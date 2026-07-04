Luka Modric kalacak mı? Ruben Amorim, tecrübeli orta saha oyuncusunu AC Milan ile sözleşmesini uzatmaya ikna etmeye çalışıyor

Ruben Amorim, Milan’da göreve hızlı bir başlangıç yaptı ve öncelikli gündem maddesi, kulübün en deneyimli isminin kısa vadeli geleceğini güvence altına almak. Portekizli teknik direktör, Luka Modric’i sadece rotasyonun bir parçası olarak değil, Milan’da oluşturmayı planladığı soyunma odası kültürünün temel bir taşı olarak görüyor.

La Gazzetta dello Sport’a göre Amorim, Hırvat milli oyuncuyla şimdiden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Teknik direktör, Modric’in yaşına rağmen teknik kalitesi ve üst düzey zihniyetinin hâlâ rakipsiz olduğuna inanıyor ve oyuncunun mevcut sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu devreye sokmasını istiyor.



