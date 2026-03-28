Lukaku ve De Bruyne'de kargaşa: "Bu durum kimse için iyi değil. Napoli'nin etrafında çok fazla gürültü var"

Napoli'de Romelu Lukaku meselesi yatışmaya hiç niyetli görünmüyor. Kulüp ile Belçikalı forvet arasında tam bir çatışma yaşanıyor; zira eski Inter ve Roma oyuncusu, Milan ile oynanacak hayati maç öncesinde antrenmanlar için Castelvolturno'ya iki gün üst üste gelmedi.





Salı gününe kadar antrenman kampına gelmezse kadro dışı bırakılacak, ancak tartışmayı yatıştırmak için takım ve milli takım arkadaşı Kevin De Bruyne devreye girdi. Belçika'da konuşan De Bruyne, bu gerginliğin kimseye fayda sağlamadığını vurguladı.



