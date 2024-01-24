Luka Modric, Cristiano Ronaldo'nun yeniden takım arkadaşı olabilir

İdil Erin Tetik
Luka Modric Real Madrid 2023-24Getty Images
Luka ModricReal MadridAl Nassr FCLaLigaSaudi Pro League

Al-Nassr'ın eski sportif direktörü Goran Vucevic, Suudi Arabistan kulübünün geçtiğimiz yaz Luka Modric ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Al-Nassr, Modric'i geçen yaz istemiş
  • Modric, Al-Nassr'a ikinci tercihinin onlar olduğunu söylemiş
  • Sözleşmesi bitince Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir

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