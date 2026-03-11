Getty Images Sport
Luka Modric'in ayrılması, Real Madrid ve İspanyol futbolu için 'büyük bir hata' diyor Ivan Rakitic
Madrid'in dönüşümünden Milan'ın yeniden canlanmasına
Real Madrid yönetimi geçen yaz nesil değişikliğine öncelik verdi ve Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde gibi genç yetenekler etrafında bir gelecek inşa etmeyi tercih etti. Modric üst düzey bir rakip olmaya devam etse de, rolü giderek ikincil bir yedek oyuncuya dönüştü. Geçen yaz sözleşmesi sona erdiğinde, kulüp ona saygılı bir veda töreni düzenleyerek yeni neslin önünü açtı.
AC Milan'a katıldığından bu yana, 40 yaşındaki usta oyuncu "futbolun yaşı yoktur" olduğunu kanıtladı ve Rossoneri'nin kampanyasında önemli bir figür haline geldi. Modric, bu sezon tüm turnuvalarda 30 maça çıktı, iki gol ve üç asistle katkı sağlarken, şu anda Serie A'da ikinci sırada yer alan takımın bel kemiği oldu. Tecrübeli liderliği, Milan'ın lider Inter'in yedi puan gerisinde kalmasında önemli rol oynadı ve İtalya'nın en üst liginde klinik vizyonu ve profesyonelliğinin her zamanki gibi keskin olduğunu gösterdi.
- Getty Images Sport
İspanyol futbolu için bir kayıp
Radio MARCA'da konuşan Rakitic, vatandaşının mirasını değerlendirerek şunları söyledi: "Bu sadece Real Madrid için değil, İspanyol futbolu için de büyük bir hataydı, çünkü bence onu orada tutmak için çok daha fazla ısrar etmeliydik. Madrid'de işlerin gidişatına bakılırsa, teknik direktörün ondan çok memnun olacağını düşünüyorum. Bu beni üzüyor, çünkü bir oyuncunun yaşına bakmıyoruz ve Luka'nın gösterdiği şey, futbolda yaş sınırı olmadığıdır."
Rakitic, Modric'in eşsiz profesyonelliğini vurgulayarak şunları ekledi: "O diğerlerinden farklı. Bu tesadüf değil, çünkü kendine iyi bakıyor ve iyi hazırlanıyor ve sonuçta, çok çalışanlar bunu hak ediyor. O mutlu, memnun, çok eğleniyor ve önemli olan da bu, onu mümkün olduğunca çok eğlendirmemiz."
Modric başarılı olurken Madrid zorlanıyor
Mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın yönetiminde Madrid zorlu bir dönemden geçiyor. Orta sahaları, Modric'in on yılı aşkın bir süredir sağladığı kontrol ve tempo belirleme yeteneğinden yoksun görünüyor. Arbeloa'nın elinde yetenekli ve fiziksel olarak güçlü seçenekler olsa da, orta sahada sakin ve tecrübeli bir oyuncunun eksikliği, bu sezon maçları domine etme yeteneklerini ciddi şekilde engelliyor. Rakitic'in de belirttiği gibi, Arbeloa şu anda takımı yönlendirecek Modric gibi bir oyuncuya sahip olmak için her şeyi vermeye hazırdır.
Geçen sezon, Madrid'in zorlukları, Toni Kroos'un emekliye ayrılmasının ardından onun yerini dolduracak bir oyuncu bulamamasına bağlanmıştı. Şimdi, Bernabeu ekibi La Liga'da Barcelona'nın dört puan gerisinde ve Copa del Rey'den elenmiş durumda, orta sahadaki Modric'in bıraktığı boşluğu dolduramadıkları için benzer suçlamalarla karşı karşıya, özellikle de 40 yaşındaki oyuncu Serie A'da büyük beğeni toplarken.
- Getty Images Sport
Madrid ve Modric için bundan sonra ne olacak?
Modric'in San Siro'daki canlı ilk sezonu, Rossoneri'yi sözleşmesini 12 ay daha uzatma opsiyonunu kullanması için baskı yapmaya sevk etti. Max Allegri'nin takımı, Serie A lideri Inter ile arasındaki farkı azaltmayı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Takım, bu hedefin Hırvat yıldızı kalmaya ikna edeceğini umuyor.
Madrid ise, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Eder Militao gibi oyuncuların yokluğunda Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacakları bir sakatlık kriziyle mücadele etmek zorunda.
