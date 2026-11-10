Norveçli golcü Haaland, 2022'de Borussia Dortmund'dan 51 milyon sterlinlik (68 milyon dolar) transferini tamamlayarak Etihad Stadyumu'na geldi. Bu bedel, üç kupa kazandığı ilk sezonunda attığı 52 gol sayesinde kısa sürede oldukça hesaplı göründü. Bu performans, City'nin 9 numarasını Ballon d’Or ödülü için yarışan isimler arasına taşıdı. Onu yalnızca Arjantinli efsane Lionel Messi geride bıraktı.

Gizemli 26 yaşındaki golcü üretkenliğini sürdürdü ve City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 211 maçta 176 kez fileleri havalandırdı. Bu gollerin 121'ini Premier League'de attı. Böylece İngiliz futbolunun en üst liginde tüm zamanların en golcü 20 oyuncusu arasına hızla yaklaşıyor.

Listede Shearer, Kane ve Rooney ilk üç sırada yer alırken, Aguero ve Henry de ilk 10'da bulunuyor. Suarez, Liverpool'da geçirdiği üç buçuk yılda yalnızca 69 kez gol atsa da Merseyside'da çarpıcı bir etki yarattı.