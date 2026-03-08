Luka Vuskovic'in menajeri, Tottenham'dan ayrılacağı söylentileri arasında Barcelona'nın ilgisi konusunda sessizliğini bozdu

Katalonya'nın cazip tekliflerine rağmen, kuzey Londra kulübünün değerli oyuncusunu mücadele etmeden bırakması beklenmiyor. Vuskovic'in 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi var ve rapora göre sözleşmesinde aktif bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Bu durum Spurs'u güçlü bir konuma getiriyor ve Premier League takımını müzakere masasına oturtmak için en az 50 milyon sterlinlik bir rakamın gerekli olduğu söyleniyor.

Babası Daniel Vuskovic, Sportske Novosti'ye verdiği demeçte durumun belirsizliğini kabul ederek, "Tottenham'ın onu sadece gelecek vaat eden bir oyuncu olarak mı gördüğünü, yoksa uygun bir teklif alırsa transferine açık olup olmayacağını bilmiyorum" dedi.