Luka Modric ve Snoop Dogg kutlama yapacak mı? Swansea efsanesi Lee Trundle, isabetli atamalar ve akıllı transfer hamlelerinin Premier League'e dönüşü neden sağlayabileceğini açıkladı

Trundle, ünlü yönetim kurulu üyelerine taraftara sevinç yaşatacak bir şey verilebileceğine inanıyor. Swansea'nın kült kahramanı, Eagle Predict iş birliğiyle konuşurken, 2018'de Championship'e düşen bir kulüp için yeniden Premier League'e dönüşün mümkün olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Bence [Vitor] Matos'un şimdi göreve gelmesiyle birlikte, kulüpte harika işler yaptı. Bence ilk kez taraftar grubumuz bölünmüş değil. Geçmiş yıllarda bile, benim için şehirde dolaşıp insanların ne konuştuğunu duyduğumda bu oran muhtemelen 50-50'ydi. Ama şu an hocayla birlikte herkes onun arkasında.

“Bence yaptığımız transferler, muhtemelen çok tanınan isimler olmasalar ve futboldaki birçok insan onları bilmese de, yıllar içinde bu oyuncuları keşfetme konusunda iyi iş çıkardık.

“Bu sezon yaptığımız ve hoşuma giden şey şu: Kadroyu doldurmak için gidip sekiz ya da dokuz oyuncu almadık. £6 milyonluk birini, £5 milyonluk başka birini getirmeyi düşünüyoruz; bunu daha önce yapmamıştık.

“Umarım bu çocuklar gelir, ilk 11'de başlar ve yer edinir. Daha önce de söylediğim gibi, iki play-off yeri de açılmışken, bence heyecan verici bir sezon olacak ve bizim de o yarışın içinde olacağımızı düşünüyorum.”