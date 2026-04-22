Zira Sloven süperstarın Houston serisi sırasında sahalara dönmesi, Lakers tarafında da artık neredeyse imkansız hale geldi. ESPN muhabiri Shams Charania'nın haberine göre, normal sezonun en skorer oyuncusunun (maç başına 33,5 sayı) sahalara dönüşü hâlâ görünmüyor ve sakatlığı "belirsiz bir süre" için devam edecek.
Luka Doncic endişe yaratıyor: Los Angeles Lakers'tan kötü haberler
Doncic, Nisan ayı başında Oklahoma City Thunder ile oynanan Batı Konferansı'nın en heyecanlı maçında arka uyluk bölgesinde ciddi bir sakatlık yaşamıştı (ikinci derece kas gerilmesi). Baş antrenör JJ Redick, büyük bir skor farkı ve o bölgedeki bariz sorunlara rağmen onu sahada tutmuştu; bunun acı sonuçları oldu.
Doncic daha sonra özel tedavi için İspanya'ya uçtu ve orada etkilenen kas bölgesine enjeksiyonlar yaptırdı. Birkaç gün önce Los Angeles'a döndü ve LeBron James ile keskin nişancılar Marcus Smart ve Luke Kennard'ın liderliğindeki Lakers'ın Rockets karşısında 2-0 öne geçtiği maçta sahadaydı.
"Geri dönmesi çok güzel. Çocuklar için birkaç ribaund aldı ve bazı şut antrenmanlarında birkaç pas attı," demişti Redick, Rockets'a karşı oynanan 2. maç öncesinde Doncic'in dönüşü hakkında. "Takımın artık yeniden tam kadro olması iyi bir şey."
Austin Reaves, Lakers'ta ilerleme kaydediyor gibi görünüyor
Doncic için basketbol faaliyetleri henüz gündeme gelmezken, ESPN'e göre aynı şekilde sakatlanan Austin Reaves ise oldukça büyük ilerleme kaydediyor. Reaves, Doncic'in sakatlığının şokunun hemen ardından kendisi de sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmişti ve haftalardır yan karın kaslarında bir gerilme sorunu yaşıyor. Reaves antrenmanlarda bire bir çalışmalara yeniden başlamış, bir sonraki adımda üçe üç ve beşe beş çalışmalara geçecek.
Reaves ve Doncic, sahada olabildikleri sürece Lakers hücumunun en önemli iki lokomotifiydiler. Bu nedenle de Lakers'ın Rockets'a karşı oynadığı ilk tur serisinde bazı anlarda şansı olmadığı söyleniyordu. Ancak "Purple and Gold", eleştirenleri haksız çıkardı ve şimdi 2-0'lık bir avantajla Rockets'a konuk olacak.
Lakers, LeBron'un tarihi playoff serisine güvenebilir
Bu arada, LeBron James kariyeri boyunca bir playoff serisinde elde ettiği bu tür bir avantajı 32 kez elde etmiş olmasına rağmen, bunu tek bir kez bile elinden kaçırmamıştır. Doncic ve Reaves'in yokluğunda, "Kral" 2. maçta 28 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle yeniden oyun kurucu rolünü üstlendi. LeBron'un yanı sıra Marcus Smart ve Luke Kennard da üç sayı çizgisinden parladı. Smart beş üçlük attı ve maçı 25 sayıyla tamamladı, Kennard ise 23 sayı ve altı üçlük denemesinin üçünü isabet ettirdi (8/13 FG).
1. maçta Lakers, Rockets'ın süperstarı Kevin Durant'ın kısa süreli yokluğundan da kesinlikle faydalanmıştı. Salı günü oynanan 2. maçta ise Slim Reaper'ın bir kez daha tamamen berbat geçen ikinci yarısından faydalandılar. Durant ilk yarıda yine Houston için adeta bir sayı makinesi gibiydi (20 sayı, 6/7 FG), ancak moladan sonra tamamen soğudu (5 sayı). Ayrıca toplamda dokuz top kaybı yaptı - bunlardan beşi ikinci yarıda.
Seri şimdi iki maç için Houston'a taşınıyor; Cuma gecesi ile Cumartesi gecesi arasında Lakers ilk maç topunu kazanabilir.
2026 NBA Playoffları: 1. Tur Maçları ve Ara Sonuçlar
Konferans Karşılaşma Durum Batı Thunder (1) - Suns (8) 1-0 Batı Lakers (4) - Rockets (5) 2-0 Batı Nuggets (3) - Timberwolves (6) 1-1 Batı Spurs (2) - Trail Blazers (7) 1-1 Doğu Pistons (1) - Magic (8) 0-1 Doğu Cavaliers (4) - Raptors (5) 2-0 Doğu Knicks (3) - Hawks (6) 1-1 Doğu Celtics (2) - Sixers (7) 1-1