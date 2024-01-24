Luka Modric, Cristiano Ronaldo'nun yeniden takım arkadaşı olabilir

Luka Modric, Cristiano Ronaldo'nun yeniden takım arkadaşı olabilirİdil Erin TetikGetty ImagesLuka ModricReal MadridAl Nassr FCLaLigaSaudi Pro LeagueAl-Nassr'ın eski sportif direktörü Goran Vucevic, Suudi Arabistan kulübünün geçtiğimiz yaz Luka Modric ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaAl-Nassr, Modric'i geçen yaz istemişModric, Al-Nassr'a ikinci tercihinin onlar olduğunu söylemişSözleşmesi bitince Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir