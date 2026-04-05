Genç stoperin geri dönüşü, Tottenham’ın önünde çalkantılı bir yaz dönemi beklediği için De Zerbi’ye hayati bir destek sağlayacak. Kıdemli oyuncu Ben Davies'in sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, önümüzdeki sezon savunma hattının çok farklı bir görünüme kavuşması bekleniyor. Davies, ayak bileği kırığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Ayrıca, kulüp şok bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve bu durum, yıldız ikili Cristian Romero ve Micky van de Ven'in geleceği konusunda şüpheler yaratıyor. Bu belirsizlik, yurt dışından gelen yoğun ilgiyle daha da artıyor. Romero, Atletico Madrid'e transfer olacağı yönünde güçlü söylentilerle anılırken, Van de Ven de İspanyol devlerinin ciddi ilgisini çekiyor; Barcelona, Real Madrid ile birlikte onu birincil hedefi haline getirdi. Spurs, kendini kanıtlamış uluslararası oyuncularını kaybetmek zorunda kalırsa, Vuskovic'in hemen forma giymeye başlaması gerekecek. Şu an için genç oyuncu, 30 Haziran'da kiralık sözleşmesi sona ermeden önce sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanıyor.