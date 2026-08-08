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"Luka Modric beni kızdırdı!" Inter yıldızı Hakan Çalhanoğlu, derbi atışmasını ve Şampiyonlar Ligi hayallerini anlattı
Calhanoglu, saç ekimi şakasını tiye aldı
Calhanoglu, kısa süre önce yaptırdığı saç ekimi sonrası maruz kaldığı esprili takılmalara değindi. Şehirdeki ezeli rakibi AC Milan'dan ayrıldıktan sonra Inter için kilit bir figüre dönüşen 32 yaşındaki oyun kurucu, yeni görünümünün bolca şakaya neden olduğunu kabul etti. Türk orta saha oyuncusu, bu şakalaşmaların hem kendi takım arkadaşlarından hem de yakın zamanda oynanan bir derbide Modric'ten geldiğini açıkladı. Ancak eski Leverkusen oyuncusu, sosyal medyadaki tepkiler ve diğer profesyonellerin yorumları karşısında tamamen etkilenmediğini belirtti.
- Getty Images Sport
Modric'in derbi şakası orta sahayı sarsamadı
Durumu ayrıntılı bir sohbet sırasında ele alan Calhanoglu, sahada aldığı takılmalar konusunda açık sözlüydü. Rakiplerinden ve takım arkadaşlarından gelen şakalaşmaların özgüvenini en ufak şekilde bile etkilemediğini vurguladı.
Calhanoglu, Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre, "Saç ektirdim. Takım arkadaşlarım, ayrıca geçen gün derbide Modric de benimle dalga geçti" dedi. "Ama benim için sorun değil, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum."
Inter yıldızı Avrupa zaferine gözünü dikti
Estetik tartışmaların ötesinde, Calhanoglu odağını Inter'i İtalyan futbolunun baskın gücü olarak tutmaya çevirmiş durumda. Geçen sezon Scudetto'yu kazanan Türk kaptan, San Siro'da takım olarak daha fazla başarı için hâlâ büyük bir istek duyuyor. Yeni sezon öncesindeki hedeflerini ortaya koyan oyun kurucu, Juventus ve Milan'dan gelecek meydan okumalara karşı hazırlık yaparken kulübün rehavete kapılmadığını açıkça belirtti.
"Kupalarımızı korumak istiyoruz" diyen Calhanoglu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardından hayalimdeki hedef bir kez daha Şampiyonlar Ligi finalinde oynamak. Bana göre herkese karşı oynayabiliriz, biz güçlüyüz. Kişisel olarak ise daha az sakatlık yaşamayı umuyorum. Geçen sezon bu kadar çok maç kaçırdığım için üzgündüm."
- AFP
Çalhanoğlu, gelecekte teknik direktörlük yapma ihtimalini dışladı
Orta saha oyuncusu hâlâ kariyerinin zirvesindeyken, futbolu bıraktıktan sonraki hayatını şimdiden düşünmeye başladı. Birçok yaşıtı doğrudan teknik direktörlüğe geçerken, Calhanoglu futbolda idari ya da temsil odaklı bir rolü tercih ediyor.
Uzun vadeli geleceği sorulduğunda Calhanoglu, "Henüz karar vermedim. Kesinlikle antrenör değil. Belki menajer ya da sportif direktör," dedi. "Ama kendimi Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olarak da görüyorum."
Şimdilik Calhanoglu'nun önceliği, Inter'in sahadaki ritmini derinden yöneten isim olarak kalmak. Özgüveni yüksek ve hedefleri net olan eski Leverkusen yıldızı, Inter'i daha fazla kupaya taşımaya hazır.
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