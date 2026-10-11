Getty Images Sport
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Luke Shaw sakatlık darbesi mi aldı? Manchester United yıldızı, Old Trafford'da Tottenham ile oynanan gergin beraberliğin ardından aksayarak yürürken görüldü
Carrick için acı bir hap
United menajeri Michael Carrick, Shaw'un cumartesi günü Tottenham ile 1-1 berabere kalınan maçta sakatlanmış gibi görünmesinin ardından savunmada yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. İngiltere milli oyuncusunun, son düdüğün ardından Old Trafford otoparkında ilerlerken belirgin şekilde aksadığı ve acı içinde olduğu görüldü.
Shaw, Spurs'ün ikinci yarıda 10 kişi kalmasına neden olan gergin bir pozisyonda yer almıştı. 95. dakikada yerini Ayden Heaven'a bırakana kadar oyunda kaldı, ancak maç sonrası görüntüler sert geçen mücadeleden hasarsız çıkmadığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Ortalık gerildi
Olası sakatlık, küme düşme tehlikesi yaşayan konuk ekip karşısında geç bir üstünlüğü koruyamayan United için sinir bozucu bir öğleden sonrayı taçlandırdı. Bryan Mbeumo, 73. dakikada Antonín Kinsky'yi avlayan müthiş golüyle Carrick'in ekibini sezonun ligdeki yalnızca ikinci galibiyetine taşıyacak gibi görünüyordu.
Maç, sadece beş dakika sonra kaosa sürüklendi. Shaw ile Rodrigo Bentancur taç çizgisinde karşı karşıya geldi ve bunun sonucunda United savunmacısı Uruguaylı oyuncuyu itti. Bentancur ise kafa atarak karşılık verdi ve doğrudan kırmızı kart gördü; Shaw da yaşanan arbededeki rolü nedeniyle sarı kart aldı.
Tottenham son anda vurdu
10 kişi kalmasına rağmen konuk ekip, uzatma anlarında bir puanı kapacak kadar inanılmaz bir direnç gösterdi. Dominic Solanke, Sandro Tonali'nin ortasını kafayla ağlara göndererek United taraftarlarının yüreğine indirdi; deplasmandaki Tottenham taraftarını çılgına çevirdi ve takımını Premier League'de son sıradan kurtardı.
United açısından bakıldığında ise bu sonuç, takımın 12. sırada çakılı kalmasına neden oldu. Bu aynı zamanda, ekibi sayısal üstünlüğünü değerlendiremeyip sahasında kritik bir galibiyeti koruyamayan Carrick için bir başka hayal kırıklığı yaratan sonuç oldu.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi sınavı kapıda
Shaw'un yaşayabileceği olası aksiliğin zamanlaması Manchester United için bundan daha kötü olamazdı. A takım kadrosunda diğer tek uzman sol bek olarak Harry Amass'ın bulunması nedeniyle Carrick, kritik bir hafta öncesinde ilk tercih ettiği savunmacının durumunu endişeyle takip edecek.
United, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ağırladığında dört maçlık galibiyet hasretine son vermeye çaresizce ihtiyaç duyuyor. Ardından gelecek hafta sonunda ezeli rakibi Leeds United'a karşı yüksek önem taşıyan Premier League mücadelesi için Elland Road'a gidecek.
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