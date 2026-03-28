Lukaku ve De Bruyne'de kargaşa: "Bu durum kimse için iyi değil. Napoli'nin etrafında çok fazla gürültü var"

Belçikalı forvet, salı gününe kadar İtalya'ya dönmek zorunda; aksi takdirde kadro dışı bırakılacak

Napoli'de Romelu Lukaku meselesi yatışmaya hiç niyetli görünmüyor. Kulüp ile Belçikalı forvet arasında tam bir çatışma yaşanıyor; zira eski Inter ve Roma oyuncusu, Milan ile oynanacak hayati maç öncesinde antrenmanlar için Castelvolturno'ya iki gün üst üste gelmedi.


Salı gününe kadar antrenman kampına gelmezse kadro dışı bırakılacak, ancak tartışmayı yatıştırmak için takım ve milli takım arkadaşı Kevin De Bruyne devreye girdi. Belçika'da konuşan De Bruyne, bu gerginliğin kimseye fayda sağlamadığını vurguladı.


  • NE OLDU

    Lukaku'nun Napoli'deki sezonu kesinlikle unutulmaz bir sezon değil. Sezonun başlamasından bir hafta sonra geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle Belçikalı forvet, sonraki 5 ayı fiilen tehlikeye attı ve bugün, Antonio Conte'nin kadrosuna geri dönmüş olsa da, henüz %100 iyileşmiş değil.


    Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia, bu ara dönemde ABD ve Meksika ile oynanacak iki hazırlık maçı için onu kadroya çağırmadı, ancak Lukaku yine de Napoli'den ayrılıp ülkesine dönerek kişisel antrenörüyle birlikte rehabilitasyon sürecine devam etmeyi tercih etti.

  • Salı gününe kadar İtalya'ya gelmezse kadro dışı kalacak

    Ancak Lukaku bu kararı kulüple mutabık kalmamıştı; kulüp ise forvetin, milli takımlarına çağrılmayan diğer oyuncularla birlikte Castelvolturno'daki antrenmanlara katılmasını bekliyordu.


    Sky Sport'un haberine göre, oyuncuya bir tür ültimatom verildi: Salı gününe kadar Napoli'ye dönmezse, kadro dışı bırakılma ihtimali çok yüksek.

  • DE BRUYNE ONU SAVUNUYOR: "KİMSE İÇİN İYİ BİR DURUM DEĞİL"

    Lukaku meselesiyle ilgili olarak, takım ve milli takım arkadaşı Kevin De Bruyne de Belçika'daki VTM Nieuws mikrofonlarına konuştu. Eski Manchester City oyuncusu, bu durumun kimseye yararı olmadığını belirtirken, Napoli kulübünün etrafında çok fazla gürültü olduğunu da hatırlattı: "Napoli'nin etrafında her zaman çok gürültü vardır. Bu tür durumlar orada oldukça abartılıyor. İki taraf arasında neler yaşandığının tüm ayrıntılarını bilmiyorum. Ancak Romelu için bu yıl kolay geçmedi. O sakatlık da dahil olmak üzere çeşitli sorunlar yaşadı. Bu durum kimse için olumlu değil, Belçika için bile, çünkü ona ihtiyacımız var."


