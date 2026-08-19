Geçen sezonla ilgili olarak, sözünü sakınmıyor: "Hayatımın en kötü yılıydı". Hatırlatalım ki Lukaku, son bir yılda babası Roger’ın ölümü nedeniyle yas yaşadı, çok sayıda fiziksel sorunla boğuştu ve Napoli ile bağları koptu.





Lukaku şöyle devam etti: "Neden ayrılmayı seçtim? Bir şeyler duydum ve bazı tercihler yapıldı… Hepsi bu. Eğer böyle olduysa, o zaman benim için ayrılmak daha iyiydi. Formda olmadığım yönündeki iddia tamamen yanlış. Muhtemelen bunu İtalya’da beni sabote etmek için söylediler. Oynamak için yüzde 100 hazırım".