AFP
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Lyon-Rennes maçı, kaptan Corentin Tolisso'nun hakaret içeren pankart nedeniyle taraftarlarla karşı karşıya gelmesinin ardından durduruldu
Groupama Stadı'nda ortalık karıştı
Lyon ile Rennes arasında büyük heyecana sahne olması beklenen Ligue 1 karşılaşması, ilk yarı bitmeden hemen önce yaşanan ciddi seyirci olaylarıyla gölgelendi. Sahadaki mücadele başlangıçta ev sahibi takım taraftarını etkilemiş olsa da, tribünlerde açılan tartışmalı bir pankart nedeniyle atmosfer zehirlendi. Haberlere göre söz konusu mesaj, Lyon'un ezeli rakibi Saint-Etienne'e yönelikti ve bu durum, gelişen tabloyu yakından takip eden stat yetkilileri ile maç görevlilerinin anında tepki vermesine yol açtı.
Gerginlik tırmanırken, stat anonsçusu da devreye girmek zorunda kaldı ve devam eden davranışı caydırmak için dev ekranlardan resmi bir uyarı yayımlandı. Ancak bu mesajın, tribünlerdeki öfkeli kesimler üzerinde pek etkisi olmadı ve hakaret içeren tezahüratlar stat genelinde sürmeye devam etti.
- AFP
Tolisso ipleri eline aldı
Baskı altında nadir görülen bir liderlik örneği sergileyen Lyon kaptanı Corentin Tolisso, çıkmazı çözmek için doğrudan harekete geçmeye karar verdi. Eski Bayern Münih orta sahası, önde gelen taraftar gruplarıyla yüz yüze görüşmek için stadın Virage Nord bölümüne yürüdü.
Kaptanın arabulucu olarak hareket etme yönündeki tüm çabasına rağmen, yetkililer ortam üzerindeki kontrolü yeniden sağlamak için bir sakinleşme arasının gerekli olduğuna karar verdi. Maç delegesi sonunda iki takımın oyuncularına da sahayı terk edip soyunma odalarına gitmeleri talimatını verdi.
Nuamah'ın dublesi yaşananların gölgesinde kaldı
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasındaki etkili performansları düşünüldüğünde, bu kesinti özellikle ev sahibi ekip adına büyük hayal kırıklığı yarattı. Ernest Nuamah, attığı iki harika golle Lyon'u net bir üstünlüğe taşıdı ve Paulo Fonseca'nın ekibine 2-0'lık rahat bir avantaj sağladı.
Ligue 1'de 10 puanla dördüncü sırada yer alan Rennes, beşinci basamaktaki Lyon'un iki puan önünde bulunmasına rağmen yaşananlar sırasında iki gol gerideydi. Avrupa kupalarına katılım yarışı veren rakipler arasındaki kritik mücadele, ilk yarıyı durduran güvenlik endişelerinin gölgesinde kaldı.
- AFP
Lyon ikincilik için bastırırken oyun yeniden başlıyor
15 dakikalık gecikmenin ardından oyun sonunda yeniden başladı ve Lyon üstünlüğünü yeniden kurmakta fazla zaman kaybetmedi. Zachary Athekame 48. dakikada ağları sarsarken, kaptan Corentin Tolisso da 76. dakikada dördüncü golü ekleyerek etkileyici performansı tamamladı ve Lyon'u, puanını 11'e çıkarıp lider Monaco'nun sadece iki puan gerisinde ikinci sıraya yükseltecek farklı bir galibiyetin eşiğine taşıdı.
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