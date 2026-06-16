Luka Modrić bu söylemden hiç hoşlanmamıştı ve hem kendisi hem de Hırvatistan kadrosundaki diğer otuzlu yaşlardaki oyuncular, Moskova’da ülkelerinin geriye düşüp maçı kazanmasında bunu bir motivasyon kaynağı olarak kullandılar.

"İnsanların, özellikle de İngiliz gazetecilerin ve televizyon yorumcularının söylediklerinin tam tersi olduğunu kanıtladık," dedi eski Tottenham yıldızı, Hırvatistan'ın uzatmaların ardından Three Lions'ı 2-1 yenerek bir kez daha büyük bir mücadele sergilemesinin hemen ardından ITV'ye. "Onların tüm bu sözlerini okuduk ve 'Tamam, bugün kimin yorgun olacağını göreceğiz' dedik. Dediğim gibi, daha alçakgönüllü olmalı ve rakiplerine daha fazla saygı göstermeliler.

"Bu gece Hırvatistan'ı hafife aldılar ve bu büyük bir hataydı." Modric 40 yaşında olmasına rağmen Hırvatistan'ın kaptanlığını sürdürse de, Çarşamba günü Dallas'ta oynanacak Dünya Kupası rövanş maçında bunun tekrarlanması pek olası görünmüyor.