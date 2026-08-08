Estetik tartışmaların ötesinde, Calhanoglu odağını Inter'i İtalyan futbolunun baskın gücü olarak tutmaya çevirmiş durumda. Geçen sezon Scudetto'yu kazanan Türk kaptan, San Siro'da takım olarak daha fazla başarı için hâlâ büyük bir istek duyuyor. Yeni sezon öncesindeki hedeflerini ortaya koyan oyun kurucu, Juventus ve Milan'dan gelecek meydan okumalara karşı hazırlık yaparken kulübün rehavete kapılmadığını açıkça belirtti.

"Kupalarımızı korumak istiyoruz" diyen Calhanoglu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardından hayalimdeki hedef bir kez daha Şampiyonlar Ligi finalinde oynamak. Bana göre herkese karşı oynayabiliriz, biz güçlüyüz. Kişisel olarak ise daha az sakatlık yaşamayı umuyorum. Geçen sezon bu kadar çok maç kaçırdığım için üzgündüm."