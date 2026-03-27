Lukaku'nun Napoli kadrosundan çıkarılmasının nedenleri: Belirlenen son tarih ve transfer piyasasında neler oluyor

Romelu Lukaku için sona ermek üzere olan sezon pek de iyi geçmedi. Hatta belki de kariyerinin en kötü sezonlarından biri oldu. Sezon, Olympiakos ile oynanan bir hazırlık maçında sol uylukta meydana gelen ciddi bir rektus femoris sakatlığıyla kötü başlamıştı; ve o andan itibaren bir daha tam olarak toparlanamadı. Son haftalarda Napoli ile ilişkileri de karmaşıklaştı ve şimdi taraflar neredeyse çatışma noktasına geldi: Sky Sport'un haberine göre Belçikalı forvet, antrenmanların yeniden başlaması için Castelvolturno'ya gelmedi; önümüzdeki günlerde geri dönmezse kulüp onu kadro dışı bırakmaya hazır.



