Lyon teknik direktörü, Endrick'i neden kamuoyu önünde eleştirdiğini açıkladı; Real Madrid'den kiralık gelen oyuncu ise Ligue 1 galibiyetinde maçı değiştiren bir performansla karşılık verdi

Portekizli teknik direktör, forvetin performansından "memnun olmadığını" iddia ettiği önceki açıklamalarının tamamen kışkırtma amaçlı olduğunu itiraf etti. Fonseca, Angers maçındaki etkisiz performansı ve uluslararası seyahat yorgunluğundan şikayet etmesinin ardından genç oyuncunun karakterini sınamaya çalışmıştı.

Lorient galibiyetinin ardından genç oyuncuyu kamuoyu önünde zorlamaya karar vermesinin nedenini açıklayan Fonseca, "Bir teknik direktör olarak, oyunculardan tepki almak için stratejiler bulmamız gerekiyor ve ben de bunu yaptım. Ondan bir tepki almak için konuştum ve o tepkiyi gördüm." dedi.

Fonseca sözlerine şöyle devam etti: "Evet, konuştuk. Endrick genç bir oyuncu, çok pozitif bir insan; kişiliğini gerçekten çok seviyorum. 19 yaşında, gelişim ve değişim sürecinde, ama konuştuk; her şey yolunda."