibi bir oyuncudan daha fazlasını bekliyorum ve bence onun daha fazlasını yapma yükümlülüğü var. [Orlando'dan dönüş] yolculuğundan dolayı biraz yorgun olduğunu söyledi ama bence daha fazlasını yapma sorumluluğu var."

    PSG maçından önce rüzgâr yön değiştirdi

    Lyon, bu Pazar günü Parc des Princes'te lig lideri Paris Saint-Germain'e konuk olarak zorlu bir sınava çıkacak. Şu anda 51 puanla beşinci sırada yer alan konuk takım, Parisli rakibinin 12 puan gerisinde bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını canlı tutmak için yakaladığı bu ivmeyi sürdürmek zorunda. Madrid'den kiralık olarak gelen Endrick'in yeniden canlanmış gibi görünmesiyle, dikkatler sezonun son haftalarında ligin en iyi takımlarına karşı bu golcü kimliğini sürdürüp sürdüremeyeceğine çevrildi.