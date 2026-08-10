Trundle, ünlü yönetim kurulu üyelerine heyecan verecek bir şey sunulabileceğine inanıyor; Swansea'nın kült kahramanı, Eagle Predict ile iş birliği kapsamında konuşurken, 2018'de Championship'e düşen bir kulüp için yeniden Premier League'e dönmenin mümkün olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Şu anda [Vitor] Matos'un göreve gelmesiyle bunun mümkün olduğunu düşünüyorum, kulüp içinde harika bir iş çıkardı. Bence taraftar kitlesinin bölünmediği ilk dönemi yaşıyoruz. Geçmiş yıllarda bile, benim açımdan şehirde dolaşıp insanların konuşmalarını duyduğumda bu oran muhtemelen 50-50'ydi. Ama şu an hocayla birlikte herkes onun arkasında.

“Yaptığımız transferlerin, muhtemelen çok tanınan isimler olmamalarına ve futboldaki birçok kişinin onları bilmemesine rağmen, yıllar içinde bu oyuncuları keşfetme konusunda iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.

“Bu sezon yaptığımız ve hoşuma giden şey şu: Kadroyu şişirmek için gidip sekiz ya da dokuz oyuncu almadık. Daha önce yapmadığımız şekilde, £6 milyonluk birini, £5 milyonluk birini getirmeye çalışıyoruz.

“Umarım bu çocuklar gelir, ilk 11'de başlar ve kendilerine yer edinir. Daha önce de söylediğim gibi, iki play-off sırasının da açılmasıyla birlikte bunun heyecan verici bir sezon olacağını düşünüyorum ve bizim de oralarda olacağımıza inanıyorum.”