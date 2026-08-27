Paulo Fonseca, Lyon'un Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'na katılmak için oynanan play-off rövanşında Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından çok öfkeli. OL teknik direktörü, oyuncu değişikliklerini yönetme biçimi nedeniyle kendisine yüklenen bir gazeteciye şu yanıtı verdi: "Bu hep aynı soru, buna alışkınım. Maçtan sonra konuşmak, oyuncu değişikliklerinden söz etmek kolay, hep aynı şey. Belki de nedeni benim b... bir teknik direktör olmamdır. Açıklaması bu".
Getty Images Sport
Çeviri:
Lyon, Paulo Fonseca: “Oyuncu değişikliklerini yönetmek mi? Maçlardan sonra konuşmak kolay. Sebebi de belki benim bir b... teknik direktör olmamdır”
Satmak zorundalar
Ardından maçla ilgili olarak şunları söyledi: "Agresiflik eksikti, özellikle kanatlarda. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Bu grupla sezona devam edebilmemiz için turu geçmek bizim adımıza çok önemliydi, bu yenilgiden sonra oyuncu satmak zorundayız. Gerçek bu".
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