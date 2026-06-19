Luis Milla, Como’nun yeni oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Marca’nın haberine göre, 1994 doğumlu Getafe’li İspanyol orta saha oyuncusu, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından önümüzdeki saatler içinde Lombardiya kulübüyle sözleşme imzalayacak.
Getafe, La Liga’da parlak bir sezon geçirerek İspanya liginin en iyi ikinci asistçısı olarak sezonu tamamlayan oyun kurucusunun transferinden yaklaşık 6 milyon euro gelir elde edecek. Mauro Arambarri’nin River Plate’e transferinin ardından Milla’nın da ayrılmasıyla, son yıllarda Madrid ekibinin en önemli dayanaklarından biri olan tarihi orta saha ikilisi dağılıyor.