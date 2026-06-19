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Getafe CF v Villarreal CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Luis Milla, Como’ya doğru: Anlaşma sağlandı, Fabregas belirleyici rol oynadı

Como
L. Milla
Transfers

Como için İspanya’dan transfer bombası

Luis Milla, Como’nun yeni oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Marca’nın haberine göre, 1994 doğumlu Getafe’li İspanyol orta saha oyuncusu, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından önümüzdeki saatler içinde Lombardiya kulübüyle sözleşme imzalayacak.


Getafe, La Liga’da parlak bir sezon geçirerek İspanya liginin en iyi ikinci asistçısı olarak sezonu tamamlayan oyun kurucusunun transferinden yaklaşık 6 milyon euro gelir elde edecek. Mauro Arambarri’nin River Plate’e transferinin ardından Milla’nın da ayrılmasıyla, son yıllarda Madrid ekibinin en önemli dayanaklarından biri olan tarihi orta saha ikilisi dağılıyor.

  • FABREGAS'IN PASI KARAR VERİCİ OLDU

    Yaz boyunca Milla, birçok kulübün ilgisini çekmişti. Aldığı teklifler arasında Al-Nassr’ınki de vardı, ancak Suudi Arabistan’a transferi gerçekleşmedi. Sonunda oyuncu, birçok vatandaşıyla da yeniden bir araya geleceği Como’nun projesini tercih etti.


    Como’nun Milla’ya olan ilgisi yeni bir gelişme değil. Kulüp, kış transfer döneminde de onu İtalya’ya getirmeye çalışmıştı, ancak Getafe onu küme düşmeme mücadelesinde kilitbiroyuncu olarak görüyordu. O dönemde, kulüp ve oyuncu, orta saha oyuncusunun Ángel Torres’in başkanlığını yaptığı kulüple sadece bir yıllık sözleşmesi kaldığı göz önünde bulundurularak, sözleşme fesih bedelini 20 milyon avrodan 6 milyon avroya düşürmek üzere bir anlaşmaya varmıştı.


    Oyuncunun değerlendirdiği alternatifler arasında Villarreal de vardı, ancak Cesc Fàbregas’ın onu kadrosunda görmek istemesi, nihai kararında belirleyici bir rol oynadı. Böylece Milla, Como’yu tercih etti.

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