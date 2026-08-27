Paulo Fonseca, Lyon'un Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'na katılmak için oynanan play-off rövanşında Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından çok öfkeli. OL teknik direktörü, oyuncu değişikliklerini yönetme biçimi nedeniyle kendisine yüklenen bir gazeteciye şu yanıtı verdi: "Bu hep aynı soru, buna alışkınım. Maçtan sonra konuşmak, oyuncu değişikliklerinden söz etmek kolay, hep aynı şey. Belki de nedeni benim b... bir teknik direktör olmamdır. Açıklaması bu".