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CM Grafica Lukaku 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Lukaku: "Napoli'de hayatımın en kötü yılını geçirdim. İtalya'da beni boykot etmek için bunları söylediler"

R. Lukaku
SSC Napoli
Fenerbahçe

Belçikalı forvet, şu anda Fenerbahçe'de, son sezonun bilançosunu çıkarıyor ve Napoli'den ayrılmasına neden olan sebepleri açıklıyor.

Romelu Lukaku, daha önce Inter, Roma ve Napoli formaları giyen eski santrfor, bu transfer döneminde Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Belçika televizyonuna konuştu. Aşağıda, Sportmediaset'in aktardığı ve tartışma yaratması kaçınılmaz olan sözleri yer alıyor.


"Bir sezonluk, bir sezon da opsiyonlu sözleşme imzaladım. Umarım bu iki yılı layıkıyla geçiririm, ardından evime döneceğim" diyen 1993 doğumlu Belçikalı golcü sözlerini şöyle sürdürdü: "Yakında yeniden formda olacağım, her zaman 2030'a kadar devam etmek istediğimi söyledim, milli takımla da. Sonrasında ise oyun bitecek: 40 yaşına kadar futbol oynayabilen çok sayıda oyuncu var. Bu bir zihniyet meselesi; başkalarının fikirlerine sürekli kulak verirsen mutsuz olursun ama ben kendime iyi bakıyorum. Şimdi geri döndüm".

  • Geçen sezonla ilgili olarak, sözünü sakınmıyor: "Hayatımın en kötü yılıydı". Hatırlatalım ki Lukaku, son bir yılda babası Roger’ın ölümü nedeniyle yas yaşadı, çok sayıda fiziksel sorunla boğuştu ve Napoli ile bağları koptu.


    Lukaku şöyle devam etti: "Neden ayrılmayı seçtim? Bir şeyler duydum ve bazı tercihler yapıldı… Hepsi bu. Eğer böyle olduysa, o zaman benim için ayrılmak daha iyiydi. Formda olmadığım yönündeki iddia tamamen yanlış. Muhtemelen bunu İtalya’da beni sabote etmek için söylediler. Oynamak için yüzde 100 hazırım".

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