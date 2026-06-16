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Luka Modric World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Luka Modrić henüz bitmedi! Hırvatistan'ın yıldızı, 40 yaşında bile İngiltere'nin Dünya Kupası hayallerini suya düşürebilir

Analysis
Hırvatistan
L. Modric
Dünya Kupası
İngiltere
AC Milan
FEATURES
İngiltere - Hırvatistan

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final maçı öncesinde, Zlatko Dalic'in yaşlanan takımının önceki iki maçında da uzatmalara gittiği gerçeğine defalarca değinildi. İngiliz basınının bazı kesimlerinde, Luzhniki Stadyumu'ndaki maçta yorgunluğun çok önemli bir faktör olabileceği yönünde bir kanı hakimdi.

Luka Modrić bu söylemden hiç hoşlanmamıştı ve hem kendisi hem de Hırvatistan kadrosundaki diğer otuzlu yaşlardaki oyuncular, Moskova’da ülkelerinin geriye düşüp geri dönerek kazandığı zaferde bunu bir motivasyon kaynağı olarak kullandılar.

"İnsanların, özellikle de İngiliz gazetecilerin ve televizyon yorumcularının söylediklerinin tam tersi olduğunu kanıtladık," dedi eski Tottenham yıldızı, Hırvatistan'ın uzatmaların ardından Three Lions'ı 2-1 yenerek bir kez daha büyük bir mücadele sergilemesinin hemen ardından ITV'ye. "Onların tüm bu sözlerini okuduk ve 'Tamam, bugün kimin yorgun olacağını göreceğiz' dedik. Dediğim gibi, daha alçakgönüllü olmalı ve rakiplerine daha fazla saygı göstermeliler.

"Bu gece Hırvatistan'ı hafife aldılar ve bu büyük bir hataydı." Modric 40 yaşında olmasına rağmen Hırvatistan'ın kaptanlığını sürdürse de, Çarşamba günü Dallas'ta oynanacak Dünya Kupası rövanş maçında bunun tekrarlanması pek olası görünmüyor.

  • Croatia v Italy: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Hüzünlü son...

    Hırvatistan'ın son derece zayıf bir İtalyan takımı karşısında Euro 2024 grup aşamasında yaşadığı yıkıcı elenmenin ardından, Modric'i uluslararası sahnede bir daha göremeyeceğimizi düşünmüştük.

    Modric, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanan ve aslında son 16 play-off maçı niteliğindeki karşılaşmada, kendi kaçırdığı penaltının ribaundunu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirmişti. Ancak, Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazananların çekilmesi gereken zorunlu fotoğraf için poz verdiğinde, Modric'in yüzünde hüzünlü bir ifade vardı. Mattia Zaccagni'nin 98. dakikada attığı gol, İtalya'yı eleme turuna taşırken Hırvatistan'ı turnuvadan elemişti.

    Bu, Modric'in hayal ettiği gibi parlak uluslararası kariyerinin mutlu sonu değildi ve kimsenin de bu şekilde bitmesini istememesi, onun ne kadar sevildiğinin bir kanıtıydı.

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    "Asla emekli olma!"

    Modric'in maç sonrası basın toplantısında İtalyan gazeteci Francesco Repice, orta saha oyuncusuna "sadece bu gece değil, tüm kariyerin boyunca sergilediğin her şey için" teşekkür ederek ve "asla emekli olma" diye yalvararak, orada bulunan herkesin ve dünyanın dört bir yanından maçı izleyen gerçek futbolseverlerin duygularını adeta dile getirdi!

    O zaman 38 yaşında olan Modric, "Sonsuza kadar oynamaya devam etmek isterdim, ama muhtemelen bir gün kramponlarımı asmam gerekecek. Şimdilik oynamaya devam edeceğim, ama ne kadar süreceği belli değil" diye yanıt verdi.

    Oldukça dikkat çekici bir şekilde, Modric hala ne zaman futbolu bırakacağından emin değil - çünkü daha da dikkat çekici bir şekilde, hala inanılmaz derecede yüksek bir seviyede performans gösteriyor.

  • modric(C)Getty Images

    "Hadi onu klonlayalım!"

    Modric, Real Madrid’de kupa dolu 13 sezonun ardından geçen yaz AC Milan’a transfer olduğunda, çocukluğundan beri tuttuğu (özellikle vatandaşı Zvonimir Boban sayesinde) bu Serie A takımına katılmanın sadece bir çocukluk hayalini gerçekleştirmekten ibaret olmadığını vurguladı. Rossoneri’yi yeniden canlandırmada kilit bir rol oynayabileceğine içtenlikle inanıyordu – ve haklıydı.

