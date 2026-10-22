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Harry Kane Karim Benzema Luis Suarez Robert LewandowskiGetty/GOAL
Chris Burton
Çeviri:

Luis Suarez, forvetlerin altın jenerasyonunda Harry Kane, Sergio Aguero, Robert Lewandowski ve Karim Benzema'ya kıyasla hangi sırada? Gus Poyet görüşünü paylaşıyor

L. Suarez
H. Kane
R. Lewandowski
ABD 1
K. Benzema
S. Aguero
Inter Miami CF
Uruguay
Liverpool
Barcelona

Modern futbolda çok gol atan 9 numaraların nesli tükenmek üzere görülürken, yaratıcı oyun kurucular gözde hâline geldi. Oysa çok da uzak olmayan bir geçmişte, rakiplerin korkulu rüyası olan forvetler futbol dünyasına hükmediyordu. Luis Suarez de onlardan biriydi. Peki Robert Lewandowski, Harry Kane ve Karim Benzema'nın da yer aldığı kuşağında nerede duruyor? Uruguaylı vatandaşı Gus Poyet, GOAL için bu soruyu yanıtlamaya çalıştı.

  • Nacional'den Hollanda üzerinden Liverpool'a

    Suarez, Nacional'de çıkış yaptıktan sonra 2006'da ülkesinden ayrılıp Hollanda'nın yolunu tuttu. Groningen'de adını duyurdu ve 15 gol attığı tek bir sezon, Ajax'ın ilgisini çekmesine yetti.

    Amsterdam'da üç buçuk yıl geçirdi ve gol sayısını her yıl artırdı. 2009-10 sezonunda 49 gol atması, Liverpool'un 2011'in ocak ayı transfer döneminde 23 milyon sterlin (31 milyon dolar) bonservis bedeli ödemesine yol açtı.

    Anfield'da efsane statüsüne ulaştı ve Liverpool formasıyla 133 maçta 82 gol attı. 2013-14 sezonunda FWA ve PFA tarafından Yılın Futbolcusu seçildi. Merseyside'daki hareketli dönemi, Barcelona'da Lionel Messi ve takım arkadaşlarına katılmasıyla sona erdi.

  • Luis Suarez; Lionel Messi; Neymar BarcelonaGetty Images

    Messi ve Neymar'la birlikte Barcelona'nın 'MSN' üçlüsünde yer aldı

    Suarez, Camp Nou'da tüm zamanların en iyisi Arjantinli futbolcunun gölgesinde oynarken Barcelona formasıyla, 2015-16 sezonunda attığı 59 gol de dahil olmak üzere 198 gol kaydetti ve Messi ile Neymar'ın yanında ölümcül “MSN” hücum üçlüsünde yer aldı. La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının da tadını çıkardı.

    Şimdi MLS Cup şampiyonu Inter Miami'de yeniden Messi'nin yanında ve 39 yaşında Florida'da skor katkısı sağlamayı sürdürüyor. Diz sorunları dikkatle kontrol altında tutulurken, ülkesi adına 143 kez millî formayı giyen Suarez'in emekliliğinin uzak olmadığı yönünde genel bir kanı var.

    Suarez, korku salan golcülerin altın jenerasyonu söz konusu olduğunda nasıl hatırlanacak? Kane, Lewandowski, Benzema, Zlatan Ibrahimovic ve Sergio Aguero ile aynı yetenek seviyesinde.

  • Suarez, Kane, Lewandowski ve diğerleri arasında kaçıncı sırada?

    Bu grupta vatandaşı için bir sıralama yapması istenen eski Uruguay millî futbolcusu Poyet, casino siteleri konusunda başvurulan kaynak Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Benim için o özel, çünkü Uruguaylılar olarak nasıl insanlar olduğumuzu temsil ediyor: Futbola tutkunuz ve epey çılgınız. Kazanmaktan başka bir şey bilmeyiz. Kazanmak için her şeyi yaparız, bildiğiniz gibi gerçekten her şeyi.

    “Her yerde oynadı. İnanılmaz bir oyuncu oldu ve dediğim gibi, bizi hakkıyla temsil ettiği için ona çok değer veriyoruz. Uruguay'da ailesinin de bulunduğu dolu bir statta son maçını oynama şansına sahip olan pek fazla kişi yok. Luis de onlardan biri.

    “O özel biri. Diğerleri de şüphesiz üst düzey oyuncular. İnanılmaz kariyerleri var ama Luis Suarez'in Uruguaylılar için duygusal bir yeri var.”

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  • Luis Suarez Inter Miami 2026 goalGetty

    Inter Miami'nin yıldızı Suarez, kulüp kariyerinde 550 gole yaklaşıyor

    Suarez, kulüp düzeyinde 900 maç barajını aştı ve toplamda 550 gole ulaşmasına yalnızca dört gol kaldı. 69 golle Uruguay tarihinin en golcü oyuncusu konumunda ve bu rekorun uzun yıllar kırılamaması bekleniyor.

    Lewandowski ise artık ABD'de Suarez'in doğrudan rakibi. Golcü Polonyalı Chicago Fire forması giyerken Benzema, Suudi Pro Lig ekibi Al-Hilal ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya varmasının ardından serbest oyuncu konumuna geçti. Kane ise geçen sezon Bayern Münih ve İngiltere adına 73 gol atmasının ardından 2026 Ballon d'Or'un önde gelen adaylarından biri oldu.