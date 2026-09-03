Modric, Madrid'deki kupa ve başarılarla dolu döneminin ardından futbol tarihinin en etkili orta saha oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirdi. Tecrübeli oyun kurucu, İspanya'nın başkentinde kulübün yeniden yakalamakta son derece zorlandığı çok yüksek bir standart belirledi. Şu anda kariyerini Santiago Bernabeu'dan uzakta sürdürüyor olsa da Modric, ilk gelişinin etrafındaki şartlar hakkında açıkça konuştu.

Hırvat yıldız, kariyerini tanımlayan bu transferdeki temel itici gücün Mourinho olduğunu özellikle vurguladı. Modric, Spurs'teki dört dikkat çekici sezonun ardından 2012'de 35 milyon € bonservis bedeliyle Real Madrid'e katıldı. Ancak bu hamle başlangıçta eleştirmenlerin şüpheleriyle karşılandı ve hiç de kolay bir işlem olmadı.