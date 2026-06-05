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Luka Modric’e rakip çıkacak mı? Hırvatistan ‘büyük yetenekler’ yetiştirmeye devam ederken Ivan Perišić, gelecekteki Ballon d’Or ödülü için tahminde bulunuyor
Ivanisevic ve Cilic'ten Suker ve Boban'a: Hırvatistan dünya çapında süperstarlar yetiştiriyor
Nüfusu dört milyonun altında olan bu ülke, spor dünyasında bir ikon yaratma konusunda beklentilerin çok ötesine geçmiştir. Goran Ivanisevic ve Marin Cilic tenis dünyasında Grand Slam şampiyonlarıdır; Toni Kukoc ise üç kez NBA Finalleri şampiyonluğunu kazanan efsanevi Chicago Bulls takımında Michael Jordan ile birlikte oynamıştır.
Futbol sahasında ise Modric ve arkadaşları sahneye çıkmadan önce Davor Suker, Zvonimir Boban ve Robert Prosinecki gibi Real Madrid, Barcelona ve AC Milan gibi takımları parlatan yıldızlar vardı.
Bu çıtayı, modern neslin ikonları daha da yükseğe çıkardı ve trendlere karşı gelmeyi ve tahminleri alt üst etmeyi alışkanlık haline getirmiş bir ülke, Dünya Kupası finaline ulaştı. Modric, tüm zamanların en büyük oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin paylaştığı Ballon d'Or ikilisini bozarak bunu en muhteşem şekilde başardı.
- MACKAGE
Hırvatistan, Modrić'e denk bir Ballon d'Or galibi daha çıkarabilecek mi?
40 yaşında hâlâ formunun zirvesinde olan ve FIFA’nın en önemli turnuvasına yeniden katılmaya hazırlanan Perišić’in yanı sıra, Hırvatistan bir daha böyle zirvelere ulaşan bir oyuncu görebilecek mi? Bu soru Perišić’e yöneltildiğinde, 153 kez milli forma giymiş kanat oyuncusu – MACKAGE ile yaptığı işbirliği kapsamında – GOAL’a şunları söyledi: “Hırvatistan, özellikle futbolda her zaman büyük yeteneklere sahip olmuştur. Nüfusu 4 milyondan az olan bir ülke için, yıllar boyunca başardıklarımız gerçekten çok özel.
“Luka’nın Ballon d’Or ödülünü kazanması, Hırvatistan’ın en üst seviyeye ulaşabileceğini tüm dünyaya hatırlattı. Gelecekte Hırvatistan için daha birçok büyük başarı olacağına ve umarım daha fazla futbol zaferi yaşanacağına yürekten inanıyorum.”
2026 Dünya Kupası öncesinde gururlu Hırvatistan kadrosunda heyecan artıyor
Bunlardan bazıları önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklanacak; zira 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. Zlatko Dalic'in kadrosunun bir başka büyük turnuvaya girerken nasıl hissettiği sorulduğunda, bir kez daha Eredivisie şampiyonluğunu kazanan PSV'nin yıldızı Perisic şunları ekledi: "Heyecanlı ve odaklanmış hissediyorum! Her Dünya Kupası tarif edilemez bir deneyim çünkü tüm ülkenin desteğini ve yüksek beklentilerini hissediyoruz.
Bu büyük bir baskı ama aynı zamanda en büyük motivasyon kaynağı ve dünya sahnesinde Hırvatistan'ı temsil etmek her zaman bir onurdur. MACKAGE kapsül koleksiyonumuzu giyerek ABD'ye gelmek, bu deneyimi daha da unutulmaz kılıyor."
MACKAGE, Hırvatistan ile işbirliği yaparak dünya spor tarihinin en ikonik formalarından birinden ilham alan bir gardırop koleksiyonu hazırladı. Bu renklerin nasıl bir onur nişanesi olduğu sorulduğunda, 2011'de milli takımda ilk kez forma giyen 37 yaşındaki Perisic şöyle dedi: “Hırvatistan'ın renklerini ne zaman görsem muazzam bir gurur duyuyorum ve bence tüm takım da aynı şekilde hissediyor.
“Saha içinde ve dışında bu renkleri giymek her zaman büyük bir onurdur. Herkes işinin bir parçası olarak ülkesinin renklerini giyme şansına sahip değildir, bu yüzden bunu yapmak bir ayrıcalık gibi geliyor. MACKAGE kapsül koleksiyonu, renk paleti ve küçük detaylarla Hırvatistan’ı gerçekten zarif ve sade bir şekilde temsil etti. İnce bir ayrıntı ama ülkemize çok güçlü bir saygı duruşu.”
- MACKAGE
Hırvatistan'ın maç programı: Dünya Kupası grup aşamasında kimlerle karşılaşacak?
Hırvatistan Milli Takımı’nın resmi saha dışı giyim tedarikçisi olan MACKAGE, odaklanma ve teknikle şekillenen iki güç arasında bir paralellik kuruyor: 4 milyondan az nüfusa sahip olmasına rağmen futbol alanında sürekli olarak dünyanın en iyileri arasında yer alan bir ülke ile, ustalık sayesinde küresel çapta tanınırlık kazanan bir marka. Hırvatistan'ın spordaki mirası disiplin, titizlik ve mükemmelliğe olan sarsılmaz arayışla tanımlanıyor; bunlar, MACKAGE'in tasarım ve üretim yaklaşımının temelini oluşturan ilkelerle aynı. Bu ortak değerler, markanın rehber ilkesi olan "KORUYAN ESTETİK" ile hayat buluyor.
Hem erkekler hem de kadınlar için ve tüm mevsimler için tasarlanan kapsül koleksiyon, kırmızı, beyaz ve lacivert ulusal renkleriyle Hırvat mirasından incelikle ilham alıyor. Teknik dış giyim, triko, polo ve alt giysiler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahip olan koleksiyon, çıkarılabilir önlükler ve kapüşonlar gibi modüler unsurlar içeren çok yönlü tasarımlar sunuyor.
Hırvatistan, 17 Haziran'da Teksas'taki Dallas Cowboys NFL takımının evi olan AT&T Stadyumu'nda İngiltere ile karşılaşarak 2026 Dünya Kupası kampanyasına başlayacak. Takım, L Grubu'ndaki diğer maçlarında Panama ve Gana ile karşılaşacak ve saha içinde ve dışında şık performanslar sergileyerek Modric ve arkadaşlarına daha fazla dikkat çekmeyi planlıyor.