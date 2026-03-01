Getty Images Sport
Çeviri:
Luke Shaw, Crystal Palace maçının ilk yarısında sakatlık geçirdi ve Manchester United büyük bir darbe aldı
Shaw oyuna devam edemedi
Shaw, Palace'ın savunma oyuncusu Daniel Munoz'un müdahalesinin ardından ayağını tutarken görüldü. 28 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi ve saha kenarına doğru yürürken gözle görülür şekilde üzgündü. Shaw'ın sahayı terk ederken başını salladığı görüntüsü, Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca tekrarlayan sağlık sorunları geçmişi göz önüne alındığında, United taraftarları için büyük bir endişe kaynağı olacak.
- Getty Images Sport
Yıldız savunmacıya acı darbe
Shaw'ın ayrılışı, Manchester United'ın Maxence Lacroix'nın erken golüyle 1-0 geride olduğu kritik bir anda gerçekleşti. Geçmişteki fitness sorunlarını geride bırakarak United'ın Premier League maçlarının hepsinde ilk 11'de yer alan Shaw için bu, özellikle acı bir darbe oldu.
Carrick erken bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı ve sol kanattaki boşluğu doldurmak için Noussair Mazraoui'yi oyuna soktu. Değişikliğe rağmen, United enerjik Palace karşısında ritmini bulmakta zorlandı ve devreye 1-0 geride girdi. Ancak Bruno Fernandes, Lacroix'nın Matheus Cunha'ya son adam olarak yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından, ikinci yarının başında penaltı noktasından United'ı eşitliğe taşıdı.
Maçtan sonra resmi açıklama bekleniyor
Kulüp, takımın Carrington antrenman tesisine döndükten sonra tam bir değerlendirme yapılacağını doğruladı. Yaralanmanın Munoz ile çarpışmanın bir sonucu mu yoksa daha önceki bir sorunun alevlenmesi mi olduğu ise anahtar soru olarak kalıyor. United için umut, erken oyuncu değişikliğinin sadece bir önlem olması ve Shaw'un uzun süre sahalardan uzak kalmasının başlangıcı olmamasıdır.
- Getty Images Sport
Hızlı bir iyileşme umudu
Yaklaşan maç takvimi açısından United için bir umut ışığı var. Avrupa futbolunda yer almaması ve her iki ulusal kupa yarışmasından erken elenmesi nedeniyle, Kırmızı Şeytanlar geleneksel ilk altı rakibine göre çok daha az yoğun bir maç takvimi ile karşı karşıya. Çarşamba günü Newcastle United ile oynanacak maçın ardından, takım Aston Villa ile evinde oynayacağı maç öncesinde 11 günlük bir ara verecek ve bu da Shaw'a rehabilitasyon için potansiyel bir fırsat sunacak.
Old Trafford'daki sağlık ekibi, sakatlığın ciddiyetini değerlendirmek için gece gündüz çalışacak. Carrick, ilk tercih ettiği sol bek oyuncusunu son düzlüğe hazır hale getirmek için çaresizce çalışacak, çünkü Shaw'un savunma sağlamlığı ve hücum gücü dengesi, United'ın arka alandan geçişinde çok önemli bir rol oynuyor.
Reklam