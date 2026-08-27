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Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

Çeviri:

Lyon, Paulo Fonseca: “Oyuncu değişikliklerini yönetmek mi? Maçlardan sonra konuşmak kolay. Sebebi de belki benim bir b... teknik direktör olmamdır”

Lyon
Şampiyonlar Ligi
P. Fonseca

Paulo Fonseca, Lyon'un Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'na katılmak için oynanan play-off rövanşında Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından çok öfkeli. OL teknik direktörü, oyuncu değişikliklerini yönetme biçimi nedeniyle kendisine yüklenen bir gazeteciye şu yanıtı verdi: "Bu hep aynı soru, buna alışkınım. Maçtan sonra konuşmak, oyuncu değişikliklerinden söz etmek kolay, hep aynı şey. Belki de nedeni benim b... bir teknik direktör olmamdır. Açıklaması bu".

  • Satmak zorundalar

    Ardından maçla ilgili olarak şunları söyledi: "Agresiflik eksikti, özellikle kanatlarda. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Bu grupla sezona devam edebilmemiz için turu geçmek bizim adımıza çok önemliydi, bu yenilgiden sonra oyuncu satmak zorundayız. Gerçek bu".

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