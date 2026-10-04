Hırvatistan, cumartesi günü futbol tarihinin en acı gecesini yaşadı ve Rijeka'da durmak bilmeyen bir İngiltere karşısında yıkıcı bir 7-0'lık yenilgiye uğradı. Etkili İngiltere hücumu Hırvatistan savunmasını paramparça etti; Harry Kane ve Bukayo Saka ikişer gol atarken, Anthony Gordon, Jude Bellingham ve Morgan Rogers da ağları havalandırarak eşi benzeri görülmemiş hezimeti tamamladı.

Yenilen yedi gol, Hırvatistan'ın 1991'de bağımsız bir futbol ülkesi haline gelmesinden bu yana aldığı en farklı yenilgi olarak kayda geçti. Uluslararası arenada direnci ve tarihî başarılarının ötesine geçen performanslarıyla tanınan bir ülke için, cumartesi günkü çöküşün boyutu benzeri görülmemiş bir dip noktayı temsil ediyor.