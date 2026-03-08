Getty Images Sport
Luka Vuskovic'in menajeri, Tottenham'dan ayrılacağı söylentileri arasında Barcelona'nın ilgisi konusunda sessizliğini bozdu
Barcelona, savunma sorunlarını çözmesi için Vuskovic'i istiyor
Birçok ünlü yıldızı temsil eden ve Barcelona başkanı Joan Laporta ile güçlü bir ilişkisi olan menajer Pini Zahavi, nihayet müşterilerinden biri hakkındaki artan spekülasyonlara değindi. Almanya ve İspanya'dan Vuskovic hakkında gelen söylentilere rağmen, Zahavi şimdilik kartlarını saklı tutuyor. Barça, genç enerjisiyle kadrosunu yeniden inşa etmeye çalışırken, Hırvatistanlı fenomen, kulübün transfer listesinin en üst sırasına yükseldi ve oyuncu henüz kulüp için bir top bile oynamadan Spurs'u zor bir karar almaya zorlayabilir.
Vuskovic'in menajeri Barça ile ilgili haberlere sessizliğini koruyor
Zahavi, yangını erken alevlendirmemek için dikkatli davranıyor. Katalan basın kuruluşu Mundo Deportivo'nun aktardığı sözlerinde, temsilci gürültüden profesyonel bir mesafe korudu. "Şu anda herhangi bir yorumda bulunamam. Oyuncu hala Hamburg'a ait ve tamamen oraya odaklanmış durumda" dedi. "Tam olarak iki ay sonra, yani kiralama süresi sona erip resmi olarak Tottenham'a döndükten sonra bir güncelleme yapabilirim."
Spurs, genç yeteneklerin değerine sadık kalıyor
Katalonya'nın cazip tekliflerine rağmen, kuzey Londra kulübünün değerli oyuncusunu mücadele etmeden bırakması beklenmiyor. Vuskovic'in 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi var ve rapora göre sözleşmesinde aktif bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Bu durum Spurs'u güçlü bir konuma getiriyor ve Premier League takımını müzakere masasına oturtmak için en az 50 milyon sterlinlik bir rakamın gerekli olduğu söyleniyor.
Babası Daniel Vuskovic, Sportske Novosti'ye verdiği demeçte durumun belirsizliğini kabul ederek, "Tottenham'ın onu sadece gelecek vaat eden bir oyuncu olarak mı gördüğünü, yoksa uygun bir teklif alırsa transferine açık olup olmayacağını bilmiyorum" dedi.
Vuskovic İspanyol futbolunu hayal ediyor
Kulüpler değerlemeler üzerinde pazarlık yaparken, oyuncu kendisi daha önce kalbinin nerede olduğunu ima etmişti. Şu anda Bundesliga'da başarılı bir performans sergiliyor olsa da, La Liga'nın cazibesi defans oyuncusunun açıkça düşündüğü bir konu. Flick önümüzdeki aylarda resmi bir anlaşma için baskı yapmaya karar verirse, Vuskovic'in kendi istekleri önemli bir rol oynayabilir.
Bu yılın başlarında kariyer yolunu değerlendiren genç oyuncu, Tribuna'ya şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, benim istediğim Premier Lig değildi. İngiltere'de oynamayı hiç düşünmemiştim. Her zaman sadece Hırvatistan ligi ve Hajduk'u düşünmüştüm, ancak Avrupa ligleri arasında İspanya bir şekilde hayallerime en yakın olanıydı ve şimdi de çok büyük bir lig olan Alman ligi. Bir gün İspanya'da oynamak istiyorum, hepsi bu."
