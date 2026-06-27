Luis Suárez, Erling Haaland yerine Harry Kane'i 'tercih ediyor'; eski Barcelona yıldızı, İngiliz forvetin 'oyunu farklı bir şekilde anladığını' söylüyor

Darwin Nunez’in kariyer seyri, forvetin Liverpool’dan ayrılıp Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal’e katılmasıyla birlikte Suarez’in de büyük ilgisini çekti. Genç Uruguaylı forvet, istikrarı ve gol vuruşları konusunda yoğun bir incelemeye maruz kaldı; bu durum, efsanevi milli takım öncülünün, onun son dönemdeki yüksek bedelli transferi hakkında görüş bildirmesine ve önemli psikolojik rehberlik sunmasına neden oldu.

Suarez şunları ekledi: “Bir de Darwin var. Yapması gereken ilk şey zihniyetini değiştirmek ve güçlendirmek, çünkü bana göre olağanüstü niteliklere sahip. Liverpool’dan ayrılma kararının ne anlama geldiğini biliyor, ama ben onu tamamen toparlanabilecek bir oyuncu olarak görüyorum.

"En iyi seviyesine ulaşırsa, onu çok sevdiğim bir forvet olur. Hızlı, güçlü ve kuvvetli... Hala düzeltebileceği yönleri var çünkü genç ve gelişmeye açık.”