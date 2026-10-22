Suarez, Camp Nou'da tüm zamanların en iyisi Arjantinli futbolcunun gölgesinde oynarken Barcelona formasıyla, 2015-16 sezonunda attığı 59 gol de dahil olmak üzere 198 gol kaydetti ve Messi ile Neymar'ın yanında ölümcül “MSN” hücum üçlüsünde yer aldı. La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının da tadını çıkardı.

Şimdi MLS Cup şampiyonu Inter Miami'de yeniden Messi'nin yanında ve 39 yaşında Florida'da skor katkısı sağlamayı sürdürüyor. Diz sorunları dikkatle kontrol altında tutulurken, ülkesi adına 143 kez millî formayı giyen Suarez'in emekliliğinin uzak olmadığı yönünde genel bir kanı var.

Suarez, korku salan golcülerin altın jenerasyonu söz konusu olduğunda nasıl hatırlanacak? Kane, Lewandowski, Benzema, Zlatan Ibrahimovic ve Sergio Aguero ile aynı yetenek seviyesinde.