10 kişi kalmasına rağmen konuk ekip, uzatma anlarında bir puanı kapacak kadar inanılmaz bir direnç gösterdi. Dominic Solanke, Sandro Tonali'nin ortasını kafayla ağlara göndererek United taraftarlarının yüreğine indirdi; deplasmandaki Tottenham taraftarını çılgına çevirdi ve takımını Premier League'de son sıradan kurtardı.

United açısından bakıldığında ise bu sonuç, takımın 12. sırada çakılı kalmasına neden oldu. Bu aynı zamanda, ekibi sayısal üstünlüğünü değerlendiremeyip sahasında kritik bir galibiyeti koruyamayan Carrick için bir başka hayal kırıklığı yaratan sonuç oldu.