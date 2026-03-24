Lyon'un sezonu bir duygu seli gibi; sezonun bitmesine birkaç ay kala bu iniş çıkışlar, Paulo Fonseca'nın takımını 47 puanla dördüncü sıraya geriletti. Son haftanın ardından Lille ile puanları eşitlenen takım, Avrupa kupalarına katılma hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya: Son beş lig maçında sadece iki puan toplayan ve tüm turnuvalar dikkate alındığında sekiz maçtır galibiyet alamayan (üç beraberlik ve beş mağlubiyet) takım için iyi bir dönem değil.
Lyon artık kazanamıyor, Fonseca düşüşte: sekiz maçtır galibiyetsiz, Avrupa kupaları tehlikede
LION'UN PERFORMANSI
Bir ay önceki 10'dan fazla maçlık galibiyet serisi artık geride kaldı; şimdi Lyon dişini sıkıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarmaya çalışmak zorunda. Mart ayındaki performans, Fonseca'nın takımının hedeflerini frenledi; bu ara sırasında teknik direktör, özellikle atılan gol sayısını artırmak için çözümler bulmaya odaklanacak. Defans iyi işliyor, maç başına ortalama 1'den biraz fazla gol yiyor ve maçların yarısı gol yemeden tamamlandı; sahanın diğer tarafında ise durum tam tersi: 51 golle Lyon, Ligue 1'in ilk on takımı arasında en kötü ikinci hücum gücüne sahip (sadece 46 golle Metz daha kötü), son beş maçta üç gol attı.
LION KADROSU
Takımın 11 golle gol kralı, yaz aylarında Viktoria Plzen'den 7,5 milyon avroya transfer edilen 2000 doğumlu forvet Pavel Sulc; onun arkasında 7 golle Corentin Tolisso ve ardından 3'er gol atan iki oyuncu yer alıyor. Bu ikiliden biri, Ocak ayında Real Madrid'den kiralık olarak transfer edilen Brezilyalı Endrick'tir. Endrick, Fransa Kupası'ndaki ilk maçında gol atarak ve ligdeki ikinci maçında hat-trick yaparak kendini göstermiştir. Fonseca'nın kadrosunda Serie A'dan gelen bazı oyuncular var: eski Atalanta oyuncusu Hans Hateboer, Roma'da yıldızı parlayan Ainsley Maitland-Niles ve Venezia'dan transfer edilen Amerikalı Tanner Tessmann. Genç oyuncular arasında, ilk on birde yerini alan 2005 doğumlu Malick Fofana ve Afonso Moreira'ya dikkat çekiyor.