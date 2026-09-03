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Luka Modric, Jose Mourinho'nun Real Madrid transferindeki "ısrarcı" gizli rolünü açıkladı ve Santiago Bernabeu'ya dönüş planı yaptı
Modric, Madrid'e transferini değerlendirdi
Modric, Madrid'deki kupa ve başarılarla dolu döneminin ardından futbol tarihinin en etkili orta saha oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirdi. Tecrübeli oyun kurucu, İspanya'nın başkentinde kulübün yeniden yakalamakta son derece zorlandığı çok yüksek bir standart belirledi. Şu anda kariyerini Santiago Bernabeu'dan uzakta sürdürüyor olsa da Modric, ilk gelişinin etrafındaki şartlar hakkında açıkça konuştu.
Hırvat yıldız, kariyerini tanımlayan bu transferdeki temel itici gücün Mourinho olduğunu özellikle vurguladı. Modric, Spurs'teki dört dikkat çekici sezonun ardından 2012'de 35 milyon € bonservis bedeliyle Real Madrid'e katıldı. Ancak bu hamle başlangıçta eleştirmenlerin şüpheleriyle karşılandı ve hiç de kolay bir işlem olmadı.
- Getty Images Sport
Mourinho'nun kritik transfer müdahalesi
Marca'ya verdiği röportajda konuşan Modric, transferin sonunda sonuçlanmasının en kritik nedeninin Mourinho'nun bitmek bilmeyen ısrarı olduğunu açıkladı. Portekizli teknik direktör, kulüpler arasındaki karmaşık görüşmeler sırasında olumsuz yanıta kesinlikle razı olmadı.
"Genel olarak kulüp etkiliydi ama bence gelişimdeki en önemli faktör Mourinho'ydu" diyen Modric, sözlerini şöyle sürdürdü: "O yaz benim transfer edilmem için elinden gelen her şeyi, her şeyi yaptı.
"Tottenham ile yapılan görüşmeler kolay değildi. Zor ve uzun geçti. Mourinho bu kadar ısrarcı olmasaydı, belki Madrid görüşmelerden çekilirdi. Bu yüzden en önemlisinin o olduğunu düşünüyorum."
Birlikte daha fazla zaman geçirmeyi dilemek
Modric ayrıca, bu transferdeki rolü nedeniyle kulüp başkanı Florentino Perez'e karşı derin sevgi ve minnettarlık duyduğunu da ifade etti. Yine de Mourinho'nun ilk günden itibaren verdiği destek ve gösterdiği sevginin kendisi için her şey anlamına geldiğini belirtti.
Ne yazık ki ikili için İspanya'da birlikte çalıştıkları dönem sonunda kısa sürdü. 2012-13 sezonu, Mourinho'nun Real Madrid'in başındaki son yılı oldu. Takımın büyük bir kupa kazanamaması ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenmesi sonrası teknik adam görevinden ayrıldı.
"Tek üzücü olan, onun yönetiminde bir yıldan fazla oynayamamamdı," dedi Modric. "Onunla geçirdiğim o bir yılda çok şey öğrendim ama onun için daha uzun süre oynamayı isterdim."
- Getty Images Sport
Bernabeu'ya dönüş?
Modric'in şu anda İtalya'nın dev kulüplerinden Milan ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Orta saha oyuncusu, Mourinho'nun mevcut görev süresinde oyuncu olarak Madrid'e dönme fikrini gülerek geçiştirirken, futbol kariyeri sona erdiğinde İspanya'ya yerleşmeyi planladığını açıkça belirtti. Bernabeu'ya ileride yönetici ya da idari bir rolle dönmek, şu anda uzun vadeli istek listesinin başında yer alıyor.
"Madrid benim evim ve elbette bir gün geri dönmek isterim" diyen Modric, "Ama bunun nasıl ve hangi rolde olacağını, eğer gerçekleşirse, göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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