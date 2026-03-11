Luka Modric'in ayrılması, Real Madrid ve İspanyol futbolu için 'büyük bir hata' diyor Ivan Rakitic

Real Madrid yönetimi geçen yaz nesil değişikliğine öncelik verdi ve Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde gibi genç yetenekler etrafında bir gelecek inşa etmeyi tercih etti. Modric üst düzey bir rakip olmaya devam etse de, rolü giderek ikincil bir yedek oyuncuya dönüştü. Geçen yaz sözleşmesi sona erdiğinde, kulüp ona saygılı bir veda töreni düzenleyerek yeni neslin önünü açtı.

AC Milan'a katıldığından bu yana, 40 yaşındaki usta oyuncu "futbolun yaşı yoktur" olduğunu kanıtladı ve Rossoneri'nin kampanyasında önemli bir figür haline geldi. Modric, bu sezon tüm turnuvalarda 30 maça çıktı, iki gol ve üç asistle katkı sağlarken, şu anda Serie A'da ikinci sırada yer alan takımın bel kemiği oldu. Tecrübeli liderliği, Milan'ın lider Inter'in yedi puan gerisinde kalmasında önemli rol oynadı ve İtalya'nın en üst liginde klinik vizyonu ve profesyonelliğinin her zamanki gibi keskin olduğunu gösterdi.