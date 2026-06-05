Nüfusu dört milyonun altında olan bu ülke, spor dünyasında bir ikon yaratma konusunda beklentilerin çok ötesine geçmiştir. Goran Ivanisevic ve Marin Cilic tenis dünyasında Grand Slam şampiyonlarıdır; Toni Kukoc ise üç kez NBA Finalleri şampiyonluğunu kazanan efsanevi Chicago Bulls takımında Michael Jordan ile birlikte oynamıştır.

Futbol sahasında ise Modric ve arkadaşları sahneye çıkmadan önce Davor Suker, Zvonimir Boban ve Robert Prosinecki gibi Real Madrid, Barcelona ve AC Milan gibi takımları parlatan yıldızlar vardı.

Bu çıtayı, modern neslin ikonları daha da yükseğe çıkardı ve trendlere karşı gelmeyi ve tahminleri alt üst etmeyi alışkanlık haline getirmiş bir ülke, Dünya Kupası finaline ulaştı. Modric, tüm zamanların en büyük oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin paylaştığı Ballon d'Or ikilisini bozarak bunu en muhteşem şekilde başardı.