Calciomercato
Emanuele Tramacere

Lukaku: "Gerçek şu ki, sakatım. Napoli'ye sırtımı dönmüyorum, ama tıbbi olarak %100 formda olmam gerekiyor"

Belçikalı forvet, Napoli'deki yokluğuyla ilgili karışıklığı açıklığa kavuşturmak için nihayet Instagram'da bir paylaşım yaparak sakat olduğunu açıkladı.

Romelu Lukaku'nun Napoli'ye gelmemesi, olası ültimatomlar ve yasal işlem tehditleri üzerine günlerdir süren söylentiler ve dedikoduların ardından, durumuna açıklık getirmek için söz alan kişi doğrudan Belçikalı forvet oldu. Kendi Instagram hesabında paylaştığı bir gönderiyle, Belçika'da kalış süresini uzatmasının nedenini açıkladı.


Eski Inter ve Roma oyuncusu, kendini iyi hissetmediğini ve Belçika'da doktorlar ve kişisel antrenörleri tarafından yapılan muayenelerde kalça fleksöründe iltihaplanma tespit edildiğini açıkladı. Bu nedenle, "klinik olarak %100" iyileşebilmek için Napoli'de değil, memleketinde rehabilitasyon yapma kararı aldı. Ancak Lukaku, "Napoli'ye asla sırtını dönmeyeceğini" de belirtti.

  • NE OLDU

    Lukaku meselesi, Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia'nın ilk başta Belçikalı forveti kadroya çağırmış, ancak daha sonra kadrodan çıkarılacağını ve Napoli'ye döneceğini doğrulaması üzerine ortaya çıktı.


    "Romelu Lukaku, Belçika milli takımının ABD ve Meksika ile oynayacağı önümüzdeki hazırlık maçlarına katılmayacak. Napoli'li futbolcu, fiziksel kondisyonunu en iyi hale getirmek için Napoli'ye dönecek."


    Ancak Lukaku Napoli'ye dönmedi ve anlaşmaya göre Castel Volturno'dan ayrılmasıyla ilgili bir kaos yarattı.

  • SOSYAL MEDYA MESAJI: "SAKATLANDIM"

    "Bu sezon benim için zor geçti," diye yazdı Lukaku, "hem sakatlıkla hem de kişisel bir kayıpla başa çıkmak zorunda kaldım. Son günlerde durumumla ilgili pek çok söylenti dolaştığını biliyorum ve tüm durumu netleştirmek önemli.


    Gerçek şu ki, son haftalarda fiziksel olarak kendimi iyi hissetmiyordum. Belçika'dayken muayene oldum ve kalça fleksöründe iltihap olduğu ortaya çıktı.


    Kasım başında geri döndüğümden beri yaşadığım ikinci sorun olduğu için, rehabilitasyonumu Belçika'da yapmaya karar verdim."

  • "SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM, AMA SAĞLIK AÇISINDAN %100 FORMDA OLMAM GEREKİYOR"

    "Verona'da verdiğim röportajı izlemişsinizdir herhalde. Napoli'ye asla sırtımı dönmeyeceğim, tek istediğim takımımla oynamak ve kazanmak. Ancak şu anda sağlık açısından %100 formda olduğumdan emin olmalıyım: Son zamanlarda öyle değildim ve bu durum beni zihinsel olarak yıprattı"

  • "NAPOLI'YE YARDIM EDECEĞİM"

    "Bu yıl zor geçti ama sonunda başaracağım ve Napoli ile milli takımımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağım. Tek istediğim şey bu."

