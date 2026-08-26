Lyon-Fener maçının son anlarında gerginlik yaşandı. Türk ekip tur atlamayı kutlarken, Guendouzi rakiplerini provoke etmek istedi ve başka şeylerin yanı sıra Jul işareti yaptı (Marsilyalı bir rapçi). Bu hareket, Lyon taraftarları ile oyuncularının tepkisini çekti ve kendi adaletlerini sağlamaya çalıştılar. Sahada kavga çıktı, oyuncular teknik ekipler tarafından ayrıldı. Kameralara yansıyan eski Lazio oyuncusu daha sonra “Allez l’OM”, yani “Haydi Marsilya” diye bağırdı.





Ancak her şey maç öncesinde başladı. Yuhalanan Guendouzi, daha ısınma sırasında ve Groupama Stadyumu’ndaki maç boyunca OL taraftarlarının bulunduğu tribüne dönerek onlara birkaç kez orta parmak gösterdi. Eski Lazio oyuncusu bu hareketi nedeniyle ceza alabilir.