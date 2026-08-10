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Luka Modric ve Snoop Dogg kutlama yapacak mı? Swansea efsanesi Lee Trundle, isabetli atamalar ve akıllı transfer hamlelerinin Premier League'e dönüşü neden sağlayabileceğini açıkladı
Rap süperstarı ve Ballon d'Or kazananı yatırımcı oldu
Wrexham, Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob Mac'in 2021'de Racecourse Ground'daki çarpıcı devralmayı tamamlamasından bu yana büyük ses getiriyor. Baş döndürücü yükseliş, onları National League'den Championship'e taşıdı.
Swansea geçen sezon Wrexham'ın dört basamak ve yedi puan gerisinde kaldı; iki takım da play-off yarışında yer almayı başaramadı. Bu sezon ise üst sıradaki sekiz takımın yükselme için mücadele edecek olmasıyla birlikte iki ek kontenjan açılırken, Galler'in iki farklı ucunda iddialı planlar yapılıyor.
Rap süperstarı Snoop, azınlık hissedarı olduktan sonra 2025-26'da ilk Swans maçına katıldı; Ballon d'Or kazanan Real Madrid efsanesi Modric de, 40 yaşında AC Milan ile yeni sözleşme imzalamasının ardından, heyecan verici bir projeye yatırım yapan bir diğer isim oldu.
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Swansea, Modric ve Snoop Dogg için beklentileri karşılayabilir mi?
Trundle, ünlü yönetim kurulu üyelerine taraftara sevinç yaşatacak bir şey verilebileceğine inanıyor. Swansea'nın kült kahramanı, Eagle Predict iş birliğiyle konuşurken, 2018'de Championship'e düşen bir kulüp için yeniden Premier League'e dönüşün mümkün olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Bence [Vitor] Matos'un şimdi göreve gelmesiyle birlikte, kulüpte harika işler yaptı. Bence ilk kez taraftar grubumuz bölünmüş değil. Geçmiş yıllarda bile, benim için şehirde dolaşıp insanların ne konuştuğunu duyduğumda bu oran muhtemelen 50-50'ydi. Ama şu an hocayla birlikte herkes onun arkasında.
“Bence yaptığımız transferler, muhtemelen çok tanınan isimler olmasalar ve futboldaki birçok insan onları bilmese de, yıllar içinde bu oyuncuları keşfetme konusunda iyi iş çıkardık.
“Bu sezon yaptığımız ve hoşuma giden şey şu: Kadroyu doldurmak için gidip sekiz ya da dokuz oyuncu almadık. £6 milyonluk birini, £5 milyonluk başka birini getirmeyi düşünüyoruz; bunu daha önce yapmamıştık.
“Umarım bu çocuklar gelir, ilk 11'de başlar ve yer edinir. Daha önce de söylediğim gibi, iki play-off yeri de açılmışken, bence heyecan verici bir sezon olacak ve bizim de o yarışın içinde olacağımızı düşünüyorum.”
Kült kahraman, Güney Galler'deki potansiyel konusunda heyecanlı
Trundle, Swansea'nin Wrexham'inkiyle boy ölçüşebilecek potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi ve bunun sadece ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi: “Var ve bence biz de bunun tadına baktık. Premier League'e çıktık ve herkes muhtemelen bunun tek sezonluk bir sürpriz olacağını düşünüyordu ama orada yedi yıl kalmayı başardık.
“Swansea büyüklüğündeki bir kulübün orada kalması ve sadece rekabet etmekle yetinmeyip League Cup'ta büyük bir kupa kazanması, Europa League'e gitmesi ve Valencia ile Napoli gibi takımlarla oynaması, kulübün geldiği noktayı görmek açısından gerçeküstüydü. Yani son yıllarda bunu tattık ve kulübün geri dönmek istediği yer de burası.
“Sahiplerin gelişiyle birlikte, sadece Snoop Dogg ve Modric değil, gelen diğer sahipler de inanılmazdı ve onlar da kulübü ileri taşımak istiyor.
“Burada olmasalar da telefonla iletişim kuruyorlar ve her gün haberleşiyorlar. Kulübü yeniden Premier League'de görmek isteyen bir grup ve taraftarların duymak istediği şey de bu.”
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Swansea fikstürü 2026-27: Championship açılışı ve Wrexham derbisi
Swansea, bu sezon Carabao Cup'a şimdiden veda etti. Daha önce 2013'te kazandığı turnuvada Tom Brady'nin Birmingham'ına ilk turda 1-0'lık kıl payı bir yenilgi aldı.
Cumartesi günü Stoke deplasmanında Championship sezonuna galibiyetle başlamayı umacaklar. 2026-27 sezonunun ilk derbisinde ise Wrexham, 5 Eylül'de Swansea.com Stadium'a konuk olacak.
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