    Modern dönemin en iyi orta saha oyuncularından birinin gelişi İtalya'da manşetlere taşınırken, pek çok yorumcu onun ne kadar formda olduğunu sorguladı. Ayrıca Milan'ın Samuele Ricci'yi de kadrosuna kattığı göz önüne alındığında, Modric'e gerçekten ihtiyaçları olmadığı da tartışıldı.

    Ancak, 24 yaşındaki İtalyan oyuncu bile, Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin defalarca Modric'i kendisinin yerine ilk 11'de oynatmasına itiraz etmedi. Hırvat oyuncunun alçakgönüllülüğü ve yoğunluğundan hayran kalan Ricci, "O, birlikte oynadığım en güçlü oyuncu" dedi.

    İtalyan basını da Modric'in bitmeyen mükemmelliğinden aynı derecede etkilenmişti. Gazeteci Alberto Polverosi, "Eğer gerçekten 40 yaşındaysa, onu klonlayalım!" dedi.

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    "Lukita delinin teki"

    Modrić'in dinamik performansları her türlü bilimsel açıklamayı aşıyor gibi görünüyordu, ancak Milan efsanesi Kaká, eski Madrid takım arkadaşının sadece 40 yaşındaki bir "doğa gücü" olduğunu açıkladı.

    Brezilyalı oyuncu Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Onun zihniyetinin nasıl olduğunu biliyorum" dedi. "Her şeye sahip olduğunuzda motivasyonunuzu biraz kaybetmeniz insani bir durumdur, ancak Lukita çılgındır. Hâlâ bilgilerini aktarmak istiyor, takım arkadaşlarını arıyor, her zaman mücadeleye hazır. Enerjisi ve kişiliği var.

    "Milan'a yaptığı katkı, maçlarda ve antrenmanlarda çok önemli ve onun orada olmasının tüm İtalyan futbolu için iyi olduğuna inanıyorum. Onun coşkusu, liderliği ve tabii ki tekniği açısından yaptıklarını görmek harika."

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    Milan'ın Modrić'e olan bağımlılığı

    Allegri'nin Modric'e hayran olması hiç de şaşırtıcı değildi ve ikili o kadar güçlü bir bağ kurdu ki, Hırvat oyuncunun gelecek sezon Allegri'nin yardımcı antrenörü olacağı bile konuşulmaya başlandı.

    Ancak tek bir sorun vardı: Milan, Modric'e fazla bağımlı hale gelmişti, bu yüzden sezonun sonlarında tecrübeli oyuncu sakatlandığında Allegri'nin takımı çöktü.

    26 Nisan'da Juventus ile 0-0 berabere kaldıkları maçta elmacık kemiği kırılan Modric, Milan'ın son dört maçının hiçbirinde ilk 11'de yer alamadı ve takım bu maçların üçünü kaybetti. Bu sonuçların ardından Rossoneri üçüncü sıradan beşinci sıraya geriledi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı.

  • modric Getty Images

    Motivasyonu yüksek Modrić

    Modric'in Milan'da bir sezon daha kalıp kalmayacağı şu anda belirsizliğini koruyor; özellikle de Allegri, ligi ilk dörtte bitiremediği için görevinden alınmış durumda. Modric, kulüp ve şehir hakkında bolca övgüde bulundu, ancak haberlere göre Madrid, Modric bu yaz futbolu bırakmaya karar verirse onu bir şekilde Bernabeu'ya geri getirmek istiyor.

    Şu an için Modric geleceği konusunda ketum davranıyor, ancak bu aşamada bunun Hırvatistan ile oynayacağı son büyük turnuva olacağı kesin gibi görünüyor. Dolayısıyla, Dünya Kupası'nda koruyucu maske takarak oynamak zorunda kalması pek de ideal bir durum değil; zira bu, muhtemelen zorlu koşullar altında özellikle rahatsız edici olabilir.

    Ancak Modric, kariyeri boyunca insanları yanılttı. Yakın zamanda söylediği gibi, "Başkalarının ne dediği hiç umurumda olmadı, bu beni daha da motive etti."

    Peki, kim 40 yaşındaki maskeli Modric'i göz ardı etmeye cesaret edebilir? İngiliz medyası değil, orası kesin. Daha önce yanmışlardı.

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