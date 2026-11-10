Luis Suarez’in üstünde! Erling Haaland, Premier League tarihinin en iyi beş forvetinden biri mi? Eski Manchester City yıldızı Micah Richards listeyi değerlendirdi ve Alan Shearer’ın gol rekoruna dair umudunu dile getirdi
Manchester City'nin yıldızı Haaland, Premier League'de kaç gol attı?
Norveçli golcü Haaland, 2022'de Borussia Dortmund'dan 51 milyon sterlinlik (68 milyon dolar) transferini tamamlayarak Etihad Stadyumu'na geldi. Bu bedel, üç kupa kazandığı ilk sezonunda attığı 52 gol sayesinde kısa sürede oldukça hesaplı göründü. Bu performans, City'nin 9 numarasını Ballon d’Or ödülü için yarışan isimler arasına taşıdı. Onu yalnızca Arjantinli efsane Lionel Messi geride bıraktı.
Gizemli 26 yaşındaki golcü üretkenliğini sürdürdü ve City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 211 maçta 176 kez fileleri havalandırdı. Bu gollerin 121'ini Premier League'de attı. Böylece İngiliz futbolunun en üst liginde tüm zamanların en golcü 20 oyuncusu arasına hızla yaklaşıyor.
Listede Shearer, Kane ve Rooney ilk üç sırada yer alırken, Aguero ve Henry de ilk 10'da bulunuyor. Suarez, Liverpool'da geçirdiği üç buçuk yılda yalnızca 69 kez gol atsa da Merseyside'da çarpıcı bir etki yarattı.
- Getty
Haaland, Premier League tarihinin en iyi beş forvetinden biri mi?
Haaland, öngörülemez Uruguaylının önüne geçerek ilk beşte yer alıyor mu? Bu soru, Specsavers ile yeniden güçlerini birleştirerek şirketin son ‘Best Worst Team’ projesinde yer alan eski Manchester City savunmacısı Richards'a yöneltildiğinde, GOAL'e şunları söyledi: “Aslında o farklı bir oyuncu. İyi bir soru, haklısınız.
“Oyundan ne beklediğinize bağlı çünkü istatistikler ve rakamlar var. Golcülük açısından onu Alan Shearer ile aynı kategoriye koyabilirsiniz. Alan Shearer'ın bundan fazlası da vardı; top saklayabiliyor, uzaktan gol atabiliyordu. Ama Haaland'ın oyununa bakarsanız, onun oyuna pek fazla katılmasını istemiyorlar.
“Geçen sezon oyuna biraz daha katılmaya başladı ve bu yönünü büyük ölçüde geliştirdi. Ama sizi topla buluşturabilecek [Rayan] Cherki, [Phil] Foden, [Iliman] Ndiaye, [Jeremy] Doku, Enzo [Fernandez] ve [Elliot] Anderson gibi oyuncularınız olduğunda, onun görevi esas olarak koşusunu doğru zamanda yapmak ve top ceza sahasına geldiğinde doğru yerde bulunmak.
“Dolayısıyla listeye golcülük açısından bakarsanız, o yalnızca Premier League'de değil, futbol genelinde gördüğüm en iyi golcülerden biri. Ancak oyunun bütününe bakarsanız, dört oyuncuyu geçip topu üst köşeye gönderebilen Suarez farklı türde bir oyuncu.
“İstatistiklere bakarsanız, evet, Haaland şimdiden, hiç şüphesiz ilk beşte yer alır. Ama oyunun bütününe bakarsanız, Suarez'in o yönü vardı. Daha geriye gelip top alabiliyor, rakiplerini geçebiliyor ve farklı şekillerde goller atabiliyordu. Bu yüzden genel oyunda Haaland'dan daha iyi olduğunu söylemek tartışmalı değil. Ama yalnızca golcülük açısından bakıldığında Haaland şimdiden ilk beşte.”
Haaland'ı Suarez ve Aguero gibi isimlerden ayıran ne?
Richards, kendisine Haaland'ın 2011 ile 2014 yılları arasında Liverpool kadrosunda yer alsaydı Suarez kadar etkili olup olmayacağı sorulduğunda sözlerini şöyle sürdürdü: “Belki de olmazdı. Demek istediğim bu, çünkü farklı oyuncular. Aguero da öyle.
“Birçok kişi Aguero'dan bahsediyor. Topu iyi saklayabiliyordu. Aguero'nun hareketliliği inanılmazdı. Topa vuruşu, verdiği falso gerçekten müthişti. Şut tekniğinin Haaland'ınkinden daha iyi olduğunu söylemeyeceğim ama belki daha çeşitliydi.
“Haaland ise tam bir bitirici. Gelen neredeyse her topa son dokunuşu yapıyor. Zamanlaması ve ceza sahası içindeki hareketliliği, futbolda gördüklerimin en iyileri arasında. Hızlanıp kendisine bir fırsat yaratması yalnızca bir iki saniye sürüyor. Bazı oyuncuların buna biraz daha fazla ihtiyacı olabilir; ileri geri hareket edebilir ya da bekleyebilirler. O ise doğrudan harekete geçiyor ve bir kez hızlandığında onu yakalayamıyorsunuz. İşte bu kadar iyi.”
