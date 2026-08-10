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Luka Modric ve Snoop Dogg kutlama yapacak mı? Swansea efsanesi Lee Trundle, yerinde atamalar ve akıllı transfer hamlelerinin Premier League'e dönüşü nasıl sağlayabileceğini anlattı
Rap süperstarı ve Ballon d'Or kazananı yatırımcılar arasında yer alıyor
Wrexham, Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob Mac'in 2021'de Racecourse Ground'daki dikkat çekici devralımını tamamlamasından bu yana epey ses getiriyor. Hızlı yükselişleri onları National League'den Championship'e taşıdı.
Swansea, geçen sezon Wrexham'ın dört sıra ve yedi puan gerisinde kaldı; iki takım da play-off piyangosuna kalamadı. Bu sezon kapılacak iki ekstra yer daha bulunurken ve ilk sekiz yükselme için mücadele ederken, Galler'in iki farklı ucunda iddialı planlar yapılıyor.
Rap süperstarı Snoop, azınlık hissedarı olduktan sonra 2025-26'da ilk Swans maçına katıldı; Ballon d’Or kazanan Real Madrid efsanesi Modric ise, 40 yaşında AC Milan ile yeni sözleşme imzalayan bir başka isim olarak, heyecan verici bir projeye yatırım yaptı.
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Swansea, Modric ve Snoop Dogg için gerekeni yapabilir mi?
Trundle, ünlü yönetim kurulu üyelerine heyecan verecek bir şey sunulabileceğine inanıyor; Swansea'nın kült kahramanı, Eagle Predict ile iş birliği kapsamında konuşurken, 2018'de Championship'e düşen bir kulüp için yeniden Premier League'e dönmenin mümkün olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Şu anda [Vitor] Matos'un göreve gelmesiyle bunun mümkün olduğunu düşünüyorum, kulüp içinde harika bir iş çıkardı. Bence taraftar kitlesinin bölünmediği ilk dönemi yaşıyoruz. Geçmiş yıllarda bile, benim açımdan şehirde dolaşıp insanların konuşmalarını duyduğumda bu oran muhtemelen 50-50'ydi. Ama şu an hocayla birlikte herkes onun arkasında.
“Yaptığımız transferlerin, muhtemelen çok tanınan isimler olmamalarına ve futboldaki birçok kişinin onları bilmemesine rağmen, yıllar içinde bu oyuncuları keşfetme konusunda iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.
“Bu sezon yaptığımız ve hoşuma giden şey şu: Kadroyu şişirmek için gidip sekiz ya da dokuz oyuncu almadık. Daha önce yapmadığımız şekilde, £6 milyonluk birini, £5 milyonluk birini getirmeye çalışıyoruz.
“Umarım bu çocuklar gelir, ilk 11'de başlar ve kendilerine yer edinir. Daha önce de söylediğim gibi, iki play-off sırasının da açılmasıyla birlikte bunun heyecan verici bir sezon olacağını düşünüyorum ve bizim de oralarda olacağımıza inanıyorum.”
Kült kahraman, Güney Galler'deki potansiyel için heyecanlı
Trundle, Swansea'nin Wrexham'la boy ölçüşebilecek potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi; bunun sadece ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi: “Var ve bence bunun bir kısmını da gördük. Premier League'e çıktık ve muhtemelen herkes bunun tek sezonluk bir başarı olacağını düşündü ama biz orada yedi yıl kalmayı başardık.
“Swansea büyüklüğünde bir kulübün orada kalması ve sadece rekabet etmekle yetinmeyip Lig Kupası'nda büyük bir kupa kazanarak Avrupa Ligi'ne gitmesi ve Valencia ile Napoli gibi takımlara karşı oynaması, kulübün geldiği noktayı görmek açısından gerçeküstüydü. Yani bunu son yıllarda tecrübe ettik ve kulübün yeniden dönmek istediği yer de burası.
“Sahipler geldikten sonra, sadece Snoop Dogg ve Modric değil, gelen diğer sahipler de inanılmazdı ve onlar da kulübü ileri taşımak istiyor. Günlük işleyişin içinde yer alıyorlar.
“Burada olmasalar da telefonla sürekli iletişim halindeler ve her gün haberleşiyorlar. Bu, kulübü yeniden Premier League'e taşımak isteyen bir grup ve taraftarların duymak istediği şey de bu.”
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Swansea'nın 2026-27 fikstürü: Championship açılışı ve Wrexham derbisi
Swansea, 2013'te kazandığı bir turnuva olan Carabao Kupası'na bu sezon zaten veda etti; ilk turda Tom Brady'nin Birmingham'ına 1-0'lık kıl payı bir yenilgi aldı.
Cumartesi günü Stoke deplasmanında Championship sezonuna galibiyetle başlamayı umacaklar; 2026-27 sezonunun ilk derbisinde ise Wrexham, 5 Eylül'de Swansea.com Stadyumu'na konuk olacak.
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