Lyon-Fener maçının son anlarında tansiyon yükseldi. Türk ekibi tur atlamayı kutlarken, Guendouzi rakiplerini provoke etmek istedi ve diğer şeylerin yanı sıra Jul işareti yaptı (Marsilyalı bir rapçi). Bu hareket, Lyon taraftarlarının ve kendi adaletini sağlamaya çalışan oyuncuların tepkisini çekti. Sahada, teknik ekiplerin ayırdığı oyuncular arasında bir kavga çıktı. Kameralara yansıyan eski Lazio oyuncusu daha sonra “Allez l’OM”, yani “Haydi Marsilya” diye bağırdı.





Ancak en gergin anlar henüz yaşanmamıştı. İki takım sahadan çıkıp soyunma odalarına yönelirken, her iki kulüpten bazı oyuncular tünelde karşı karşıya geldi. Sosyal medyada, büyük bir genel gerginliği ve adeta gerçek bir insan avını gözler önüne seren bazı videolar kısa sürede viral oldu. Tünelin dar alanında, yumruklar, tokatlar ve çılgın kovalamacalarla oyuncular ve teknik ekip üyelerinden 20’den fazla kişinin karıştığı bir arbede patlak verdi. Guendouzi’nin yanı sıra, en hararetli isimlerden biri de eski Juve oyuncusu Openda oldu; bir videoda, rakibinin az önce açtığı yüzündeki yarayı kontrol ettiği görülüyor.





Ancak her şey maç öncesinde başladı. Groupama Stadyumu’nda daha ısınma sırasında ve maç boyunca yuhalanan Guendouzi, OL taraftarlarının bulunduğu tribüne dönerek onlara birkaç kez orta parmak gösterdi. Eski Lazio oyuncusu bu hareketi nedeniyle ceza alabilir, ancak yaptırımlar bu kovboy filmi kavgasının birçok başrol oyuncusunu da kapsayabilir.