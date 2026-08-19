Romelu Lukaku, daha önce Inter, Roma ve Napoli formaları giyen eski santrfor, bu transfer döneminde Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Belçika televizyonuna konuştu. Aşağıda, Sportmediaset'in aktardığı ve tartışma yaratması kaçınılmaz olan sözleri yer alıyor.
"Bir sezonluk, bir sezon da opsiyonlu sözleşme imzaladım. Umarım bu iki yılı layıkıyla geçiririm, ardından evime döneceğim" diyen 1993 doğumlu Belçikalı golcü sözlerini şöyle sürdürdü: "Yakında yeniden formda olacağım, her zaman 2030'a kadar devam etmek istediğimi söyledim, milli takımla da. Sonrasında ise oyun bitecek: 40 yaşına kadar futbol oynayabilen çok sayıda oyuncu var. Bu bir zihniyet meselesi; başkalarının fikirlerine sürekli kulak verirsen mutsuz olursun ama ben kendime iyi bakıyorum. Şimdi geri döndüm".