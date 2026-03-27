Romelu Lukaku için sona ermek üzere olan sezon pek de iyi geçmedi. Hatta belki de kariyerinin en kötü sezonlarından biri oldu. Sezon, Olympiakos ile oynanan bir hazırlık maçında sol uylukta meydana gelen ciddi bir rektus femoris sakatlığıyla kötü başlamıştı; ve o andan itibaren bir daha tam olarak toparlanamadı. Son haftalarda Napoli ile ilişkileri de karmaşıklaştı ve şimdi taraflar neredeyse çatışma noktasına geldi: Sky Sport'un haberine göre Belçikalı forvet, antrenmanların yeniden başlaması için Castelvolturno'ya gelmedi; önümüzdeki günlerde geri dönmezse kulüp onu kadro dışı bırakmaya hazır.
Lukaku'nun Napoli kadrosundan çıkarılmasının nedenleri: Belirlenen son tarih ve transfer piyasasında neler oluyor
LUKAKU NAPOLI'DEN AYRILIYOR MU?
Sky Sport'un haberine göre, Lukaku için son tarih 31 Mart Salı olarak belirlendi; oyuncu bu tarihe kadar gelmezse, yüksek bir para cezasına çarptırılma ve sezonun son aylarında A takım kadrosundan çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacak. Belçikalı forvetin sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Net maaşı 6,5 milyon euro civarında ve buna bonuslarda ekleniyor. Durum düzelmezse, Lukaku'nun sözleşmesinden bir yıl önce Napoli'den ayrılması da ihtimal dışı değil.
LUKAKU'NUN ÇİLESİ
Bu yaz geçirdiği sakatlığın ardından Lukaku ameliyat olmayı düşünmüştü, ancak daha sonra konservatif bir tedavi yöntemini tercih etti ve bu sayede ancak ocak ayının sonlarına doğru sahalara dönebildi: Sezon boyunca hiçbir maçta ilk on birde yer almadan Juventus maçının son on dakikasında forma giydi; ilk ve tek golünü ise şubat sonunda Verona karşısında attı ve bu gol, takımın galibiyetinde belirleyici oldu. Toplamda, bu sezon Lukaku, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası dahil tüm turnuvalarda 7 maça çıktı.