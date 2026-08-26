Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Lyon-Fenerbahçe maçının son bölümünde yok yoktu; League Phase biletini alan taraf sahadan galibiyetle ayrılan Türk ekibi oldu. Ev sahibi Fransızlar için büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, maçın sonlarında öfkelerinin odağında özellikle sarı-lacivertli orta saha oyuncusu, eski Lazio futbolcusu Matteo Guendouzi vardı. Eski Marsilya oyuncusu ve OM taraftarının idolü olan Fransız futbolcu, rakipleriyle alay etti ve son düdüğün ardından bir kavga çıkmasına neden oldu.
Çeviri:
Lyon-Fenerbahçe maçında Guendouzi tahrik etti ve kavga çıkardı: hareketi, Marsilya’ya gönderme ve orta parmak. Her şey yaşandı
Lyon-Fener maçının son anlarında gerginlik yaşandı. Türk ekip tur atlamayı kutlarken, Guendouzi rakiplerini provoke etmek istedi ve başka şeylerin yanı sıra Jul işareti yaptı (Marsilyalı bir rapçi). Bu hareket, Lyon taraftarları ile oyuncularının tepkisini çekti ve kendi adaletlerini sağlamaya çalıştılar. Sahada kavga çıktı, oyuncular teknik ekipler tarafından ayrıldı. Kameralara yansıyan eski Lazio oyuncusu daha sonra “Allez l’OM”, yani “Haydi Marsilya” diye bağırdı.
Ancak her şey maç öncesinde başladı. Yuhalanan Guendouzi, daha ısınma sırasında ve Groupama Stadyumu’ndaki maç boyunca OL taraftarlarının bulunduğu tribüne dönerek onlara birkaç kez orta parmak gösterdi. Eski Lazio oyuncusu bu hareketi nedeniyle ceza alabilir.
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