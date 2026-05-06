Luis Suarez, Inter Miami'de Lionel Messi ile birlikte neden yeni bir sözleşme imzaladığını açıklıyor; 39 yaşındaki forvet, MLS'de zaman zaman yedek kulübesinde oturmayı kabul ediyor

Deneyimli forvet, 2025 MLS playoff'larında Mascherano tarafından yedek kulübesine gönderildiğinde alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya kaldı. Nashville SC ile oynanan ilk tur maçında aldığı ceza nedeniyle Suarez, maçı kenardan izlemek zorunda kaldı; forvet, bu dönemin sabrını ve profesyonelliğini sınayan bir süreç olduğunu itiraf ediyor.

Suarez Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "O zamanlar Mascherano benimle bu konuyu konuştu ve durumu açıkladı. Ben de bunu anladım ve hiçbir sorun yaşamadan kabul ettim" dedi. "Tabii ki sahada oynama süreniz gittikçe azaldığında, kaçınılmaz olarak kendinize 'Neden? Sebebi ne?' diye soruyorsunuz. Özellikle de oynadığım dakikalarda performansım pek de kötü değildi. Ama ne yaparsınız, bunlar kabul etmeniz gereken kararlar. Benim görevim, her gün sıkı çalışmaya devam etmek ve biraz daha fazla süre almayı hak ettiğimi kanıtlamaya çalışmaktı."