Yaz boyunca Milla, birçok kulübün ilgisini çekmişti. Aldığı teklifler arasında Al-Nassr’ınki de vardı, ancak Suudi Arabistan’a transferi gerçekleşmedi. Sonunda oyuncu, birçok vatandaşıyla da yeniden bir araya geleceği Como’nun projesini tercih etti.





Como’nun Milla’ya olan ilgisi yeni bir gelişme değil. Kulüp, kış transfer döneminde de onu İtalya’ya getirmeye çalışmıştı, ancak Getafe onu küme düşmeme mücadelesinde kilitbiroyuncu olarak görüyordu. O dönemde, kulüp ve oyuncu, orta saha oyuncusunun Ángel Torres’in başkanlığını yaptığı kulüple sadece bir yıllık sözleşmesi kaldığı göz önünde bulundurularak, sözleşme fesih bedelini 20 milyon avrodan 6 milyon avroya düşürmek üzere bir anlaşmaya varmıştı.





Oyuncunun değerlendirdiği alternatifler arasında Villarreal de vardı, ancak Cesc Fàbregas’ın onu kadrosunda görmek istemesi, nihai kararında belirleyici bir rol oynadı. Böylece Milla, Como’yu tercih etti.