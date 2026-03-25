Lyon'a karşı ilk maçta galibiyet: Wolfsburg, Popp'a mükemmel bir veda hazırlığı yapıyor

Ve yaz aylarında 14 yıllık "Otomobil Şehri" macerasının ardından Borussia Dortmund'a transfer olacak Popp'un yanı sıra, Salı akşamı 1-0 (1-0) biten maçın ardından Fransız devine karşı büyük bir başarıya imza atmayı hayal edenler var. Milli takım oyuncusu Janina Minge, "Şu anda formumuz çok iyi" diyerek, "Böyle bir maçı tekrar başarabilmemiz için hiçbir engel yok" dedi.

Yarı final bileti için verilen mücadelede VfL, azim ve kararlılığı sayesinde öne geçti. Ancak Wolfsburg'da herkes, Şampiyonlar Ligi'nin rekor şampiyonu karşısında bu avantajın tek başına yeterli olmayacağının farkında. "Bunun ilk adım olduğunu biliyoruz, bu adımı attık," dedi teknik direktör Stephan Lerch, Disney+'ta. Takımı, 2 Nisan'da (21.00) Lyon'da oynanacak rövanş maçında da "cesurca oynamaya çalışacak. Ancak orada maçın çok yoğun geçeceğini biliyoruz."