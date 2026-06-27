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Luis Suárez, Erling Haaland yerine Harry Kane'i 'tercih ediyor'; eski Barcelona yıldızı, İngiliz forvetin 'oyunu farklı bir şekilde anladığını' söylüyor
Suarez, üst düzey forvetleri değerlendiriyor
İspanyol Mundo Deportivo gazetesine verdiği röportajda Suarez, modern futbolun en iyi golcüleri hakkında uzman bir değerlendirmede bulundu. Efsanevi forvet, Haaland’ın golcü verimliliğini Kane’in çok yönlü yetenekleriyle karşılaştırdı. Suarez, nihayetinde İngiliz kaptanın oyuna getirdiği çok boyutlu yaklaşımı övdü ve onun üstün saha okuma yeteneği sayesinde takım arkadaşlarının kolektif performansını artırma konusundaki eşsiz becerisini vurguladı.
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Kane üstün bir zekaya sahiptir
En sevdiği çağdaş 9 numaralar hakkında sorulduğunda Suarez, dünyanın en ölümcül golcüleri arasındaki temel farkları özetledi.
Suarez şöyle konuştu: "İki ya da üç isim sayabilirim. Haaland, ceza sahası içinde ölümcül bir 9 numara, ancak takımın onun için oynaması gerekiyor. Ben Harry Kane'i tercih ederim. O, takımın geri kalanıyla çok daha iyi uyum sağlıyor. Takım arkadaşlarının karşı hareketlerini göz önünde bulundurarak hareketler yapıyor, oyunu farklı bir şekilde anlıyor. Bu tür detayları çok seviyorum."
Nunez’e yeniden canlanma için destek verildi
Darwin Nunez’in kariyer seyri, forvetin Liverpool’dan ayrılıp Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal’e katılmasıyla birlikte Suarez’in de büyük ilgisini çekti. Genç Uruguaylı forvet, istikrarı ve gol vuruşları konusunda yoğun bir incelemeye maruz kaldı; bu durum, efsanevi milli takım öncülünün, onun son dönemdeki yüksek bedelli transferi hakkında görüş bildirmesine ve önemli psikolojik rehberlik sunmasına neden oldu.
Suarez şunları ekledi: “Bir de Darwin var. Yapması gereken ilk şey zihniyetini değiştirmek ve güçlendirmek, çünkü bana göre olağanüstü niteliklere sahip. Liverpool’dan ayrılma kararının ne anlama geldiğini biliyor, ama ben onu tamamen toparlanabilecek bir oyuncu olarak görüyorum.
"En iyi seviyesine ulaşırsa, onu çok sevdiğim bir forvet olur. Hızlı, güçlü ve kuvvetli... Hala düzeltebileceği yönleri var çünkü genç ve gelişmeye açık.”
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Dünya Kupası sınavları bekliyor
Kane ve Haaland, sansasyonel birer iç saha sezonu geçirdikten sonra, ülkelerinin birbirinden farklı Dünya Kupası serüvenlerinde hâlâ merkezi bir rol oynuyorlar. Kane, İngiltere’nin Cumartesi gecesi Panama ile karşılaşmaya hazırlanırken Hırvatistan’a karşı attığı iki golün ardından bu performansını sürdürmeyi hedefliyor; forvet oyuncusu artık Gary Lineker’in tarihi rekorunu tek başına kırma konumunda.
Öte yandan, Fransa maçında dinlendirilen Haaland, Norveç'in grup aşamasını başarıyla geçmesinde öncü rol oynadıktan sonra, Fildişi Sahili ile oynanacak zorlu son 32 turu maçına odaklanıyor.