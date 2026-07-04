AFP
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Luka Modric kalacak mı? Ruben Amorim, tecrübeli orta saha oyuncusunu AC Milan ile sözleşmesini uzatmaya ikna etmeye çalışıyor
Amorim, Modric’i öncelikli hedef haline getiriyor
Ruben Amorim, Milan’da göreve hızlı bir başlangıç yaptı ve öncelikli gündem maddesi, kulübün en deneyimli isminin kısa vadeli geleceğini güvence altına almak. Portekizli teknik direktör, Luka Modric’i sadece rotasyonun bir parçası olarak değil, Milan’da oluşturmayı planladığı soyunma odası kültürünün temel bir taşı olarak görüyor.
La Gazzetta dello Sport’a göre Amorim, Hırvat milli oyuncuyla şimdiden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Teknik direktör, Modric’in yaşına rağmen teknik kalitesi ve üst düzey zihniyetinin hâlâ rakipsiz olduğuna inanıyor ve oyuncunun mevcut sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu devreye sokmasını istiyor.
- AFP
Şampiyonlar Ligi’ndeki hayal kırıklığı, San Siro ile olan bağı koparamadı
Henüz kesin bir idari anlaşma resmi olarak imzalanmamış olsa da, her iki taraf arasında bu işbirliğini uzatma konusunda tam bir mutabakat bulunmaktadır. Eski Real Madrid süperstarı, geçtiğimiz yıl boyunca Milan’a gayet iyi uyum sağladı; kızı Ema’nın Milan’ın 13 yaş altı akademi yapısı içinde başarılı bir performans sergilemesi de dahil olmak üzere, kişisel aile bağları bu rahatlığı büyük ölçüde pekiştirdi.
Modrić, Rossoneri’nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını matematiksel olarak yitirmesinin ardından, sözleşmesini uzatma konusunda başlangıçta hafif bir tereddüt sergilemişti. Ancak, iddialı bir Avrupa Ligi kampanyasının öncülüğünü yapmanın cazibesi ve bu tarihi dev kulübü Avrupa’nın zirvesine geri döndürme arzusu, onun motivasyonunu yeniden şekillendirmeyi başardı.
AC Milan yeni bir döneme hazırlanıyor
Modric sözleşme formalitelerini tamamlarsa, San Siro’daki ikinci yılı, eski teknik direktör Max Allegri döneminde uygulanan katı savunma sisteminden kökten farklı bir görünüm kazanacak. Amorim’in gelişi, 40 yaşındaki oyuncunun sahada geçirdiği sürelerin yönetilme şeklinin tamamen yeniden düzenlenmesini gerektirecek, son derece zorlu ve hücum odaklı bir taktik planına geçişin habercisi.
Göreve gelecek Portekizli teknik direktörün yönetiminde, bu tecrübeli oyuncudan artık sahadaki her bir rekabet dakikasında yorucu bir şekilde takımın omurgasını oluşturması beklenmeyecek. Milan’ın zorlu bir iç saha fikstürünün yanı sıra Avrupa Ligi’nde yoğun seyahat programı da beklediği göz önüne alındığında, Amorim, Modric’i cerrahi bir hassasiyetle kullanmayı ve onun etkisini en üst düzeye çıkarmak için seçkin oyun görüşünden belirli aralıklarla yararlanmayı planlıyor.
- AFP
Modric'in istatistikleri her şeyi anlatıyor
Eylül ayında 41. yaş gününü kutlayacak olan Modrić, geçen sezon tüm turnuvalarda Milan formasıyla 37 maça çıktı; bunların 32’sinde ilk 11’de yer aldı ve sahada 2.864 dakika geçirirken 2 gol ve 3 asist kaydetti.
Dünya Kupası'nda ise tecrübeli orta saha oyuncusu, Hırvatistan'ın İngiltere, Panama, Gana ve Portekiz ile oynadığı dört maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı. Gana'ya karşı kazanılan maçta bir asist yapan Modric'in turnuva serüveni, 32 turunda Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz'e 2-1 yenilerek sona erdi.
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