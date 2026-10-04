Getty Images Sport
Çeviri:
Luka Modric, rekor kıran İngiltere hezimetinin ardından Hırvatistan'ın "felaket" performansını yerden yere vurdu
Rijeka'da tarihi utanç gecesi
Hırvatistan, cumartesi günü futbol tarihinin en acı gecesini yaşadı ve Rijeka'da durmak bilmeyen bir İngiltere karşısında yıkıcı bir 7-0'lık yenilgiye uğradı. Etkili İngiltere hücumu Hırvatistan savunmasını paramparça etti; Harry Kane ve Bukayo Saka ikişer gol atarken, Anthony Gordon, Jude Bellingham ve Morgan Rogers da ağları havalandırarak eşi benzeri görülmemiş hezimeti tamamladı.
Yenilen yedi gol, Hırvatistan'ın 1991'de bağımsız bir futbol ülkesi haline gelmesinden bu yana aldığı en farklı yenilgi olarak kayda geçti. Uluslararası arenada direnci ve tarihî başarılarının ötesine geçen performanslarıyla tanınan bir ülke için, cumartesi günkü çöküşün boyutu benzeri görülmemiş bir dip noktayı temsil ediyor.
- AFP
Modric, tarihi yenilginin ardından öfke saçtı
İspanya maçında dinlendirildikten sonra yeniden ilk 11'e dönen Modric, Uluslar Ligi karşılaşmasında takımının rekabetçi sertlikten yoksun oluşuna dair son derece acımasız derecede dürüst bir değerlendirme yaptı. Kendi sahalarındaki bu kadar pasif bir performansı haklı çıkaracak bir gerekçe bulmakta zorlandı.
Efsane oyun kurucu, Jutarnji'nin aktardığına göre, "İkili mücadeleler olmadan, fauller olmadan, agresiflik olmadan, birlik eksikliğiyle böyle bir performansa açıklama bulmak zor. 20 yıldır buradayım ama ilk kez bir maçtan sonra utanç hissediyorum" dedi.
Modric, ateşli çıkışını sürdürerek sonucun ülkenin dünya futbolundaki konumuna zarar verdiğini söyledi. "Kaybedebilirsiniz çünkü şu anda onlar daha iyi. Ama böyle kaybetmek ve yıllar içinde kazandığımız itibarı zedelemek kabul edilemez. Çok utanıyorum" diye ekledi.
Çaresiz takım performansını olduğundan iyi göstermeyi reddediyor
Orta saha oyuncusu, durumu yumuşatmaya çalışmadı ve sahadaki atmosferi tam anlamıyla çaresizlik olarak tanımladı. Takımın taktiksel ve fiziksel olarak ezildiğini, bu yüzden maç boyunca rakibin peşinde koşmak zorunda kaldıklarını hissetti. Uyum eksikliği, 2006'daki ilk maçından bu yana birçok iniş ve çıkış gören uzun süredir kaptanlık yapan isim için en sarsıcı unsurdu.
"Futbol böyle oynanmaz. İki oyuncu eksikle oynuyorsanız bunu böyle yapamazsınız ve biz sanki 4-5 oyuncu eksikmişiz gibi göründük. Felaket bir geceydi" diyen Modric, taktiksel çöküşü değerlendirirken şöyle konuştu. "Basitçe birbirimizi suçlamamalı ve suçluyu aramamalıyız, bu durumun içinde birlikte olmalıyız. Zor durumlardan geri döndük, ağır yenilgiler aldık ama milli takımda böyle bir maçtan sonra hiç böyle hissetmemiştim" diye ekledi.
- Getty Images Sport
İspanya sınavına doğru
Önümüzdeki yol Modric ve takım arkadaşları için hiç de kolaylaşmıyor; şimdi güçlü bir İspanya takımıyla karşılaşmaya hazırlanmak zorundalar. Pizjuan'daki ağır yenilginin hatırası hâlâ tazeyken kaptan, tutum ve yoğunlukta tamamen değişim talep etti. Mevcut performans seviyesinin milli takım futbolu için gereken standartların yanına bile yaklaşmadığı uyarısında bulundu.
Modric, "Bir araya gelmemiz, birlikte kalmamız gerekiyor çünkü bizi bir başka zorlu maç bekliyor. Ve gerçek yüzümüzü göstermemiz gerekiyor; içimizde hırs, gurur, arzu, irade ve birliktelik olduğunu, bunların bir gecede kaybolamayacağını göstermeliyiz" dedi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun