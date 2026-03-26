Önümüzdeki haftalar, hem kendi geleceği hem Napoli hem de milli takımı için çok önemli. Romelu Lukaku, geçen Ağustos ayında geçirdiği ve 2025-26 sezonunu büyük ölçüde etkileyen uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca geride kalmış olsa da, sezonun sonuna doğru başrol oyuncusu olarak sahneye çıkmak için çalışıyor. Birkaç haftadır Belçikalı oyuncu, İtalya'nın son şampiyonu olan takım için yeniden önemli bir kaynak haline geldi, ancak ilk tercih olmak için fiziksel olarak parlaması gerektiğini biliyor. Napoli, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yarışıyor ve zor ama matematiksel olarak mümkün olan Scudetto'yu hayal ediyor. Haziran ayında Belçika, sürprizler yaratmak için ABD'ye uçacak. Lukaku'nun hâlâ söyleyecek ve verecek çok şeyi var, ancak Conte ve Garcia'nın hiyerarşisini değiştirmek için formda olması gerekiyor. Dünyanın en iyi 9 oyuncusundan biri olan Romelu Lukaku'ya geri dönmesi gerekiyor.
Lukaku, eski formuna kavuşmak için özel antrenmanlar yapıyor: Napoli ve Belçika için iyi bir haber
ÇALIŞMAK İÇİN AVRUPA'DA KAL
Hafta başında eski Inter, Chelsea ve Manchester United oyuncusu Belçika'daki kampına katıldı, ancak daha sonra Kırmızı Şeytanlar'ın teknik ekibiyle mutabık kalarak ABD ve Meksika ile oynanacak iki hazırlık maçına katılmamaya karar verdi. Bu bilgi, Belçika Futbol Federasyonu (RBFA) teknik direktörü Vincent Mannaert'in açıklamasıyla doğrulandı: "Sezonun geri kalanı için neyin en iyi olacağını dikkatlice değerlendirdi ve ABD'ye gitmeme kararı aldı. İyi haber, sağlıkla ilgili bir sorunu olmaması. Mesele daha çok, Napoli ile sezonun sonuna doğru yoğunluğa ve Dünya Kupası'na en iyi şekilde nasıl hazırlanacağını anlamakla ilgili. İki şeyi biliyoruz: Romelu vücudunu çok iyi tanıyor ve Dünya Kupası'nda gerçekten yer almak istiyor."
DETAYLARA ÖZEN
Lukaku, kondisyonunu geliştirmek ve performansını en üst düzeye çıkarmak için Belçika'da kalmaya ve özel bir antrenman programına uymaya karar verdi. Milli takım arası sonrasında takıma yeniden katkı sağlayabilmek için. Milli takım arası bittikten sonra çıtanın yükseleceği kesin; hem Napoli hem de Belçika, bu Belçikalı oyuncunun en iyi halini görmek isteyecek. Bu günlerde öncelik, yılın bu kritik aşamasında fark yaratabilecek tüm unsurlar üzerinde özel olarak çalışarak, kısa ve orta vadede performans seviyesini en üst düzeye çıkarmaktır. Formda bir Lukaku, sezonun sonlarında onunla ve Hojlund ile atomik bir hücum hattı kurabilecek Napoli için olduğu kadar, 89 golle tarihinin en golcü oyuncusu olduğu Belçika için de bir kazançtır.