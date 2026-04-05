Çeviri:
Luka Vuskovic, Barcelona'ya transfer olacağına dair söylentiler sürerken Tottenham'da kalacağına dair umut veriyor
Kuzey Londra'da parlak bir gelecek
Vuskovic, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği röportajda niyetini doğruladı. 19 yaşındaki oyuncu şu anda Bundesliga’da Hamburg’a kiralanmış olarak oyununu geliştiriyor ve burada sergilediği muhteşem performanslarla dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu, geçen yaz Hajduk Split'ten Spurs'a transfer olmayı kabul etmişti ancak bu sezonu yurtdışında yeteneklerini geliştirerek geçirdi. Bir stoper için oldukça yüksek bir performans sergileyen oyuncu, 25 maçta 5 gol attı. Golcü yönü ve savunmadaki varlığı, Avrupa'da değerinin hızla arttığını kanıtlıyor.
Vuskovic transfer söylentilerine yanıt verdi
Geleceği hakkındaki spekülasyonlara doğrudan değinen Vuskovic, transfer piyasası konusunda gerçekçi bir tavır sergilese de uzun vadeli bağlılığını vurguladı. Defans oyuncusu, kulübün şu anda tam da ihtiyaç duyduğu güvenceyi verdi. Vuskovic, "Futbolda ne olacağı belli olmaz," dedi. "Bu, gelecek yıl da olabilir, 10 yıl sonra da. Kimseye bir söz vermek istemiyorum. Bu sezonun ardından yine bir Tottenham oyuncusu olacağım. Orada 2030'a kadar sözleşmem var." Bu tam bağlılık, ana kulübünde resmi bir maçta forma giymeden başka bir takıma kalıcı olarak transfer olabileceği yönündeki endişeleri sona erdirdi.
De Zerbi'nin savunma hattında değişiklik
Genç stoperin geri dönüşü, Tottenham’ın önünde çalkantılı bir yaz dönemi beklediği için De Zerbi’ye hayati bir destek sağlayacak. Kıdemli oyuncu Ben Davies'in sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, önümüzdeki sezon savunma hattının çok farklı bir görünüme kavuşması bekleniyor. Davies, ayak bileği kırığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Ayrıca, kulüp şok bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve bu durum, yıldız ikili Cristian Romero ve Micky van de Ven'in geleceği konusunda şüpheler yaratıyor. Bu belirsizlik, yurt dışından gelen yoğun ilgiyle daha da artıyor. Romero, Atletico Madrid'e transfer olacağı yönünde güçlü söylentilerle anılırken, Van de Ven de İspanyol devlerinin ciddi ilgisini çekiyor; Barcelona, Real Madrid ile birlikte onu birincil hedefi haline getirdi. Spurs, kendini kanıtlamış uluslararası oyuncularını kaybetmek zorunda kalırsa, Vuskovic'in hemen forma giymeye başlaması gerekecek. Şu an için genç oyuncu, 30 Haziran'da kiralık sözleşmesi sona ermeden önce sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanıyor.
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Tottenham, 30 puanla Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor. De Zerbi, 12 Nisan'da Sunderland deplasmanıyla başlayacak zorlu bir son dönemle karşı karşıya. 24 Mayıs'ta Everton ile oynanacak son maç öncesinde, Wolverhampton Wanderers ve Leeds United ile kazanılması zorunlu maçların yanı sıra Aston Villa ve Chelsea ile zorlu karşılaşmalar da takvimde yer alıyor. Her puan hayati önem taşıyor.