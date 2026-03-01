Goal.com
Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Luke Shaw, Crystal Palace maçının ilk yarısında sakatlık geçirdi ve Manchester United büyük bir darbe aldı

Manchester United'ın öğleden sonrası, İngiltere milli takım oyuncusu Luke Shaw'ın Premier League'de Crystal Palace ile oynadıkları maçın ilk yarısında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla daha da kötüye gitti. Sol bek, maçın 23. dakikasında ayak problemi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve teknik direktör Michael Carrick'i önemli bir taktiksel sorunla baş başa bıraktı.

  • Shaw oyuna devam edemedi

    Shaw, Palace'ın savunma oyuncusu Daniel Munoz'un müdahalesinin ardından ayağını tutarken görüldü. 28 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi ve saha kenarına doğru yürürken gözle görülür şekilde üzgündü. Shaw'ın sahayı terk ederken başını salladığı görüntüsü, Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca tekrarlayan sağlık sorunları geçmişi göz önüne alındığında, United taraftarları için büyük bir endişe kaynağı olacak. 

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yıldız savunmacıya acı darbe

    Shaw'ın ayrılışı, Manchester United'ın Maxence Lacroix'nın erken golüyle 1-0 geride olduğu kritik bir anda gerçekleşti. Geçmişteki fitness sorunlarını geride bırakarak United'ın Premier League maçlarının hepsinde ilk 11'de yer alan Shaw için bu, özellikle acı bir darbe oldu.

    Carrick erken bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı ve sol kanattaki boşluğu doldurmak için Noussair Mazraoui'yi oyuna soktu. Değişikliğe rağmen, United enerjik Palace karşısında ritmini bulmakta zorlandı ve devreye 1-0 geride girdi. Ancak Bruno Fernandes, Lacroix'nın Matheus Cunha'ya son adam olarak yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından, ikinci yarının başında penaltı noktasından United'ı eşitliğe taşıdı.

  • Maçtan sonra resmi açıklama bekleniyor

    Kulüp, takımın Carrington antrenman tesisine döndükten sonra tam bir değerlendirme yapılacağını doğruladı. Yaralanmanın Munoz ile çarpışmanın bir sonucu mu yoksa daha önceki bir sorunun alevlenmesi mi olduğu ise anahtar soru olarak kalıyor. United için umut, erken oyuncu değişikliğinin sadece bir önlem olması ve Shaw'un uzun süre sahalardan uzak kalmasının başlangıcı olmamasıdır.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hızlı bir iyileşme umudu

    Yaklaşan maç takvimi açısından United için bir umut ışığı var. Avrupa futbolunda yer almaması ve her iki ulusal kupa yarışmasından erken elenmesi nedeniyle, Kırmızı Şeytanlar geleneksel ilk altı rakibine göre çok daha az yoğun bir maç takvimi ile karşı karşıya. Çarşamba günü Newcastle United ile oynanacak maçın ardından, takım Aston Villa ile evinde oynayacağı maç öncesinde 11 günlük bir ara verecek ve bu da Shaw'a rehabilitasyon için potansiyel bir fırsat sunacak.

    Old Trafford'daki sağlık ekibi, sakatlığın ciddiyetini değerlendirmek için gece gündüz çalışacak. Carrick, ilk tercih ettiği sol bek oyuncusunu son düzlüğe hazır hale getirmek için çaresizce çalışacak, çünkü Shaw'un savunma sağlamlığı ve hücum gücü dengesi, United'ın arka alandan geçişinde çok önemli bir rol oynuyor. 

