Lukaku, eski formuna kavuşmak için özel antrenmanlar yapıyor: Napoli ve Belçika için iyi bir haber

Önümüzdeki haftalar, hem kendi geleceği hem Napoli hem de milli takımı için çok önemli. Romelu Lukaku, geçen Ağustos ayında geçirdiği ve 2025-26 sezonunu büyük ölçüde etkileyen uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca geride kalmış olsa da, sezonun sonuna doğru başrol oyuncusu olarak sahneye çıkmak için çalışıyor. Birkaç haftadır Belçikalı oyuncu, İtalya'nın son şampiyonu olan takım için yeniden önemli bir kaynak haline geldi, ancak ilk tercih olmak için fiziksel olarak parlaması gerektiğini biliyor. Napoli, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yarışıyor ve zor ama matematiksel olarak mümkün olan Scudetto'yu hayal ediyor. Haziran ayında Belçika, sürprizler yaratmak için ABD'ye uçacak. Lukaku'nun hâlâ söyleyecek ve verecek çok şeyi var, ancak Conte ve Garcia'nın hiyerarşisini değiştirmek için formda olması gerekiyor. Dünyanın en iyi 9 oyuncusundan biri olan Romelu Lukaku'ya geri dönmesi gerekiyor.



