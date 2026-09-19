Lyon ile Rennes arasında büyük heyecana sahne olması beklenen Ligue 1 karşılaşması, ilk yarı bitmeden hemen önce yaşanan ciddi seyirci olaylarıyla gölgelendi. Sahadaki mücadele başlangıçta ev sahibi takım taraftarını etkilemiş olsa da, tribünlerde açılan tartışmalı bir pankart nedeniyle atmosfer zehirlendi. Haberlere göre söz konusu mesaj, Lyon'un ezeli rakibi Saint-Etienne'e yönelikti ve bu durum, gelişen tabloyu yakından takip eden stat yetkilileri ile maç görevlilerinin anında tepki vermesine yol açtı.

Gerginlik tırmanırken, stat anonsçusu da devreye girmek zorunda kaldı ve devam eden davranışı caydırmak için dev ekranlardan resmi bir uyarı yayımlandı. Ancak bu mesajın, tribünlerdeki öfkeli kesimler üzerinde pek etkisi olmadı ve hakaret içeren tezahüratlar stat genelinde sürmeye devam etti.