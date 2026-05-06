Luis Suarez, Inter Miami'de Lionel Messi ile birlikte neden yeni bir sözleşme imzaladığını açıklıyor; 39 yaşındaki forvet, MLS'de zaman zaman yedek kulübesinde oturmayı kabul ediyor
Mascherano'nun altında daha sınırlı bir rol üstlenmek
Deneyimli forvet, 2025 MLS playoff'larında Mascherano tarafından yedek kulübesine gönderildiğinde alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya kaldı. Nashville SC ile oynanan ilk tur maçında aldığı ceza nedeniyle Suarez, maçı kenardan izlemek zorunda kaldı; forvet, bu dönemin sabrını ve profesyonelliğini sınayan bir süreç olduğunu itiraf ediyor.
Suarez Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "O zamanlar Mascherano benimle bu konuyu konuştu ve durumu açıkladı. Ben de bunu anladım ve hiçbir sorun yaşamadan kabul ettim" dedi. "Tabii ki sahada oynama süreniz gittikçe azaldığında, kaçınılmaz olarak kendinize 'Neden? Sebebi ne?' diye soruyorsunuz. Özellikle de oynadığım dakikalarda performansım pek de kötü değildi. Ama ne yaparsınız, bunlar kabul etmeniz gereken kararlar. Benim görevim, her gün sıkı çalışmaya devam etmek ve biraz daha fazla süre almayı hak ettiğimi kanıtlamaya çalışmaktı."
Mücadele yoluyla iç huzuru bulmak
Yedek kulübesinde kalmanın getirdiği hayal kırıklığına rağmen, eski Barcelona ve Liverpool yıldızı, bu deneyimin kariyerinin bu son aşamasında duygusal olarak olgunlaşmasına yardımcı olduğuna inanıyor. Suarez, 2026 sezonuna yedek olarak başladı, ancak geçici teknik direktör Guillermo Hoyos yönetiminde ilk 11'deki yerini geri kazandı ve yedi maçta şimdiden iki gol ve iki asist kaydetti.
"Sadece benim değil, her oyuncunun kariyerinde olduğu gibi, inişler ve çıkışlar olur. Kendini harika hissettiğin zamanlar da vardır, formda olmadığını hissettiğin zamanlar da," diye açıkladı Suarez. "Cezam vardı, ardından oynamadığım bir dönem geldi. Tüm bu deneyim, bir anlamda daha sakin olmamı sağladı. Hiç dışarı çıkıp konuşmadım. Sonra, tabii ki, tekrar oynamaya başladığınızda, kendinizi yeniden kendiniz gibi hissetmeye başlıyorsunuz, mutlu ve dahil hissediyorsunuz, ki bu her zaman istediğiniz şeydir, ve özgüveninizi geri kazanıyorsunuz. Ancak bunlar her oyuncunun yaşadığı inişler ve çıkışlardır ve ben de kariyerim boyunca bunlardan pek çok kez geçtim."
2026 uzatmasının ardındaki neden
Suarez, Aralık ayında bir yıllık sözleşme uzatımı imzalayarak geleceğini Güney Florida kulübüne resmen bağladı. Birçok kişi bu efsanevi forvetin kariyerini sonlandırmasını beklerken, Messi ile birlikte sergilediği performanslar, sönmek bilmeyen rekabet hırsıyla beslenen gol önündeki içgüdüsünün hâlâ dünya klasında olduğunu kanıtladı.
Suarez, yeni sözleşmesiyle ilgili olarak, "Bu karar, hala biraz gücüm kaldığını ve rekabet etme arzumun hala devam ettiğini fark etmemden kaynaklanıyor" dedi. "Ve bunu sahada da görebilirsiniz. Hala yenilgilerden ve yanlış paslardan dolayı hayal kırıklığına uğruyorum ve gol atmayı başardığım anların tadını hala çıkarıyorum. Hala o adrenalin, oynamaya devam etme arzusu içimde var."
Takım arkadaşı forvet German Berterame ile ilişkisi
Suarez, Alman Berterame'nin takıma katılmasıyla ortaya çıkan gerginlik söylentilerini yalanlayarak, bunun yerine geçici teknik direktör Hoyos'un altında bir akıl hocası rolü üstlenmeyi tercih etti. "Amacım, takıma katılan herkese yardım etmek," diyen Suarez, Berterame'nin fiziksel özelliklerini överek ikilinin harika ilişkisini vurguladı. Tecrübeli forvet, kaç yeni forvet gelirse gelsin, takım arkadaşlarını desteklemeye ve onların gelişmesine yardımcı olmaya kararlı olduğunu vurguladı.