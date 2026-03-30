Lukaku: "Gerçek şu ki, sakatım. Napoli'ye sırtımı dönmüyorum, ama tıbbi olarak %100 formda olmam gerekiyor"

Romelu Lukaku'nun Napoli'ye gelmemesi, olası ültimatomlar ve yasal işlem tehditleri üzerine günlerdir süren söylentiler ve dedikoduların ardından, durumuna açıklık getirmek için söz alan kişi doğrudan Belçikalı forvet oldu. Kendi Instagram hesabında paylaştığı bir gönderiyle, Belçika'da kalış süresini uzatmasının nedenini açıkladı.





Eski Inter ve Roma oyuncusu, kendini iyi hissetmediğini ve Belçika'da doktorlar ve kişisel antrenörleri tarafından yapılan muayenelerde kalça fleksöründe iltihaplanma tespit edildiğini açıkladı. Bu nedenle, "klinik olarak %100" iyileşebilmek için Napoli'de değil, memleketinde rehabilitasyon yapma kararı aldı. Ancak Lukaku, "Napoli'ye asla sırtını dönmeyeceğini" de belirtti.