Alexandra Popp'un yüzü gülümsemeyle parlıyordu. Siyah bir paltoya sarılmış olan VfL Wolfsburg'un sakatlanan yıldız oyuncusu, takım arkadaşı Svenja Huth'u kucakladı ve ona sıkıca sarıldı. 34 yaşındaki oyuncu tribünden maçı heyecanla izlemek zorunda kalmıştı; ancak Wolfsburg'un OL Lyonnes ile oynadığı çeyrek final ilk maçındaki galibiyetin ardından, kendisinin de bir kez daha Şampiyonlar Ligi sahasında yer alabileceği umudu geri döndü.
Çeviri:
Lyon'a karşı ilk maçta galibiyet: Wolfsburg, Popp'a mükemmel bir veda hazırlığı yapıyor
Ve yaz aylarında 14 yıllık "Otomobil Şehri" macerasının ardından Borussia Dortmund'a transfer olacak Popp'un yanı sıra, Salı akşamı 1-0 (1-0) biten maçın ardından Fransız devine karşı büyük bir başarıya imza atmayı hayal edenler var. Milli takım oyuncusu Janina Minge, "Şu anda formumuz çok iyi" diyerek, "Böyle bir maçı tekrar başarabilmemiz için hiçbir engel yok" dedi.
Yarı final bileti için verilen mücadelede VfL, azim ve kararlılığı sayesinde öne geçti. Ancak Wolfsburg'da herkes, Şampiyonlar Ligi'nin rekor şampiyonu karşısında bu avantajın tek başına yeterli olmayacağının farkında. "Bunun ilk adım olduğunu biliyoruz, bu adımı attık," dedi teknik direktör Stephan Lerch, Disney+'ta. Takımı, 2 Nisan'da (21.00) Lyon'da oynanacak rövanş maçında da "cesurca oynamaya çalışacak. Ancak orada maçın çok yoğun geçeceğini biliyoruz."
- Getty Images
Wolfsburg, Beerensteyn'ın golünde şanslıydı
Ancak Volkswagen Arena'daki performans, Lerch'in takımına cesaret verebilir. VfL, eski Wolfsburglu Jule Brand'ın liderliğindeki Fransızların sürekli baskısına kompakt bir savunma sayesinde direndi ve kontrataklarla defalarca tehlikeli pozisyonlar yarattı. Lineth Beerensteyn'in 14. dakikada attığı, defans oyuncusuna çarpan golde ise biraz da şansın yardımı vardı.
Wolfsburg'un birkaç geçiş pozisyonunu ve dolayısıyla skoru daha da açma fırsatını değerlendirememesi, Lerch'i pek rahatsız etmedi. O, sevincinin daha ağır bastığını belirterek, "Olympique Lyon'u yenmek her gün olan bir şey değil. Şu anda bu anın tadını çıkarıyoruz" dedi.
- Getty Images
Popp, yaşadığı sorunlar nedeniyle kadroda yer almayacak
Maçın bitiş düdüğünün ardından Popp da takım arkadaşlarının arasında aynı şeyi yaptı. Lyon ile oynanacak maçtan kısa bir süre önce Wolfsburg, forvet oyuncusunun "birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını" açıklamıştı; eski DFB kaptanını VfL'den ayrılma turunda şu anda bir kas sakatlığı durduruyor ve rövanş maçı da onun için henüz erken olacak.
Şampiyonlar Ligi yolculuğunun devam etme ihtimaliyle Popp'un rahatlaması, uzun süredir birlikte oynadığı Huth'u kucakladığında hissedilebiliyordu. Popp, Instagram'da bu sahneye "Omis with love" (Türkçe: Sevgiyle Omis) yazmıştı. 35 yaşındaki Huth, kısa süre önce Wolfsburg'daki sözleşmesini bir yıl uzatmıştı. Popp ise, şu anda Regionalliga West'te 2. Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren, kalbinin takımı BVB'ye katılacak. Şimdiden 112 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı; bir tane daha eklenecek mi, bunu bekleyip göreceğiz.
Alexandra Popp: VfL Wolfsburg'daki istatistikleri
Oyunlar
389
Gol
194
Asist
99
Sarı kart
42
Sarı-Kırmızı Kartlar
1
Kırmızı kart
1