- Specsavers
Haaland, Shearer'ın Premier League gol rekorunu kırabilecek mi?
Haaland, Shearer ve Kane gibi üç kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Bu ödülü yalnızca Henry ve Mohamed Salah daha fazla kez kazandı; ancak bu sezon dört kez kazananlar arasına bir isim daha katılabilir.
Manchester City, yıldız golcüsünü 2034'e kadar süren bir sözleşmeyle kadrosuna bağladı. Ancak transfer söylentileri hiç dinmeyecek gibi görünürken ve Etihad'ı olası Finansal Fair Play (FFP) yaptırımları beklerken, Haaland'ın kulüpte ne kadar kalacağı belirsiz.
Manchester'da dört veya beş yıl daha geçirirse, Shearer'ın Premier Lig'in en golcü oyuncusu unvanı tehlikeye girebilir. Haaland'ın eski İngiltere kaptanını geçip geçemeyeceği sorulan Richards şakayla şöyle dedi: “Geçmesini istiyorum! Alan'ın 260'tan bahsetmesinden bıktım!
“Abartmıyorum, bundan haftada en az bir kez söz ediyor. Onunla çalışırken her hafta görüşüyorum ve en az bir kez konuyu açıyor. Geç kalsa 260 diyor. Kötü bir fikir söylese, 260 gol attığı için istediğini söyleyebiliyor. Haaland'ın onu geçmesini gerçekten çok istiyorum. Açıkçası onun inanılmaz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama bana sürekli bundan bahsetmesinden bıktım!”
Richards, geçen sezon bir maçını 31-1 kaybeden takımla çalışıyor
Premier League ve Şampiyonlar Ligi yorumcusu Richards, antrenörlük becerilerini bir kez daha sınamayı kabul ettikten sonra elinin altında bir Haaland ya da Shearer olmasını isteyebilir. Bollington United Sunday Blues ile güçlerini birleştirdi. Geçen sezon bütün maçlarını kaybeden takımın ilhama büyük ihtiyacı var.
‘Koç Meeks’, takımın duran toplardan baskı altında soğukkanlı kalmaya kadar uzanan en büyük sorunlarını çözmek için eski millî oyunculardan, uzmanlardan ve dikkat çekici isimlerden yardım almayı planlıyor. 2025-26 sezonunda 31-1’lik kötü şöhretli bir yenilgi yaşayan Bollington için en büyük zorluk, kolay gol yiyen savunmasını düzeltmek oldu.
Yetkinliğini ve bağlantılarını bir kez daha sınamaya hazırlanan Richards şunları söyledi: “Geçen sezon Warley ile bazı kötü sonuçlar aldık. Bu yıl Bollington ile işimiz zor. Zor olacağı gerçeğini kabullenmemiz gerekiyor.
“31-1 kaybetmek! Kaleci, takımın teknik direktörü Darryll Joynes’tu. Ona ‘Hadi ama, bundan daha iyisini yapmalıyız’ dedim. Bu yüzden birkaç yeni oyuncu ayarladık. Specsavers da Big Meeks’e destek veriyor! Şimdi hayalimizdeki ekibi bir araya getirdik. Bundan sonrası ancak daha iyi olabilir, değil mi?
“Dünyaları vadetmiyorum, bunu yapmayacağım. Uçuk tahminlerde bulunmayacağım. Ama enerjimizle, taktik bilgimizle ve maç içindeki presimizle daha iyi olacağız, diyelim. 31-1’lik bir skoru hayatımda hiç duymamıştım! Sizi temin ederim, bu sezon böyle bir şey olmayacak. Merak etmeyin.”
Lig dışı futbol ve Manchester City, Richards'ın ilgisini canlı tutuyor
Bollington, bu sezon oynadığı yedi maçın beşini kazandı ve yalnızca bir kez yenildi. Dokuz gol yerken 29 gol attı. Doğru yönde ilerlediği açık olan takım, Stockport District Sunday Football League'in dördüncü liginde dördüncü sırada.
Richards, Bollington'ı takip etmeyi sürdürecek. Ayrıca Manchester City ve Haaland'ın Premier Lig'de üst üste üç yenilgiye nasıl tepki vereceğini de izleyecek. Manchester City ve Haaland, 21 Kasım'da evlerinde Fulham'a karşı yeniden sahaya çıkacak.
Bollington United'ın yolculuğunu, Specsavers’ Best Worst Team: 5. Sezon'da takip edin. Uzmanların da biraz yardımıyla benzeri görülmemiş bir sezona başlayan takımın duran top hatalarını, savunma yanlışlarını ve beklenmedik sihirli anlarını izleyen, yüksek tempolu sekiz bölümlük bir YouTube serisi. Seriyi takip etmek ve Bollington United'ın nasıl performans gösterdiğini görmek için YouTube'da Specsavers’ Best Worst Team araması yapın.
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