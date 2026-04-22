Luka Doncic endişe yaratıyor: Los Angeles Lakers'tan kötü haberler

Doncic, Nisan ayı başında Oklahoma City Thunder ile oynanan Batı Konferansı'nın en heyecanlı maçında arka uyluk bölgesinde ciddi bir sakatlık yaşamıştı (ikinci derece kas gerilmesi). Baş antrenör JJ Redick, büyük bir skor farkı ve o bölgedeki bariz sorunlara rağmen onu sahada tutmuştu; bunun acı sonuçları oldu.

Doncic daha sonra özel tedavi için İspanya'ya uçtu ve orada etkilenen kas bölgesine enjeksiyonlar yaptırdı. Birkaç gün önce Los Angeles'a döndü ve LeBron James ile keskin nişancılar Marcus Smart ve Luke Kennard'ın liderliğindeki Lakers'ın Rockets karşısında 2-0 öne geçtiği maçta sahadaydı.

"Geri dönmesi çok güzel. Çocuklar için birkaç ribaund aldı ve bazı şut antrenmanlarında birkaç pas attı," demişti Redick, Rockets'a karşı oynanan 2. maç öncesinde Doncic'in dönüşü hakkında. "Takımın artık yeniden tam kadro olması iyi bir şey."